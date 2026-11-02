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ΣΕΒΚ: 4 βήματα για εκσυγχρονισμό της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας

Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία διεκδικεί ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της στον μετασχηματισμό της οικονομίας

Ένδυση – Υπόδηση 02.11.2026, 11:56
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ΣΕΒΚ: 4 βήματα για εκσυγχρονισμό της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας
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«H κλωστοϋφαντουργία, παραδοσιακός αναπτυξιακός πυλώνας μας, καλείται και πάλι να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εκσυγχρονιστική προσπάθεια της χώρας», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομήχανων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ), Ελευθέριος Κούρταλης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής τους.

«Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία δικαιούται να διεκδικεί ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της στον μετασχηματισμό της οικονομίας μας που οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν, σήμερα, μονόδρομο»

Ο κ. Κούρταλης τόνισε ότι «ο εκσυγχρονισμός των θεσμών και η ανασυγκρότηση του παραγωγικού μας ιστού, δεν επιδέχονται, εν όψει και των σοβαρών γεωπολιτικών ανακατατάξεων άλλων καθυστερήσεων, απαιτούν, δε, όχι δογματικές εμμονές, αλλά ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές συναινέσεις που θα απαλλάξουν την οικονομία μας από διαχρονικές παθογένειες, ενθαρρύνοντας τις ποιοτικές επενδύσεις και χαράσσοντας μια δυναμικότερη αναπτυξιακή πορεία. Η στροφή στον ποιοτικό τουρισμό, η ουσιαστικότερη ενίσχυση των καινοτόμων βιομηχανικών μας επενδύσεων και η σταδιακή εδραίωση μιας ενεργειακής αυτοδυναμίας, που εξασφαλίζει στρατηγική αυτονομία, αποτελούν τους πυλώνες ενός συνεκτικού δυναμικού αναπτυξιακού σχεδίου που καλούμαστε να υλοποιήσουμε χωρίς παρεκκλίσεις»

Και συμπλήρωσε:

«Είναι προφανές, ότι η κλωστοϋφαντουργία, παραδοσιακός αναπτυξιακός μας πυλώνας, καλείται και πάλι να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εκσυγχρονιστική προσπάθεια της χώρας, Και αυτό γιατί δεν είναι ένας κλάδος του παρελθόντος, όπως φαίνεται να πιστεύει το τραπεζικό μας σύστημα αλλά ένα σύγχρονά αναπτυξιακό εργαλείο για το μέλλον της χώρας.

Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία δικαιούται να διεκδικεί ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου της στον μετασχηματισμό της οικονομίας μας που οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν, σήμερα, μονόδρομο.

Ο κλάδος μας διαθέτει ικανές ποσότητες, άριστης ποιοτικά, πρώτης ύλης, η ακατέργαστη εξαγωγή της οποίας αποτελεί λανθασμένη επιλογή, δυναμικές και με ιστορικές περγαμηνές επιχειρηματικές οικογένειες, εργαζόμενους με πλούσια εμπειρία και εξαιρετικές δεξιότητες και επιχειρήσεις ικανές να αυξάνουν, σταθερά, την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων (επώνυμων ειδών και προϊόντων αιχμής).

Με συνεχή ανανέωση και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, με εμπλουτισμό, διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, με καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας για τη διεύρυνση των οικονομιών κλίμακας και δυναμικότερη παρουσία στους κόλπους των διεθνών προμηθευτικών αλυσίδων, μπορούμε να αναλάβουμε, και πάλιν, τον ρόλο της «ατμομηχανής» στη νέα αναπτυξιακή πορεία που η χώρα καλείται να διαγράψει»

Σχετικά με την πορεία του κλάδου, ο κ. Κούρταλης σημείωσε:

«Οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν το 2025, σε 1,54 δισ. ευρώ, έναντι 1,66 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 7,2%.

Ειδικότερα:

• Οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε 425 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 4,5%, και,

• Οι εξαγωγές βαμβακιού κατέγραψαν σημαντική κάμψη, λόγω, κυρίως, μείωσης των τιμών του, και ανήλθαν σε 338 εκατ. ευρώ».

Τα τέσσερα αιτήματα του ΣΕΒΚ

Σχετικά με τα αιτήματα του κλάδου, ο κ. Κούρταλης στάθηκε ιδιαιτέρως στα κάτωθι:

Α) Η σταθερή μείωση του υψηλού ενεργειακού μας κόστους αποτελεί, σήμερα, μονόδρομο για να προστατευθεί η βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Η σαφής συμπερίληψη της κλωστοϋφαντουργίας, ενός κατ’ εξοχή, ενεργοβόρου τομέα, στους επιλέξιμους κλάδους όλων των σχετικών πακέτων στήριξης, αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης ενός ιστορικού βιομηχανικού χώρου που διατηρεί όμως τον δυναμισμό του, σε μια περίοδο, μάλιστα, που ο ενδοευρωπαϊκός ανταγωνισμός συνεχώς οξύνεται.

Β) Ο εκσυγχρονισμός των κλωστοϋφαντουργικών μας επιχειρήσεων, προκειμένου ο κλάδος να παραμείνει βασικός παραγωγικός και εξαγωγικός μας πυλώνας, απαιτεί, όπως, τα σχετικά αναπτυξιακά του σχέδια, να αντιμετωπισθούν από απόψεως ύψους κρατικής επιδότησης, ως στρατηγικές επενδύσεις και άρση όλων των εμποδίων που καθιστούν σήμερα, σχεδόν απαγορευτική την ένταξή του στα διάφορα Προγράμματα του Αναπτυξιακού νόμου.

Γ) Η ενίσχυση της περιορισμένος ρευστότητος των επιχειρήσεων του κλάδου από το τραπεζικό σύστημα, με κρατικές εγγυήσεις, για την αξιοποίηση νέων παραγωγικών ευκαιριών εντός και εκτός της χώρας. Το τραπεζικό ας σύστημα οφείλει να επαναξιολογήσει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του κλάδου και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωσή του, καθώς οι ευοίωνες προοπτικές του είναι πλέον εμφανείς.

Δ) Η αποτελεσματική ρύθμιση του συνολικού επιχειρηματικού χρέους που έχει φτάσει, τα 240 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2025, στα πλαίσια της οποίας θα προβλέπονται, εκλογίκευση τόκων και διαγραφές προστίμων και προσαυξήσεων, θα απαλλάξει πολλές παραγωγικές μας μονάδες από δυσβάστακτα βάρη, δίνοντας μια νέα αναπτυξιακή ευκαιρία σε πολλές βιώσιμες επιχειρήσεις και του κλάδου μας, τονώνοντας παράλληλα κα τα δημόσια έσοδα.

Το γεγονός ότι το ιδιωτικό χρέος συνεχώς διευρύνεται, αποδεικνύει γενικότερη επιχειρηματική δυσπραγία, οικονομική στενότητα αλλά και αναποτελεσματικότητα των όρων των προηγούμενων ρυθμίσεων.

Και ο κ. Κούρταλης έκλεισε την εισήγησή του,με την επισήμανση:

«Η χώρα έχει ανάγκη μιας νέας παραγωγικής ταυτότητας, και η βιομηχανία και η κλωστοϋφαντουργία της, έχουν ακόμη πολλές αναξιοποίητες δυνατότητες.

Xωρίς να υποβαθμίζω τις δυσκολίες, είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της για το μέλλον της οικονομίας μας, γιατί δεν υπάρχουν, πλέον, άλλα περιθώρια επενδυτικής και μεταρρυθμιστικής αδράνειας.

Για το σκοπό αυτό, το κράτος θα πρέπει να γίνει πιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα προκειμένου να αξιοποιηθεί, πληρέστερα, η αναπτυξιακή της δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα να γίνει πιο τολμηρή και πιο καινοτόμος για να καλυφθεί έγκαιρα το επενδυτικό μας κενό».

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