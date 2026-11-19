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Στην πλήρη εξαγορά της ελληνικής startup Woli προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με ανακοίνωση που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 6 Νοεμβρίου 2026, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στον fintech κλάδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ, η συγχώνευση γίνεται με απορρόφηση της Wolli και χωρίς αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς. Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε και από τον ιδρυτή της εταιρείας, Βασίλη Ζούπα.

Το προφίλ της Woli – Πού στοχεύει η Τράπεζα Πειραιώς

H Woli ιδρύθηκε το 2021 και προσφέρει μια ειδικά διαμορφωμένη τραπεζική εφαρμογή διαχείρισης χρημάτων και προπληρωμένη κάρτα για παιδιά και οικογένειες.

Σκοπός είναι η παροχή οικονομικής ελευθερίας, η πρόσβαση στις ψηφιακές πληρωμές και η απόκτηση δεξιοτήτων για τη σωστή διαχείριση χρημάτων.

Πριν την εξαγορά, η εταιρεία είχε αντλήσει χρηματοδότηση άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, αριθμούσε περισσότερες από 2.500 οικογένειες-χρήστες στην Ελλάδα ενώ έχει επεκταθεί στην Ιταλία και την Κύπρο.

Με την κίνηση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς διευρύνει περαιτέρω το ψηφιακό της οικοσύστημα, μετά και τη συμμετοχή της με 68% στη neobank Snappi, στοχεύοντας σε νεότερες ηλικιακές ομάδες και οικογενειακά προϊόντα.