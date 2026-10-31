Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η Αθήνα και οι κάλπες των άλλων

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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Η Αθήνα και οι κάλπες των άλλων

Οι εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ και το «γεωπολιτικό τετράγωνο»

«Ισραηλινό αδιέξοδο» και «μπλε Κογκρέσο» ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση.

Τα «τρία ζητήματα» στην ελληνική ατζέντα και η ανησυχία για τον μετεκλογικό Τραμπ.

Επιχείρηση «modus vivendi» για το καλώδιο με NAVTEX και αντι-NAVTEX.

Από το Κογκρέσο έως την Κνεσέτ

Ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον: Τι αλλάζει στο Hellenic Caucus

Συνεντεύξεις: Μπρους Ακερμαν, Καθηγητής Παν/μίου Γέιλ – Θέντα Σκόκπολ, Καθηγήτρια Παν/μίου Χάρβαρντ – Ρικ Χάσεν, Καθηγητής Παν/μίου UCLA

Αποστολή στο Ισραήλ: «Εδώ όλα μπορούν να συμβούν»

ΤΟ ΒΗΜΑ: Εθνικό σπορ

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Ολος ο κόσµος ψηφίζει σε αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες. Χθες, ήταν η Βραζιλία και το Ισραήλ. Αύριο, θα είναι οι ΗΠΑ. Μεθαύριο, οι περισσότερες ευρωπαϊκές δηµοκρατίες.

Σε έξι-επτά µήνες (το αργότερο) θα ψηφίσει και η Ελλάδα.

Μια εκλογή µε πολλά προγνωστικά αλλά και µε άλλα τόσα ερωτηµατικά.

∆εν µπορώ να πω για τις άλλες χώρες διότι όλες οι καταστάσεις δεν είναι ίδιες. Αλλά η Ελλάδα έχει πάρει τον δρόµο των εκλογών µε µια πρωτοφανή αµεριµνησία.

∆εν συζητάει για τα µεγάλα προβλήµατα που θα έπρεπε να την απασχολούν και τα οποία σίγουρα δεν είναι «Το Χωριάτικο», η Pizza Fan και τα στησίµατα του Λιόλιου.

Αχυράνθρωποι, χαρτζιλίκια σε προστάτες και μαύρα ταμεία

Η έρευνα για τα κυκλώματα με αλυσίδες καταστημάτων

Δίχτυα και στο κράτος

Κλοιός στους «αόρατους» ιδιοκτήτες

Καρατομήσεις: Οσους παίρνει ο άνεμος στο Μέγαρο Μαξίμου

Επιτελικό κράτος

Επτά χρόνια μετά την πρώτη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, η αρχική φρουρά του «επιτελικού κράτους» έχει σχεδόν σκορπίσει, με σκάνδαλα, αποπομπές και ανασχηματισμούς.

Καταγγελίες: Εισαγωγή στα ΑΕΙ από την πίσω πόρτα

Σπορ και μόρια

Συνολικά 115 αθλήματα, μεταξύ των οποίων τραμπολίνο, παρκούρ και cheerleading, «υπόσχονται» μοριοδότηση για τα ΑΕΙ εφόσον ακολουθούνται από διακρίσεις.

Μασαχουσέτη: Γέφυρα για τη ναυτιλία στη Ναυτική Ακαδημία

Miltiadis Marinakis Hall

Συνολικά 4.000 τ.μ. υπερσύγχρονων εργαστηρίων προετοιμάζουν τη νέα γενιά ναυτικών για τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Μαζί με το Βήμα,

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο δεύτερος τόμος της σειράς εκδόσεων «Η Μεγάλη Ιστορία της Αθήνας», το περιοδικό ΔΙΑΚΟΠΕΣ, το «Μενού της Εβδομάδας» και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

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Η Μεγάλη Ιστορία της Αθήνας – Τόμος Β΄

Στον δεύτερο τόμο εξετάζονται η μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη ιστορία της Αθήνας, από τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες έως την Επανάσταση του 1821. Αρχικά παρουσιάζεται η μετάβαση από την ύστερη αρχαιότητα στη βυζαντινή εποχή, ενώ στη συνέχεια εξιστορούνται η περίοδος της Λατινοκρατίας μετά τη Δ΄ Σταυροφορία και η οθωμανική κυριαρχία.

Η αφήγηση ολοκληρώνεται με την Αθήνα στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, δείχνοντας πως η πόλη διατήρησε αδιάκοπα τον ιστορικό χαρακτήρα και τη συνεχή κατοίκησή της μέσα από διαδοχικές πολιτικές και πολιτισμικές μεταβολές.

Στη Μεγάλη Ιστορία της Αθήνας, ένα συλλογικό έργο με την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργάζονται περισσότεροι από σαράντα εξειδικευμένοι επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί της τέχνης, αρχιτέκτονες, κ.ά.

Μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις με τη χρήση ενός μεγάλου όγκου πρωτογενών πηγών, την αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας και με την παράθεση ενός μοναδικού εικονογραφικού υλικού επιχειρείται για πρώτη φορά με τόσο συστηματικό τρόπο η διαχρονική καταγραφή της ιστορίας της Αθήνας, από την προϊστορική αρχαιότητα ως σήμερα.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Η Ελλάδα του χειμώνα αποκαλύπτει έναν διαφορετικό ταξιδιωτικό χάρτη. Ορεινά χωριά, πυκνά δάση, λίμνες, ποτάμια και εντυπωσιακά φυσικά τοπία συνθέτουν μια χώρα που προσφέρεται για εξερεύνηση, μακριά από τους γνώριμους ρυθμούς του καλοκαιριού.

Τόποι με ιδιαίτερη ιστορία, άνθρωποι που διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις και γεύσεις που συνδέονται με την τοπική παραγωγή δίνουν νέες αφορμές για ταξίδια τους πιο κρύους μήνες του χρόνου.

Με κεντρικό θέμα «Εξερευνούμε την άγρια πλευρά της Ελλάδας: Τόποι, άνθρωποι & ιστορίες», το νέο χειμερινό τεύχος παρουσιάζει προορισμούς, διαδρομές και εμπειρίες από διαφορετικές περιοχές της χώρας, αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο, την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη ζωή της ελληνικής περιφέρειας.

Με πλούσια φωτογραφική ύλη, ταξιδιωτικά ρεπορτάζ, αφηγήσεις και πρακτικές πληροφορίες, το νέο τεύχος του περιοδικού ΔΙΑΚΟΠΕΣ προσεγγίζει τον χειμερινό τουρισμό μέσα από διαφορετικές θεματικές, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα για ταξίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μια έκδοση αφιερωμένη στην εξερεύνηση, στη γνωριμία με τον τόπο και στην ανακάλυψη μιας Ελλάδας που διατηρεί το ενδιαφέρον της ανεξάρτητα από την εποχή.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό οι Τζέι ντι Βανς – Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αντιπρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είναι δύο ισχυρά, πολυσυζητημένα στελέχη της Κυβέρνησης Τραμπ, Μνηστήρες για το χρίσμα του 2028. Κορυφαίοι παράγοντες τώρα, κάποτε αποκαλούσαν τον κ. Τραμπ «απατεώνα», «Χίτλερ της Αμερικής», κ.ά.

Με τις επικείμενες, ενδιάμεσες εκλογές να απειλούν το δόγμα “Make America Great Again”, στην πρώτη του μεγάλη δοκιμασία, οι δύο επίδοξοι διάδοχοι καλούνται να λύσουν τον πιο δύσκολο πολιτικό γρίφο. Το νέο τεύχος παρουσιάζει να πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ γύρω από τους δύο άνδρες, το παρελθόν, την εντυπωσιακή πορεία τους, τα πεπραγμένα τους, τι «ονειρεύονται» για το μέλλον.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: “Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΟΜΟΣ B”: Τιμή: 1,40 €)