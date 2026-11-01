SpaceX: Σε δικαστική διαμάχη για την περιβαλλοντική επιβάρυνση των data centers

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Αποτυχημένη ήταν η προσπάθεια της SpaceX να απορριφθεί αγωγή που κατέθεσε η NAACP (Η Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων -NAACP) , η οποία υποστηρίζει ότι η εταιρεία toy Ιλον Μασκ παραβίασε τον Νόμο περί Καθαρού Αέρα (Clean Air Act) χρησιμοποιώντας στροβίλους καύσης φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI) που διαθέτει.

Η NAACP κατέθεσε την καταγγελία της τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους κατά της xAI, η οποία πλέον ανήκει και λειτουργεί υπό τη SpaceX — τον όμιλο αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας του Elon Musk.

Η απόφαση έρχεται περίπου δύο εβδομάδες αφότου το ίδιο δικαστήριο απέρριψε αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τον τερματισμό της υπόθεσης εναντίον της εταιρείας του Μασκ.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης του ομίλου αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας —του οποίου ηγείται ο διευθύνων σύμβουλος Ιλον Μασκ — παραβίασε τον Νόμο περί Καθαρού Αέρα (Clean Air Act). Η παραβίαση φέρεται να προκλήθηκε από τη χρήση στροβίλων καύσης φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των τεράστιων κέντρων δεδομένων (data centers) τεχνητής νοημοσύνης στην ευρύτερη περιοχή του Μέμφις.

Τα κέντρα δεδομένων «Colossus», καθώς και ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας που κατασκευάζει η SpaceXAI στο Southaven του Μισισιπή, αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.

Οι οργανώσεις Southern Environmental Law Center και Earthjustice κατέθεσαν την αγωγή εκ μέρους της NAACP στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Μισισιπή, τον Απρίλιο του 2026.

Στην αγωγή καταγγέλλεται ότι, μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου 2025, η xAI και η θυγατρική της, MZX Tech, εγκατέστησαν και έθεσαν σε λειτουργία 27 στροβίλους φυσικού αερίου στο Southaven του Μισισιπή, «χωρίς την απαιτούμενη άδεια για την ποιότητα του αέρα και χωρίς καμία μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής».

Σύμφωνα με την αγωγή, οι στρόβιλοι εκπέμπουν ρύπους που συμβάλλουν στον σχηματισμό αιθαλομίχλης, καθώς και αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους για την υγεία και να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές, μεταξύ άλλων ανεπιθύμητων συνεπειών.

Η θέση της SpaceXAI και η απόφαση του δικαστή

Οι νομικοί εκπρόσωποι της SpaceXAI, στο αίτημά τους για απόρριψη της αγωγής που κατατέθηκε τον Ιούνιο, υποστήριξαν ότι η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί, καθώς η χρήση των στροβίλων από την εταιρεία —τους οποίους χαρακτήρισαν ως «κινητούς»— εξαιρείται από τις απαιτήσεις αδειοδότησης.

Επιπλέον, ισχυρίστηκαν ότι η NAACP δεν νομιμοποιείται να ασκήσει αγωγή βάσει του ομοσπονδιακού Νόμου περί Καθαρού Αέρα, και ότι η άσκηση αγωγών από τέτοιου είδους συλλογικότητες είναι αντισυνταγματική.

Ο δικαστής που προεδρεύει της υπόθεσης απέρριψε τα εν λόγω επιχειρήματα, αναφέροντας: «Δεδομένου ότι οι ενάγοντες διαθέτουν νομιμοποίηση βάσει του Νόμου περί Καθαρού Αέρα (Clean Air Act), δεδομένου ότι οι στρόβιλοι καύσης δεν συνιστούν “κινητές πηγές” σύμφωνα με το Σχέδιο Εφαρμογής της Πολιτείας (SIP) του Μισισιπή, και δεδομένου ότι η διάταξη που επιτρέπει την άσκηση αγωγής από πολίτες δεν παραβιάζει το Άρθρο ΙΙ του Συντάγματος ούτε την αρχή περί μη εκχώρησης εξουσίας σε ιδιώτες, οι αξιώσεις των εναγόντων θα προχωρήσουν».