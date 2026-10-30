Pizza Fan: Προσπάθειες για την αποδέσμευση λογαριασμών ώστε να επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα

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Αγώνα δρόμου για την επαναλειτουργία της αλυσίδας καταστημάτων της Pizza Fan, με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 2.500 εργαζομένων στην επιχείρηση έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης, που έχει οδηγήσει στη φυλακή τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, θέτει υπό διακινδύνευση τις θέσεις εργασίας. Για το λόγο αυτό ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή άφησε εκτός δέσμευσης το λογαριασμό μισθοδοσίας, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων, βρίσκεται σε άμεση επαφή με εκπροσώπους, διευθυντικά στελέχη της αλυσίδας καταστημάτων Pizza Fan, προκειμένου να μπορέσει να επαναλειτουργήσει και να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης που απασχολεί μεγάλο αριθμό προσωπικού.

Η κίνηση αυτή εκ μέρους του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, που κάθε άλλο παρά συνηθισμένη είναι, καταδεικνύει την ευαισθησία του πρώην εισαγγελικού λειτουργού. Και έρχεται ως συνέχεια της ρητής εξαίρεσης των τραπεζικών λογαριασμών μισθοδοσίας του προσωπικού, από την ευρύτερη εντολή δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων έτσι ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των απασχολουμένων στην επιχείρηση και των οικογενειών τους.

Τώρα, ο επικεφαλής της Αρχής κάνει ένα ακόμη βήμα για την προστασία των εργαζομένων, των προμηθευτών της αλυσίδας καταστημάτων Pizza Fan.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση απασχολεί πλέον 2.500 εργαζόμενους, χωρίς στον αριθμό αυτό να περιλαμβάνεται ένας επίσης μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην παράδοση προϊόντων στα σπίτια των πελατών-καταναλωτών.

Έτσι, ο κ. Βουρλίωτης βρίσκεται σε συνεχείς συναντήσεις με εκπροσώπους της επιχείρησης προκειμένου να μπορέσουν τα κλειστά σήμερα καταστήματα να λειτουργήσουν.

Για τον λόγο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποδεσμευτούν κάποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί, έτσι ώστε να βγουν τα λουκέτα από τα καταστήματα και να επαναλειτουργήσουν προς όφελος των εργαζομένων, των προμηθευτών (που κάποιοι εξ΄αυτών έχουν εκκρεμείς λογαριασμούς) και της οικονομίας γενικότερα.

Προηγούμενα, πριν την οποία αποδέσμευση, η Αρχή θα κάνει εξονυχιστικό έλεγχο στην επιχείρηση προκειμένου να ελέγξει λεπτομερώς τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει, το ύψος της μισθοδοσίας του προσωπικού, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται, τα ανεξόφλητα τιμολόγια προμηθευτών, οι πάγιες λειτουργικές ανάγκες των καταστημάτων και τα αναμενόμενα εισοδήματα από τις πωλήσεις.

Πηγή: in.gr