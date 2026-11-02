Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη

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Με κέρδη έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανατρέποντας μάλιστα το πρωινό αρνητικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελευταία στοιχεία για τη μεταποίηση στην Ευρωζώνη, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, παράλληλα, η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών μετά τις πιέσεις της Παρασκευής και η απότομη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω προσδοκιών για επίτευξη συμφωνίας ειρήνης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την τελευταία στιγμή.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,45% στις 649 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,35% στις 10.767 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο 0,64% στις 25.982 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,98% στις 8.047 μονάδες.

Στη Γερμανία, η μετοχή της MTU Aero Engines κατέγραψε άνοδο 5,01%, ενώ στο Παρίσι η Safran ενισχύθηκε κατά 4,53%. Στο Λονδίνο η JD Sports Fashion σημείωσε άνοδο 4,89%.

Το Brent

Υποστηρικτικά στην αγορά λειτούργησε το ότι το πετρέλαιο Brent υποχωρεί κατά 7,9%, στα 104,4 δολάρια το βαρέλι, περιορίζοντας μέρος των πιέσεων που είχαν δεχθεί οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις μετά την άνοδο των τιμών κατά 13,6% τον Οκτώβριο. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν αυξημένο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές ενέργειας, περιορίζοντας τα περιθώρια αποκλιμάκωσης της αβεβαιότητας για την προσφορά.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, η μεταποιητική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε να αναπτύσσεται τον Οκτώβριο, με τον σχετικό δείκτη PMI της S&P Global να διαμορφώνεται στις 52,8 μονάδες, από 51,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Η μέτρηση επιβεβαίωσε την προκαταρκτική εκτίμηση και αποτελεί την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων πέντε μηνών. Παράλληλα, η επιχειρηματική αισιοδοξία ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών.

Στην Ευρωζώνη, ο μεταποιητικός PMI υποχώρησε στις 52,7 μονάδες τον Οκτώβριο, από 52,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global. Παρά τη μικρή πτώση, ο δείκτης παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας, για ένατο συνεχόμενο μήνα.

Η γερμανική μεταποίηση συνέχισε να αναπτύσσεται τον Οκτώβριο, με τον σχετικό δείκτη PMI να ενισχύεται στις 54,2 μονάδες από 53,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Η άνοδος της παραγωγής στηρίχθηκε στην αύξηση των νέων παραγγελιών, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνθηκε ελαφρώς σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Από την άλλη, πτώση κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο, εντείνοντας τις ενδείξεις για αδυναμία της καταναλωτικής ζήτησης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία Destatis, ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου μειώθηκε κατά 2,3% σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκε κατά 1,2%.