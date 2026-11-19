Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση θα αναδιαμορφώσει τον ενεργειακό τομέα τα επόμενα χρόνια, μεταβάλλοντας τις πολιτικές προτιμήσεις, τις αντιλήψεις για τους κινδύνους, καθώς και το μείγμα καυσίμων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ταχέως αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτιμά η τελευταία έκθεση «World Energy Outlook 2026» του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ).

Σε ένα εντυπωσιακό ορόσημο, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι ενεργειακές ανάγκες για τη ψύξη των κτιρίων ξεπερνούν πλέον τις ενεργειακές ανάγκες για τη θέρμανσή τους, για πρώτη φορά στην ιστορία.

Καθώς οι χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση εφοδιασμού στην ιστορία, παράλληλα με μια σειρά άλλων κινδύνων, το φάσμα των πιθανών ενεργειακών σεναρίων για το μέλλον διευρύνεται, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της έκθεσης «World Energy Outlook», ενώ οι επιλογές που θα κάνουν οι κυβερνήσεις ως απάντηση αναμένεται να αναδιαμορφώσουν το παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο για τα επόμενα χρόνια.

Η έκθεση WEO-2026 βασίζεται στα πιο πρόσφατα ενεργειακά στοιχεία για όλα τα καύσιμα και τις τεχνολογίες, σε συνδυασμό με λεπτομερή μοντελοποίηση και ανάλυση, προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με πιθανές πορείες για τον ενεργειακό τομέα σε μια περίοδο εξαιρετικής αβεβαιότητας.

Η έκθεση δημοσιεύεται σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ έχουν φτάσει σε όλες τις γωνιές του κόσμου – μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών εντάσεων, αυξανόμενων κλιματικών κινδύνων, κυβερνοεπιθέσεων και άλλων κακόβουλων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τις ενεργειακές υποδομές.

Με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή να παραμένει ρευστή, η έκθεση τονίζει ότι η κρίση του 2026 είναι πιθανό να αφήσει μόνιμα σημάδια και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική προσιτότητα ως κατευθυντήριες αρχές για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της ενέργειας.

Η κρίση στο Ορμούζ

«Η κρίση στο Ορμούζ προκάλεσε τεράστιο σοκ στο σύστημα. Αν και ο ενεργειακός τομέας και η παγκόσμια οικονομία έχουν επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα, όσο περισσότερο διαρκεί η κρίση, τόσο βαθύτερες θα είναι οι επιπτώσεις. Και δεν διαβλέπω καμία αξιόπιστη πορεία για τον ενεργειακό κόσμο ώστε να επιστρέψει στην κατάσταση που επικρατούσε πριν», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ.

«Η παρούσα έκδοση του World Energy Outlook κοιτάζει πέρα από την τρέχουσα αναταραχή για να διερευνήσει το φάσμα των ενεργειακών μελλοντικών σεναρίων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη σημερινή αναταραχή. Παρουσιάζοντας πολλαπλά σενάρια – κανένα από τα οποία δεν αποτελεί πρόβλεψη – και ανάλυση απαράμιλλου εύρους, μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς καθώς οι χώρες εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους. Επίσης, εστιάζει στις δύσκολες συμβιβαστικές λύσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Στην προσπάθειά τους για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, οι χώρες πρέπει να προσέχουν να μην αντικαταστήσουν τη μία εξάρτηση με μια άλλη. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό για το μέλλον το γεγονός ότι η ενεργειακή ασφάλεια και οι ενεργειακές μεταβάσεις δεν έχουν ποτέ συνδεθεί τόσο στενά».

Όποια πορεία και αν ακολουθήσει ο κόσμος, τα υψηλότερα εισοδήματα και ο αυξανόμενος πληθυσμός αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση για τις υπηρεσίες που παρέχει η ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας, της θέρμανσης, της ψύξης και της υπολογιστικής ισχύος. Η αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών επιτείνει τις πιέσεις. Σε ένα εντυπωσιακό ορόσημο, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι ενεργειακές ανάγκες για τη ψύξη των κτιρίων ξεπερνούν πλέον τις ενεργειακές ανάγκες για τη θέρμανσή τους, για πρώτη φορά στην ιστορία.

Αναθεώρηση ενεργειακών στρατηγικών

Σε αυτό το πλαίσιο, η κρίση του Ορμούζ έχει οδηγήσει πολλές χώρες να αναθεωρήσουν τις ενεργειακές τους στρατηγικές, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις ευπάθειες και να βελτιώσουν την οικονομική προσιτότητα της ενέργειας. Αν και οι εθνικές αντιδράσεις στην κρίση ποικίλλουν, η έκθεση WEO-2026 διακρίνει την εμφάνιση ορισμένων κοινών κατευθύνσεων: μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ενεργειακών προμηθειών, των εμπορικών διαδρομών, του μείγματος καυσίμων και των τεχνολογικών αλυσίδων εφοδιασμού· ισχυρότερη προτίμηση προς τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους· και ώθηση για ταχύτερη πρόοδο στον τομέα της ηλεκτροδότησης.

Η τάση προς τη διαφοροποίηση θα μπορούσε επίσης να αναδιαμορφώσει τα καθιερωμένα πρότυπα του εμπορίου ενέργειας. Η έκθεση διαπιστώνει ότι, σε περίπτωση που οι σημαντικοί κίνδυνοι για τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ παραταθούν, οι επενδύσεις σε νέους αγωγούς παράκαμψης, οι εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού και τα μέτρα που θα λάβουν οι εισαγωγείς για τη μετατόπιση της ζήτησης θα μπορούσαν να μειώσουν την ανάγκη για ροές πετρελαίου μέσω των Στενών από 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πριν από την κρίση σε 8,5 εκατομμύρια το 2030 και σε λιγότερο από 2 εκατομμύρια έως το 2035. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την ακραία περίπτωση, η Μέση Ανατολή θα παρέμενε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο προς τις διεθνείς αγορές, υπογραμμίζοντας τη ζωτική της θέση στο παγκόσμιο τοπίο της ενεργειακής ασφάλειας.

Στροφή σε ΑΠΕ και πυρηνική ενέργεια

Εν τω μεταξύ, οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι από τη στροφή προς τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους αναμένεται να είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – με επικεφαλής τη φωτοβολταϊκή ενέργεια – και η πυρηνική ενέργεια, οι οποίες παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα σενάρια της έκθεσης. Η ενεργειακή απόδοση και τα βιοκαύσιμα θα μπορούσαν επίσης να κερδίσουν έδαφος, παράλληλα με τα εγχώρια ορυκτά καύσιμα σε ορισμένες χώρες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον άνθρακα στην Ασία, όπου πολλοί εισαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου διαθέτουν σημαντικούς εγχώριους πόρους άνθρακα και οι ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις να βασίζονται στον άνθρακα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η τρέχουσα κρίση επιταχύνει τη στροφή προς την ευρύτερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την οικονομία. Από το 2019, η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από την παγκόσμια οικονομία και με διπλάσιο ρυθμό από τη συνολική ζήτηση ενέργειας, λόγω της αυξανόμενης χρήσης ηλεκτροκινητήρων στη βιομηχανία, στις οικιακές συσκευές, στα κλιματιστικά, στα ηλεκτρικά οχήματα, στις αντλίες θερμότητας και στα κέντρα δεδομένων.

Aύξηση ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια

Σύμφωνα με την έκθεση, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί ακόμη ταχύτερα έως το 2035, με το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας να πλησιάζει το 30% παγκοσμίως σε όλα τα διερευνητικά σενάρια. Οι διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων ενισχύουν τα στρατηγικά επιχειρήματα υπέρ της ηλεκτροκίνησης: σε ορισμένες χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση, έχει σημειωθεί απότομη αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών τεχνολογιών, η οποία συνοδεύεται από αυξημένο εμπόριο ηλιακών πάνελ και μπαταριών, καθώς και από ραγδαία άνοδο στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Όσο περισσότερο παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια και την έκβαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή – και τις επιπτώσεις στις ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ – τόσο πιο πιθανό είναι οι κυβερνήσεις να μετατρέψουν αυτές τις αναδυόμενες προτιμήσεις για διαφοροποίηση, εγχώριους διαθέσιμους πόρους και ηλεκτροκίνηση σε διαρκείς αλλαγές πολιτικής.

Η φετινή έκδοση του Outlook περιλαμβάνει ένα νέο σενάριο που διερευνά πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί αυτή η πορεία σε σύγκριση με τα κύρια σενάρια του WEO.

Η έκθεση WEO-2026 εξετάζει επίσης τι ενδέχεται να συμβεί στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε περίπτωση σαφούς επίλυσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση ανταγωνιστικών δυναμικών στην αγορά. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε να ανακάμψει έντονα, ιδίως καθώς ένα καθυστερημένο κύμα προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου θα εισέλθει στην αγορά. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αγορά που θα ευνοεί τους αγοραστές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, γεγονός που θα ασκούσε πτωτική πίεση στις τιμές, ακόμη και κατά την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Ταυτόχρονα, οι διαρθρωτικές αλλαγές στη ζήτηση – ιδίως η ταχύτερη ηλεκτροκίνηση – θα μπορούσαν να μεταβάλουν περαιτέρω τις προοπτικές και για τα δύο καύσιμα.

Σύμφωνα με την έκθεση, θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές επιπτώσεις. Η κρίση απειλεί να ανατρέψει την πρόσφατη πρόοδο όσον αφορά την πρόσβαση στην ενέργεια, ιδίως στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και στα καθαρά μέσα μαγειρέματος επιταχύνθηκε το 2025, αλλά οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων και οι ελλείψεις εφοδιασμού το 2026 ενδέχεται να επιβραδύνουν την περαιτέρω πρόοδο. Και ενώ η κρίση είναι πιθανό να επιταχύνει την υιοθέτηση τεχνολογιών ενέργειας χαμηλών εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των πορειών που βασίζονται στις τρέχουσες ή στις δηλωμένες πολιτικές – των οποίων τα αποτελέσματα όσον αφορά τη θερμοκρασία κυμαίνονται από 2,5 °C έως 2,9 °C αύξησης της θερμοκρασίας – και μιας πορείας που συνάδει με τον στόχο των 1,5 °C.

«Οι πιέσεις της τρέχουσας κρίσης δεν πρέπει να επισκιάσουν τις επιλογές που θα διαμορφώσουν την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ευημερία για τις επόμενες δεκαετίες», δήλωσε ο Δρ. Μπιρόλ. «Οι χώρες θα ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες, ανάλογα με τους πόρους, τις συνθήκες και τις προτεραιότητές τους. Όλες όμως έχουν συμφέρον να οικοδομήσουν ένα πιο ασφαλές, οικονομικά προσιτό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα – και να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.»