Ντομπρόβσκις: Η ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό κλείσει το ενεργειακό της κενό με τη Ρωσία

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Η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό έχει «σε γενικές γραμμές ολοκληρωθεί», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Κατονόμασε τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τους κύριους προμηθευτές της EE.

«Πρώτα απ ‘όλα, έπρεπε να επενδύσουμε στη διαφοροποίηση του εφοδιασμού μας με φυσικό αέριο και αυτό μας βοηθά», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος. «Πρέπει όμως επίσης να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να βελτιώνουμε την ενεργειακή απόδοση».

Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε από 39% το 2022 σε 47% το 2025. Αυτό μείωσε τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της ING, Marieke Blom, μιλώντας στο Bloomberg, εκτίμησε τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία σε περίπου 15%. Είπε ότι αυτό έκανε τους καταναλωτές και τη βιομηχανία λιγότερο ευάλωτους.

Τον Ιανουάριο του 2026, η ΕΕ συμφώνησε σε ένα σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των προμηθειών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2027 και του φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα μέλη της ΕΕ θα μπορούν να παρατείνουν την περίοδο χρήσης ρωσικού φυσικού αερίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι δεν θα επαναλάβει τις αγορές φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέχρι να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία.