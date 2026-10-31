Ρωσία: «Βυθίστηκαν» οι εξαγωγές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα

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Οι εξαγωγές σιταριού της Ρωσίας για την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου 2026 (τους πρώτους τέσσερις μήνες του γεωργικού έτους) θα ανέλθουν σε 10,26 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με το Αναλυτικό Κέντρο Rusagrotrans (AC).

Σε ετήσια βάση, οι αποστολές θα μειωθούν κατά 39,6%.

Οι εξαγωγές κριθαριού θα μειωθούν κατά 25%, στα 2,28 εκατομμύρια τόνους, και οι εξαγωγές καλαμποκιού θα μειωθούν κατά 5,4%, στα 1,23 εκατομμύρια τόνους.

Από τα μέσα Ιουλίου 2026, μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν απενεργοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της λιμενικής υποδομής της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας.

Οι προμήθειες μέσω αυτής της διόδου είναι προς το παρόν περιορισμένες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Rusagrotrans, 2,13 εκατομμύρια τόνοι, ή το 20,8% όλων των σιταριών, εξήχθησαν μέσω του λιμανιού του Νοβοροσίσκ από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2026.

Σε ετήσια βάση, οι αποστολές μειώθηκαν κατά 71,1%.

Οι εξαγωγές μέσω του λιμανιού του Καβκάζ κατά την ίδια περίοδο μειώθηκαν από 3,79 εκατομμύρια τόνους το 2025 σε 400.000 τόνους το 2026.

Οι αποστολές μέσω Τουάπσε παρέμειναν περίπου οι ίδιες – περίπου 500.000 τόνοι κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών της σεζόν.

Ο δρόμος της Βαλτικής

Οι εξαγωγές σιτηρών μετατοπίζονται κυρίως προς τα λιμάνια της Βαλτικής. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Rusagrotrans, το 38,3% του σιταριού εξήχθη μέσω αυτών των λιμένων τον Ιούλιο-Οκτώβριο του 2026. Μόνο τον Οκτώβριο, το μερίδιό τους θα μπορούσε να φτάσει το 65%.

Το Ουστ-Λούγκα έγινε ο κύριος κόμβος, αντιπροσωπεύοντας το 14% των συνολικών εξαγωγών κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, σε σύγκριση με μηδέν την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το μερίδιο του Βισότσκ έφτασε το 9,4%. Άλλα λιμάνια της Βαλτικής αντιπροσώπευαν 1,16 εκατομμύρια τόνους αποστολών, σημειώνοντας ετήσια αύξηση. Η Αγία Πετρούπολη αντιπροσώπευε 454.000 τόνους.

Την περασμένη σεζόν, δεν εξήχθη σιτάρι μέσω αυτού του λιμένα τον Ιούλιο-Οκτώβριο.

Οι αναλυτές της Kpler εκτίμησαν τον όγκο των ρωσικών εξαγωγών τον Σεπτέμβριο μέσω Βισότσκ, Ουστ-Λούγκα και Αγίας Πετρούπολης σε 1 εκατομμύριο τόνους, αναφέροντας τη Βαλτική Θάλασσα ως την κύρια διαδρομή.

Υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, σημειώνουν οι αναλυτές, αλλά στο Ουστ-Λούγκα, για παράδειγμα, τα σιτηρά ανταγωνίζονται για τη χωρητικότητα τα λιπάσματα και τον άνθρακα, οδηγώντας σε συμφόρηση των σιδηροδρομικών βαγονιών στα λιμάνια.

Σημαντικά αποθέματα υπάρχουν επίσης στα λιμάνια των χωρών της Βαλτικής. Ωστόσο, οι πολιτικές διαφορές θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο σε αυτή την περίπτωση.

«Γκανιάν» η Κασπία

Η Κασπία Θάλασσα έχει γίνει ένας ακόμη αναπτυσσόμενος προορισμός. Σύμφωνα με την Rusagrotrans AC, 582.000 τόνοι σιταριού μεταφέρθηκαν μέσω των λιμένων της από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2026, σε σύγκριση με σχεδόν μηδενικές αποστολές το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, οι εξαγωγείς εδώ αντιμετωπίζουν απότομα αυξημένο κόστος μεταφοράς.

Εν μέσω μείωσης των προμηθειών από τη Ρωσία και την Ουκρανία, οι παγκόσμιες εξαγωγές σιταριού από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2012, σύμφωνα με την Kpler.

Σύμφωνα με την Rusagrotrans, επτά βασικοί εξαγωγείς παρέδωσαν συνολικά 44,7 εκατομμύρια τόνους σιταριού στις παγκόσμιες αγορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Σε ετήσια βάση, ο αριθμός μειώθηκε κατά 17%, ή 9,4 εκατομμύρια τόνους. Εκτός από τη Ρωσία και την Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν επίσης σημαντικά τις εξαγωγές σιταριού: κατά 39% σε ετήσια βάση, σε 5,7 εκατομμύρια τόνους την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωσή τους, αυτό οφείλεται στη μείωση της συγκομιδής.

Ο Kpler πιστεύει ότι η μείωση της παγκόσμιας προσφοράς σιταριού θα επηρεάσει κυρίως τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, οι οποίες συνήθως καταναλώνουν τα περισσότερα ρωσικά και ουκρανικά σιτηρά. Η Τουρκία αντισταθμίζει επί του παρόντος αυτές τις απώλειες με προμήθειες από τη Ρουμανία. Η Αίγυπτος, παρά την καλή συγκομιδή, αναβάλλει τις αγορές εν αναμονή χαμηλότερων τιμών, ενώ η Ινδονησία αγοράζει μεγαλύτερες ποσότητες αργεντίνικου σιταριού νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς προσπαθούν επίσης να καλύψουν το κενό. Σύμφωνα με τον Kpler, τα σιτηρά από τις χώρες της Βαλτικής αποστέλλονται στην υποσαχάρια Αφρική, ενώ οι παραγγελίες για γαλλικό σιτάρι αυξάνονται στη Βόρεια Αφρική.