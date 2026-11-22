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Πόσο εύκολο είναι να πάρει κάποιος ένα βίντεό σου, να αντικαταστήσει το πρόσωπο και το σώμα σου και να το δημοσιεύσει σαν να του ανήκει; Με τα σημερινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Και το αποτέλεσμα ενδέχεται να συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από το πρωτότυπο.

Η πρακτική ονομάζεται «reskinning» και εξαπλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μουσικοί, κωμικοί, χορευτές και δημιουργοί περιεχομένου βλέπουν τη δουλειά τους να αναπαράγεται από ψηφιακούς χαρακτήρες, οι οποίοι αντιγράφουν τις κινήσεις, τις εκφράσεις και το περιβάλλον τους.

Σύμφωνα με έρευνα του BBC Verify, ορισμένοι λογαριασμοί χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία για να συγκεντρώνουν ακολούθους και να αποκομίζουν οικονομικά οφέλη. Άλλοι δημιουργούν τέτοια βίντεο για χιούμορ ή απλώς για να γίνουν viral.

Ωστόσο, η ευκολία με την οποία μπορεί να παραποιηθεί η εικόνα ενός ανθρώπου εγείρει ερωτήματα που ξεπερνούν την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Από κιθαρίστρια σε ψηφιακό αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Η Βρετανίδα κιθαρίστρια Σόφι Λόιντ, που περιοδεύει με τον Machine Gun Kelly, ανακάλυψε ότι βίντεο από τις εμφανίσεις της κυκλοφορούσαν στο Facebook με διαφορετική πρωταγωνίστρια.

Στη θέση της εμφανιζόταν η «Μίλα Βασάρι», μια υπερσεξουαλικοποιημένη ψηφιακή κιθαρίστρια. Το BBC Verify διαπίστωσε ότι τουλάχιστον τρία βίντεο αντέγραφαν ακριβώς τη μουσική, τις κινήσεις και τις εκφράσεις της Λόιντ.

Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Βασάρι είναι πραγματικό πρόσωπο. Ο λογαριασμός της, που φαίνεται να διαχειρίζεται από τον Καναδά, παρέπεμπε στο Fanvue, συνδρομητική πλατφόρμα που φιλοξενεί και περιεχόμενο ενηλίκων.

Οι δημοσιογράφοι εντόπισαν ακόμη δύο λογαριασμούς με ψηφιακές κιθαρίστριες που χρησιμοποιούσαν εμφανίσεις της Λόιντ για την προώθηση σεξουαλικού περιεχομένου.

«Πολλοί από αυτούς τους λογαριασμούς συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και ακολούθους χωρίς να κάνουν τίποτα, απλώς κλέβοντας όσα έχουμε δημιουργήσει», καταγγέλλει η μουσικός.

«Το μόνο που άλλαξαν ήμουν εγώ»

Ανάλογη εμπειρία είχε η Βρετανίδα δημιουργός περιεχομένου Γκρέις Ρόμπερτς. Σε βίντεο από αγώνες αυτοκινήτων, όπου εμφανιζόταν με τζιν, αντικαταστάθηκε από μια ξανθιά γυναίκα με κοντό φόρεμα.

«Οι κινήσεις του προσώπου μου, του σώματός μου, το φόντο, ακόμη και οι άνθρωποι γύρω μου είχαν αντιγραφεί. Το μόνο που άλλαξαν ήμουν εγώ», δήλωσε στο BBC Verify.

Η Ρόμπερτς εξήγησε ότι επενδύει χρήματα σε αυτοκίνητα, κάμερες και εξοπλισμό για να παράγει το περιεχόμενό της, το οποίο στη συνέχεια μπορεί κάποιος να αντιγράψει και να εκμεταλλευτεί οικονομικά.

Η δρ Τίνα Κένταλ, ειδικός στη διαδικτυακή κουλτούρα, εξηγεί ότι η επιλογή «συμβατικά ελκυστικών, λευκών και θηλυκών» χαρακτήρων συνδέεται με τα κυρίαρχα πρότυπα ομορφιάς και την προσπάθεια προσέλκυσης μεγαλύτερου κοινού.

Ο Νορβηγός δημιουργός περιεχομένου Κέτιλ Κρόγκσταντ είδε επίσης ένα βίντεό του να αναπαράγεται με πρωταγωνιστή ένα ψηφιακό κουνέλι, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Ο λογαριασμός που το δημοσίευσε προωθούσε μαθήματα παραγωγής εισοδήματος μέσω AI.

Αντίστοιχα, η Αμερικανίδα κωμικός Τζούλια Γιασούνας κατήγγειλε ότι αστεία της αναπαράγονται από ψηφιακούς χαρακτήρες που γίνονται viral. Όπως εξήγησε, οι κωμικοί δημοσιεύουν αποσπάσματα από τις παραστάσεις τους για να προσελκύσουν θεατές στις ζωντανές εμφανίσεις τους, επομένως η αντιγραφή μπορεί να επηρεάσει και τα εισοδήματά τους.

Και αν το επόμενο πρόσωπο είναι ενός παιδιού;

Οι περιπτώσεις αυτές αναδεικνύουν ένα πολύ ευρύτερο πρόβλημα. Αν η εικόνα ενός ενήλικου δημιουργού μπορεί να παραποιηθεί τόσο εύκολα, τι συμβαίνει όταν στο πρωτότυπο βίντεο εμφανίζεται ένα παιδί;

Και τι εμποδίζει κάποιον να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες απλών χρηστών για να δημιουργήσει σεξουαλικό περιεχόμενο χωρίς τη συναίνεσή τους;

Η παραγωγή μη συναινετικών σεξουαλικών deepfakes αποτελεί ήδη υπαρκτό φαινόμενο.

Το βρετανικό συνδικάτο καλλιτεχνών Equity ζητά αυστηρότερη νομοθεσία.

Από την πλευρά της, η Meta δήλωσε στο BBC Verify ότι διαθέτει ήδη μηχανισμό ενημέρωσης των χρηστών όταν τα βίντεό τους αναδημοσιεύονται χωρίς άδεια, ενώ εξετάζει τρόπους περιορισμού της προβολής λογαριασμών που επαναλαμβάνουν τέτοιες πρακτικές.

Ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, ανέφερε ότι η πλατφόρμα αναπτύσσει εργαλεία για τον εντοπισμό ακόμη και πιο σύνθετων μορφών αντιγραφής, όπως όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα υπάρχον σενάριο ή αστείο και αντικαθιστά τις εικόνες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίστοιχα μέτρα επιχειρεί να εφαρμόσει και το TikTok, το οποίο ανακοίνωσε στις 20 Νοεμβρίου 2026 την έναρξη της σταδιακής παγκόσμιας διάθεσης του Likeness Detection, ενός εργαλείου που επιτρέπει σε επιλέξιμους δημιουργούς περιεχομένου και δημόσια πρόσωπα να εντοπίζουν και να καταγγέλλουν βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που ενδέχεται να χρησιμοποιούν την εικόνα τους χωρίς συναίνεση.

Σύμφωνα με τις επίσημες πολιτικές της πλατφόρμας, απαγορεύεται επίσης το AI περιεχόμενο που αναπαριστά ανηλίκους ή χρησιμοποιεί χωρίς άδεια την εικόνα ιδιωτών. Ωστόσο, η ύπαρξη τέτοιων κανόνων δεν απαντά από μόνη της στο ερώτημα πόσο αποτελεσματικά μπορούν οι πλατφόρμες να εντοπίζουν τις παραβιάσεις, ιδιαίτερα όταν η παραγωγή παραποιημένων βίντεο γίνεται ολοένα ευκολότερη.

Ωστόσο, ο εντοπισμός των υπευθύνων παραμένει δύσκολος. Όπως επισημαίνει ο Άλγουιν Κρουζ, που αποκαλύπτει ψηφιακούς μουσικούς, ακόμη κι αν κλείσει ένας λογαριασμός, μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί άλλος.

Το ερώτημα, επομένως, δεν αφορά μόνο το ποιος κερδίζει από τη δουλειά κάποιου άλλου. Αφορά το κατά πόσο εξακολουθούμε να ελέγχουμε την ίδια μας την εικόνα όταν οποιοσδήποτε μπορεί να την οικειοποιηθεί και να τη μετατρέψει σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Πηγή: in.gr