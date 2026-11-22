Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τον απολογισμό της τριήμερης περιοδείας του στη Θεσσαλία, η οποία περιλάμβανε οκτώ σταθμούς —από το Προάστιο Καρδίτσας μέχρι την Ελασσόνα— παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα από βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια των επισκέψεων άκουσε τους πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και συζήτησε μαζί τους τις αναγκαίες λύσεις για την περιοχή.

Στο επίκεντρο των επαφών του βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, καθώς και οι εκκρεμότητες που παραμένουν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας «Daniel», αλλά και η κατάσταση που βιώνουν οι οικογένειες στο Δαμάσι, οι οποίες εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινούς οικίσκους. Παράλληλα, στον Βόλο αντάλλαξε απόψεις με τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για το δημογραφικό πρόβλημα, ενώ στη Λάρισα συζήτησε με νέους επιχειρηματίες γύρω από τις ευκαιρίες που ανοίγει η καινοτομία στην περιφέρεια.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευχαριστεί τους πολίτες της Θεσσαλίας για τη θερμή υποδοχή και τις ανοιχτές συζητήσεις σε κάθε στάση της περιοδείας, υπογραμμίζοντας: «Συνεχίζουμε μαζί, για μια χώρα να μας χωρά».