Ιράν: Πλήγμα και πυρκαγιά σε πλοίο νότια του νησιού Λαβάν

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Ενα πλοίο χτυπήθηκε χθες Παρασκευή από «βλήμα αγνώστου προελεύσεως» ενώ βρισκόταν σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότια του ιρανικού νησιού Λαβάν, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Αμυνας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ, @AlArabiya_Fa).

Εξαιτίας του πλήγματος ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο, αναφέρει η ενημέρωση από την UKMTO. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο εξαιτίας του πλήγματος, αλλά τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή

UKMTO WARNING 188-26 Click here to view the full warning.⤵️

https://t.co/6w4i18fkAy #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/M4gPZffFhn — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 30, 2026

Το νησί Λαβάν απέχει περίπου 300 χλμ. από τα Στενά του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διερχόταν το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις

Εκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Χθες Παρασκευή, το Ομάν ανακοίνωσε ότι διέσωσε το πλήρωμα πλοίου που δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των ακτών του σουλτανάτου, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.