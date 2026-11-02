ΞΕΕ: Από τη Μάνη ξεκίνησε το Boutique Hotel Road Trip Series

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Με αφετηρία τη Μάνη και τη δράση «Drive. Stay. Experience.», το Πρόγραμμα Boutique Hotel αναδεικνύει τη μοναδικότητα των Μελών του μέσα από πρωτότυπο βιωματικό περιεχόμενο και στοχευμένες ενέργειες συλλογικής προβολής.

Το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε προβλέπεται να αξιοποιηθεί σε ταξιδιωτικά αφιερώματα, στα ψηφιακά κανάλια του Προγράμματος και σε στοχευμένες καμπάνιες επικοινωνίας

Tην αναγνωρισιμότητα του επίσημου σήματος Boutique Hotel και τη συλλογική ταυτότητα της Κοινότητας των πιστοποιημένων ξενοδοχείων, ενισχύει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) μέσα από νέες ενέργειες επικοινωνίας που δημιουργούν ουσιαστικές ευκαιρίες προβολής για τα Μέλη του Προγράμματος στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα δράση «Drive. Stay. Experience. – The Boutique Hotel Road Trip Series», μια πρωτοβουλία παραγωγής πρωτότυπου οπτικοακουστικού περιεχομένου που υλοποιήθηκε με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του ΞΕΕ και αναδεικνύει τα πιστοποιημένα Boutique Hotels ως αφετηρία για την ανακάλυψη των ελληνικών προορισμών και των αυθεντικών εμπειριών τους.

Η πρώτη διαδρομή πραγματοποιήθηκε στη Μάνη και το Γύθειο, από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή πέντε πιστοποιημένων Boutique Hotels: Bassa Maina Villas & Suites, Petra & Fos Boutique Hotel & Spa, Akrolithi Boutique Hotel & Suites, Limeni Inn και YeeOn Living Well Boutique City Hotel, σε συνεργασία με ομάδα Ελλήνων δημιουργών περιεχομένου.

Το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε προβλέπεται να αξιοποιηθεί σε ταξιδιωτικά αφιερώματα, στα ψηφιακά κανάλια του Προγράμματος και σε στοχευμένες καμπάνιες επικοινωνίας, ενισχύοντας τη συλλογική προβολή της Κοινότητας και προσφέροντας πρόσθετη επικοινωνιακή αξία στα συμμετέχοντα Μέλη.

Πέρα από τον θεσμικό του ρόλο στην πιστοποίηση των Boutique Hotels, το Πρόγραμμα αναπτύσσει σύγχρονη στρατηγική εξωστρέφειας, ενισχύοντας τη συλλογική παρουσία μιας δυναμικής Κοινότητας μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που διακρίνονται για την ιδιαίτερη ταυτότητα, τον ξεχωριστό σχεδιασμό, την ποιότητα των υπηρεσιών και τον προσωπικό χαρακτήρα της φιλοξενίας τους.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής εδράζεται η σύνδεση της εμπειρίας διαμονής με την ταυτότητα του προορισμού, μέσα από την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας, της γαστρονομίας, του φυσικού περιβάλλοντος και των αυθεντικών εμπειριών που προσφέρει κάθε περιοχή.

Με κεντρική φιλοσοφία το «One Community. Many Boutique Stories.», η δράση Drive. Stay. Experience. αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, αξιοποιώντας τη δύναμη της ταξιδιωτικής αφήγησης και των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για τη συλλογική προβολή των Μελών, με σεβασμό στη διακριτή ταυτότητα κάθε ξενοδοχείου.

Υπό το πρίσμα της κοινής τους ταυτότητας και των διαφορετικών ιστοριών φιλοξενίας που εκπροσωπούν, τα πιστοποιημένα Boutique Hotels αναδεικνύουν την πολυμορφία της ελληνικής ξενοδοχειακής επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση ενός ποιοτικού και διαφοροποιημένου ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Boutique Hotel

Το Πρόγραμμα Boutique Hotel αποτελεί επίσημη πρωτοβουλία πιστοποίησης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με στόχο την ανάδειξη ξενοδοχείων που διακρίνονται για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την ποιότητα των υπηρεσιών, την προσωπική φιλοξενία και τη μοναδική τους ταυτότητα.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής, επικοινωνίας και ενίσχυσης της εξωστρέφειας, το Πρόγραμμα υποστηρίζει την Κοινότητα των πιστοποιημένων Boutique Hotels και συμβάλλει στην ανάδειξη της ποιοτικής ελληνικής φιλοξενίας.