Χαμενεΐ: Εάν δεχθούμε επίθεση από τις ΗΠΑ θα απαντήσουμε

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Με αντίποινα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς απειλεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζουν νέο γύρο επιθέσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σε συνάντηση με τους διοικητές του στρατού, ο Χαμενεΐ ζήτησε «ετοιμότητα μάχης για μια ισχυρή αντιπαράθεση με τους εχθρούς» ως μία από τις προϋποθέσεις της «μέγιστης αποτροπής».

«Εάν οι εχθροί εξαπολύσουν εκ νέου στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, θα είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ιρανικό έθνος που θα καθορίσουν τον χρόνο και τους όρους για τον τερματισμό τους», δήλωσε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με το με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τόνισε ακόμα την ανάγκη να ενισχυθεί η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών πληροφοριών του Ιράν και των υπηρεσιών άμυνας όσον αφορά το αμυντικό δόγμα και την τακτική. Παράλληλα ζήτησε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση των σύγχρονων αμυντικών δυνατοτήτων.

Στις οδηγίες του Χαμενεΐ περιλαμβάνεται η απόφαση να επικαιροποιηθεί η «Τράπεζα Στόχων» του Ιράν, έτσι ώστε κάθε είδους υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ να βρίσκονται στο πεδίο δράσης των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Τραμπ προετοιμάζεται για επίθεση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Ρεπορτάζ διεθνών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επαναλάβει τις επιθέσεις στο Ιράν ακόμα και μία μέρα μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Χθες το MS NOW ο αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερωθεί από τον στρατό των ΗΠΑ για τις επιλογές που διαθέτει επί του πεδίου και έχει ενημερώσει τους συμμάχους του στον Κόλπο να προετοιμαστούν για έναν σύντομο, σφοδρό γύρο πληγμάτων στις 4 Νοεμβρίου.

Την πληροφορία έδωσαν τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι αραβικών κρατών του Κόλπου, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ωστόσο, οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στον Κόλπο πιέζουν έντονα για αποκλιμάκωση, ανησυχώντας για το πώς ενδέχεται να απαντήσει το Ιράν. Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι «δεν θα εκπλαγεί» εάν ορισμένα κράτη της περιοχής αντιταχθούν στη διεξαγωγή αμερικανικών πληγμάτων από βάσεις που βρίσκονται στο έδαφός τους.

Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι, εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει να προχωρήσει σε παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να εξαπολύσουν περισσότερες επιθέσεις. «Ίσως κάνουμε άλλη μια μικρή επιχείρηση “Επική Οργή”», δήλωσε ο Τραμπ. «Ή μπορεί να συμφωνήσουν. Αν είναι έξυπνοι, απλώς θα πουν: “Ας μπούμε στην ουσία”».

Ανησυχία στα κράτη του Κόλπου

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται έντονη διπλωματική κίνηση στην Τεχεράνη καθώς το Κατάρ, η Τουρκία, το Πακιστάν – ακόμα και η Σαουδική Αραβία που σημειώνει σημαντικές απώλειες στον στρατιωτικό έλεγχό στην Υεμένη από επιθέσεις των Χούθι – διαπραγματεύονται για μία διπλωματική διέξοδο στην κρίση.

Μιλώντας το Σάββατο σε φόρουμ για την ασφάλεια στο Μπαχρέιν, ο Σαουδάραβας υφυπουργός Εξωτερικών Ουαλίντ Ελ-Χερέιτζι ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την αποτροπή στρατιωτικής κλιμάκωσης και την επίτευξη συμφωνίας που θα θέσει τέλος στην κρίση με το Ιράν.

«Αν εξετάσει κανείς τις προσπάθειες που καταβάλλουν όλοι, το μήνυμα είναι πολύ σαφές. Οι άνθρωποι σε αυτό το μέρος του κόσμου επιθυμούν να επαναφέρουν την ειρήνη στην περιοχή», ανέφερε.

Ο Ελ-Χερέιτζι πρόσθεσε, ωστόσο, ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών.

Πηγή: in.gr