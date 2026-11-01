 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Internet"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(32) "Negative News: Tech and Telecom2"
}

SpaceX: Σε δικαστική διαμάχη για την περιβαλλοντική επιβάρυνση των data centers

H οργάνωση NAACP, υποστηρίζει ότι η εταιρεία του Μασκ παραβίασε το νόμο χρησιμοποιώντας στροβίλους καύσης φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων που διαθέτει

Tεχνητή νοημοσύνη 01.11.2026, 19:41
Σχολιάστε
SpaceX: Σε δικαστική διαμάχη για την περιβαλλοντική επιβάρυνση των data centers
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αποτυχημένη ήταν η προσπάθεια της SpaceX  να απορριφθεί αγωγή που κατέθεσε η NAACP (Η Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων -NAACP) , η οποία υποστηρίζει ότι η εταιρεία toy Ιλον Μασκ παραβίασε τον Νόμο περί Καθαρού Αέρα (Clean Air Act) χρησιμοποιώντας στροβίλους καύσης φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI) που διαθέτει.

Η NAACP κατέθεσε την καταγγελία της τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους κατά της xAI, η οποία πλέον ανήκει και λειτουργεί υπό τη SpaceX — τον όμιλο αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας του Elon Musk.

Η απόφαση έρχεται περίπου δύο εβδομάδες αφότου το ίδιο δικαστήριο απέρριψε αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τον τερματισμό της υπόθεσης εναντίον της εταιρείας του Μασκ.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης του ομίλου αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας —του οποίου ηγείται ο διευθύνων σύμβουλος Ιλον Μασκ — παραβίασε τον Νόμο περί Καθαρού Αέρα (Clean Air Act). Η παραβίαση φέρεται να προκλήθηκε από τη χρήση στροβίλων καύσης φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των τεράστιων κέντρων δεδομένων (data centers) τεχνητής νοημοσύνης στην ευρύτερη περιοχή του Μέμφις.

Τα κέντρα δεδομένων «Colossus», καθώς και ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας που κατασκευάζει η SpaceXAI στο Southaven του Μισισιπή, αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.

Οι οργανώσεις Southern Environmental Law Center και Earthjustice κατέθεσαν την αγωγή εκ μέρους της NAACP στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Μισισιπή, τον Απρίλιο του 2026.

Στην αγωγή καταγγέλλεται ότι, μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου 2025, η xAI και η θυγατρική της, MZX Tech, εγκατέστησαν και έθεσαν σε λειτουργία 27 στροβίλους φυσικού αερίου στο Southaven του Μισισιπή, «χωρίς την απαιτούμενη άδεια για την ποιότητα του αέρα και χωρίς καμία μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής».

Σύμφωνα με την αγωγή, οι στρόβιλοι εκπέμπουν ρύπους που συμβάλλουν στον σχηματισμό αιθαλομίχλης, καθώς και αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους για την υγεία και να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές, μεταξύ άλλων ανεπιθύμητων συνεπειών.

Η θέση της SpaceXAI και η απόφαση του δικαστή

Οι νομικοί εκπρόσωποι της SpaceXAI, στο αίτημά τους για απόρριψη της αγωγής που κατατέθηκε τον Ιούνιο, υποστήριξαν ότι η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί, καθώς η χρήση των στροβίλων από την εταιρεία —τους οποίους χαρακτήρισαν ως «κινητούς»— εξαιρείται από τις απαιτήσεις αδειοδότησης.

Επιπλέον, ισχυρίστηκαν ότι η NAACP δεν νομιμοποιείται να ασκήσει αγωγή βάσει του ομοσπονδιακού Νόμου περί Καθαρού Αέρα, και ότι η άσκηση αγωγών από τέτοιου είδους συλλογικότητες είναι αντισυνταγματική.

Ο δικαστής που προεδρεύει της υπόθεσης απέρριψε τα εν λόγω επιχειρήματα, αναφέροντας: «Δεδομένου ότι οι ενάγοντες διαθέτουν νομιμοποίηση βάσει του Νόμου περί Καθαρού Αέρα (Clean Air Act), δεδομένου ότι οι στρόβιλοι καύσης δεν συνιστούν “κινητές πηγές” σύμφωνα με το Σχέδιο Εφαρμογής της Πολιτείας (SIP) του Μισισιπή, και δεδομένου ότι η διάταξη που επιτρέπει την άσκηση αγωγής από πολίτες δεν παραβιάζει το Άρθρο ΙΙ του Συντάγματος ούτε την αρχή περί μη εκχώρησης εξουσίας σε ιδιώτες, οι αξιώσεις των εναγόντων θα προχωρήσουν».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance
Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες-servicers μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά;
Black Friday – Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές
Business

Πόσα θα ξοδέψουν οι Έλληνες στην Black Friday [γραφήματα]
Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς
Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Online αγορές: Το «crash test» των 1.919 ευρώ και η «διπλή πραγματικότητα» των πληρωμών
Economy

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο e-commerce [γραφήματα]

Η μέση ετήσια δαπάνη για ψηφιακές αγορές ανά κάτοικο διαμορφώθηκε στα 1.919 ευρώ το 2025 - Το προφίλ της Ελλάδας στις online αγορές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
«Να πληρώσω για τη φορολογική παράβαση και να φύγω» – Η «forolawgiki» ματιά
Experts

«Να πληρώσω για τη φορολογική παράβαση και να φύγω» – Η «forolawgiki» ματιά

Πότε η καταβολή του φόρου κλείνει μία φορολογική υπόθεση και ποιες είναι οι συνέπειές της στο ποινικό πεδίο;

Βασιλική Ζαροκανέλλου
Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS): 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα
World

ISS: 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) είναι ένας μεγάλος, κατοικήσιμος τεχνητός δορυφόρος και ερευνητικό εργαστήριο συνθηκών μικροβαρύτητας, ο οποίος βρίσκεται σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι εκλογές στις ΗΠΑ και ο στόχος των 2.800 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι κάλπες, οι 2.800 μονάδες και το στοίχημα των τραπεζών

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το Χρηματιστήριο Αθηνών έως το τέλος του 2026, τις τράπεζες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Γιώργος Μανέττας
KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Αναπόφευκτο το νέο ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων το 2026
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ στον τουρισμό - Οι πρωταγωνιστές

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Πόσο κοστίζει μια νεόδμητη κατοικία - Τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Κλείσιμο ή αναστολή εργασιών, επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένου
Experts

«Λουκέτα» και δικαιώματα εργαζομένων - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους όταν κλείνουν επιχειρήσεις - Η περίπτωση της Pizza Fan

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Νότια Κορέα: Προϋπολογισμός ρεκόρ για την ΑΙ – Στόχος το «πιο αποδοτικό στον κόσμο» κρατικό μοντέλο
Tεχνητή νοημοσύνη

Προϋπολογισμός ρεκόρ Ν. Κορέας για ΑΙ για το «πιο αποδοτικό μοντέλο» διεθνώς

Η Νότια Κορέα σχεδιάζει να αυξήσει τις συνολικές δαπάνες για το 2027 κατά 12,8%, φτάνοντας τα 820,9 τρισεκατομμύρια γουόν

«Καμπανάκι» ΕΕ: Ένα sell-off στην AI θα κλόνιζε την παγκόσμια οικονομία
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς ένα sell-off στην AI θα κλόνιζε την παγκόσμια οικονομία

Οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι η παγκόσμια χρηματοδότηση θα μπορούσε να βρεθεί σε μια φούσκα υπερεκτίμησης της τεχνητής νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κυβερνοεκβιασμός: Η Τεχνητή Νοημοσύνη σε ρόλο διαπραγματευτή
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη σε ρόλο διαπραγματευτή

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει προηγούμενες διαπραγματεύσεις, βοηθώντας τους ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια να εντοπίζουν τα σημάδια που προδίδουν τη συμπεριφορά των χάκερ

Kaspersky: AI, υγεία και εταιρικές ενημερώσεις στα δολώματα phishing προς εργαζομένους
Tεχνητή νοημοσύνη

AI, υγεία και εταιρικές ενημερώσεις στα δολώματα phishing προς εργαζομένους

Ανάλυση της Kaspersky σε περισσότερα από 150.000 προσομοιωμένα email σε 120 χώρες καταγράφει τις θεματικές που οδήγησαν εργαζομένους να ακολουθήσουν παραπλανητικούς συνδέσμους

Schneider Electric: Νέες προκατασκευασμένες μονάδες ισχύος για AI data centers
Tεχνητή νοημοσύνη

Schneider Electric: Νέες προκατασκευασμένες μονάδες ισχύος για AI data centers

Η σειρά της Schneider Electric περιλαμβάνει προκατασκευασμένα συστήματα από 2 έως 2,5 MW ανά μονάδα και είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή αγορά

Salesforce: Πρόσβαση σε δεδομένα και λειτουργίες μέσω Claude και Slack
Tεχνητή νοημοσύνη

Salesforce: Πρόσβαση σε δεδομένα και λειτουργίες μέσω Claude και Slack

Το AIforce της Salesforce συνδέει επιχειρησιακές εφαρμογές με διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας, διατηρώντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης

GE HealthCare: Εφαρμογή AI για την πρόβλεψη λειτουργικών πιέσεων στα νοσοκομεία
Tεχνητή νοημοσύνη

Εφαρμογή AI για την πρόβλεψη λειτουργικών πιέσεων στα νοσοκομεία

ύμφωνα με την GE HealthCare, η νέα εφαρμογή εντοπίζει πιθανούς περιορισμούς έως και 72 ώρες νωρίτερα και προτείνει ενέργειες διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων

Latest News
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance

Η Binance ενημερώνει ότι επιβραδύνεται η απόσυρση μετά την κυβερνοεπίθεση που έκλεψε 6,3 δισ. δολ. από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο

Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες-servicers μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά;

Η νέα μελέτη της BluPeak Estate Analytics εξετάζει το διαθέσιμο απόθεμα ακινήτων και τη σύνδεσή του με τη στεγαστική κρίση

Black Friday – Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές
Business

Πόσα θα ξοδέψουν οι Έλληνες στην Black Friday [γραφήματα]

To 67%, από 63% πέρσι, δηλώνουν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday, σύμφωνα με έρευνα της EY

Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή για την επιτραπέζια ελιά - Τι αναφέρει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance

Ισχυρό τρίμηνο για την Τράπεζα Κύπρου αναμένει η AXIA Alpha Finance

Γαλλία: Να καταργηθεί η ΚΟΑ οίνου και να θεσπισθεί ενίσχυση ανά εκτάριο αμπελώνα
AGRO

Αλλαγές στις ενισχύσεις για το κρασί ζητά η Γαλλία

«Δεν μπορούμε άλλο να ανεχόμαστε οι ενισχύσεις να πηγαίνουν στους μεγαλύτερους», επισημαίνει το συνδικάτο οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην Γαλλία

Miltiadis Marinakis STEM Center Dedicated at Massachusetts Maritime Academy
English Edition

Miltiadis Marinakis STEM Center Dedicated at Massachusetts Maritime Academy

A bridge linking memory with the future of global shipping – a family legacy and the conversation about the people modern shipping needs

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικές κινήσεις και πιέσεις από τα διυλιστήρια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Νευρικές κινήσεις στο ΧΑ, πιέσεις από τα διυλιστήρια

Μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, η αγορά προσπαθεί σήμερα να διατηρήσει τα κεκτημένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι
Economy

ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι

Οι συνολικές δαπάνες της ΔΥΠΑ και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες πιέσεις, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πιέσεις στις ευρωαγορές, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία

Στο επίκεντρο η υποβάθμιση των προοπτικών της Γαλλίας - Οι επενδυτές αξιολογούν και την πτώση της τιμής του πετρελαίου

Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος
Business

Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος

Ανθεκτικό τρίτο τρίμηνο παρά την αδύναμη ζήτηση στις ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο
World

Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο

Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τροφίμων στη Γερμανία μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές
Ασία

Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Οι αγορές της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν η Νότια Κορέα

Θεσσαλία: Στήριξη στους παραγωγούς οσπρίων μέσω θεσμικών φορέων και εκθέσεων
AGRO

Πώς θα στηριχθούν οι παραγωγοί οσπρίων

Συνάντηση Δ. Κουρέτα με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Οσπρίων για την ενίσχυση του τομέα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies