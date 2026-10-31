Λευκορωσία: «Πράσινο φως» των ΗΠΑ στην Belavia για συνεργασία με την Boeing

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Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ χορήγησε στην Boeing άδεια συνεργασίας με την λευκορωσική αεροπορική εταιρεία Belavia, τον κρατικό αερομεταφορέα της χώρας, αναφέρει το BelTA, το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τον διευθύνοντα σύμβουλο της λευκορωσικής αεροπορικής εταιρείας, Igor Cherginets.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Belavia θα είναι σε θέση να προμηθεύεται απευθείας ανταλλακτικά, εξαρτήματα και λογισμικό για τα αεροσκάφη της. Αυτό ανοίγει επίσης την πιθανότητα διαπραγμάτευσης της αγοράς αεροσκαφών απευθείας από την Boeing.

Ο Τσεργκίνετς υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε προηγουμένως εκδώσει παρόμοια άδεια, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την άμεση συνεργασία της Belavia με την Boeing.

Πρόσθεσε ότι πριν από ένα χρόνο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέδωσε άδεια που άρει τις πολιτικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Belavia.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας τόνισε ότι αυτές οι αποφάσεις κατέστησαν δυνατές μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο και της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Στις 22 Οκτωβρίου, ο ηγέτης της Λευκορωσίας ανακοίνωσε ότι είχε σημειωθεί πρόοδος σε πολλά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Λευκορωσίας και ΗΠΑ.

Το deal Μινσκ – Ουάσιγκτον

Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Λουκασένκο συναντήθηκε με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κόουλ, και άλλους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας, στο Μινσκ.

Οι δύο πλευρές είχαν τρίωρες συνομιλίες. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε το αίτημα του ηγέτη της Λευκορωσίας για την αποδέσμευση των κεφαλαίων. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης σε συμφωνία βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις κατά της Lakokraska OJSC και της Bellesbumprom Concern, και το Μινσκ θα απελευθερώσει 25 φυλακισμένους πολίτες.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, ο εκπρόσωπος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κόουλ, ανακοίνωσε την απόφαση της Ουάσινγκτον να άρει τις κυρώσεις κατά της Belavia.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν είχαν επιτρέψει στην λευκορωσική αεροπορική εταιρεία Belavia να πετάξει αεροσκάφη Boeing στη Ρωσία, ακόμη και μετά την άρση των κυρώσεων κατά του αερομεταφορέα.

Στις 8 Απριλίου 2022, η Ουάσινγκτον απαγόρευσε τις πτήσεις προς τη Λευκορωσία ή τη Ρωσία με αεροσκάφη που ανήκουν, ελέγχονται ή λειτουργούν από τις ΗΠΑ.

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ενέτεινε τις κυρώσεις κατά της εθνικής αεροπορικής εταιρείας της Λευκορωσίας για παραβίαση των ελέγχων εξαγωγών.