 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(6) "Travel"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Road Trips"
    [1]=>
    string(13) "Europe Travel"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Travel"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

ΞΕΕ: Από τη Μάνη ξεκίνησε το Boutique Hotel Road Trip Series

Δράση «Drive. Stay. Experience.» για το Πρόγραμμα Boutique Hotel

Τουρισμός 02.11.2026, 12:20
Σχολιάστε
ΞΕΕ: Από τη Μάνη ξεκίνησε το Boutique Hotel Road Trip Series
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με αφετηρία τη Μάνη και τη δράση «Drive. Stay. Experience.», το Πρόγραμμα Boutique Hotel αναδεικνύει τη μοναδικότητα των Μελών του μέσα από πρωτότυπο βιωματικό περιεχόμενο και στοχευμένες ενέργειες συλλογικής προβολής.

Το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε προβλέπεται να αξιοποιηθεί σε ταξιδιωτικά αφιερώματα, στα ψηφιακά κανάλια του Προγράμματος και σε στοχευμένες καμπάνιες επικοινωνίας

Tην αναγνωρισιμότητα του επίσημου σήματος Boutique Hotel και τη συλλογική ταυτότητα της Κοινότητας των πιστοποιημένων ξενοδοχείων, ενισχύει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) μέσα από νέες ενέργειες επικοινωνίας που δημιουργούν ουσιαστικές ευκαιρίες προβολής για τα Μέλη του Προγράμματος στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα δράση «Drive. Stay. Experience. – The Boutique Hotel Road Trip Series», μια πρωτοβουλία παραγωγής πρωτότυπου οπτικοακουστικού περιεχομένου που υλοποιήθηκε με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του ΞΕΕ και αναδεικνύει τα πιστοποιημένα Boutique Hotels ως αφετηρία για την ανακάλυψη των ελληνικών προορισμών και των αυθεντικών εμπειριών τους.

Η πρώτη διαδρομή πραγματοποιήθηκε στη Μάνη και το Γύθειο, από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή πέντε πιστοποιημένων Boutique Hotels: Bassa Maina Villas & Suites, Petra & Fos Boutique Hotel & Spa, Akrolithi Boutique Hotel & Suites, Limeni Inn και YeeOn Living Well Boutique City Hotel, σε συνεργασία με ομάδα Ελλήνων δημιουργών περιεχομένου.

Το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε προβλέπεται να αξιοποιηθεί σε ταξιδιωτικά αφιερώματα, στα ψηφιακά κανάλια του Προγράμματος και σε στοχευμένες καμπάνιες επικοινωνίας, ενισχύοντας τη συλλογική προβολή της Κοινότητας και προσφέροντας πρόσθετη επικοινωνιακή αξία στα συμμετέχοντα Μέλη.

Πέρα από τον θεσμικό του ρόλο στην πιστοποίηση των Boutique Hotels, το Πρόγραμμα αναπτύσσει σύγχρονη στρατηγική εξωστρέφειας, ενισχύοντας τη συλλογική παρουσία μιας δυναμικής Κοινότητας μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που διακρίνονται για την ιδιαίτερη ταυτότητα, τον ξεχωριστό σχεδιασμό, την ποιότητα των υπηρεσιών και τον προσωπικό χαρακτήρα της φιλοξενίας τους.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής εδράζεται η σύνδεση της εμπειρίας διαμονής με την ταυτότητα του προορισμού, μέσα από την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας, της γαστρονομίας, του φυσικού περιβάλλοντος και των αυθεντικών εμπειριών που προσφέρει κάθε περιοχή.

Με κεντρική φιλοσοφία το «One Community. Many Boutique Stories.», η δράση Drive. Stay. Experience. αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, αξιοποιώντας τη δύναμη της ταξιδιωτικής αφήγησης και των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για τη συλλογική προβολή των Μελών, με σεβασμό στη διακριτή ταυτότητα κάθε ξενοδοχείου.

Υπό το πρίσμα της κοινής τους ταυτότητας και των διαφορετικών ιστοριών φιλοξενίας που εκπροσωπούν, τα πιστοποιημένα Boutique Hotels αναδεικνύουν την πολυμορφία της ελληνικής ξενοδοχειακής επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση ενός ποιοτικού και διαφοροποιημένου ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Boutique Hotel

Το Πρόγραμμα Boutique Hotel αποτελεί επίσημη πρωτοβουλία πιστοποίησης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με στόχο την ανάδειξη ξενοδοχείων που διακρίνονται για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την ποιότητα των υπηρεσιών, την προσωπική φιλοξενία και τη μοναδική τους ταυτότητα.

Μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής, επικοινωνίας και ενίσχυσης της εξωστρέφειας, το Πρόγραμμα υποστηρίζει την Κοινότητα των πιστοποιημένων Boutique Hotels και συμβάλλει στην ανάδειξη της ποιοτικής ελληνικής φιλοξενίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βέλγιο: Παραίτηση Μπαρτ Ντε Βέβερ μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για τον προϋπολογισμό
Κόσμος

Ο προϋπολογισμός «έφαγε» τον Βέλγο πρωθυπουργό
Καββαδάς: Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών
AGRO

Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών
Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ναυτιλία

Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιες περιοχές διακόπτονται οι εργασίες σε εξωτερικό χώρο λόγω κακοκαιρίας
Πετρέλαιο: Απότομη υποχώρηση στις διεθνείς αγορές
Commodities

Βουτιά για το πετρέλαιο
Χρυσός: Ανέκαμψε από τα χαμηλά ενός έτους
Commodities

Ο χρυσός «ξεκόλλησε» από τα χαμηλά έτους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Τα 327,3 εκατ. ευρώ και οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας
World

ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή ρωσικού αερίου στην ΕΕ μέσω Ουκρανίας

Η ιδέα των ΗΠΑ αποσκοπεί στο να ανοίξει τον δρόμο για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ωστόσο συναντά αντιστάσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Γιατί δεν φοβούνται τα μεγάλα δάνεια σε λίγους πελάτες
Τράπεζες

Γιατί οι τράπεζες δεν φοβούνται τα μεγάλα δάνεια σε λίγους πελάτες

Στο 80% - 20% η αναλογία των χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες στις μεγάλες συστημικές εταιρείες – Οι εξασφαλίσεις που δεν ανησυχούν τις διοικήσεις

Αγης Μάρκου
Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025
Business

Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025

Οι οικονομικές επιπτώσεις για τη Βιολάντα και οι εκτιμήσεις για αποζημιώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance

Η Binance ενημερώνει ότι επιβραδύνεται η απόσυρση μετά την κυβερνοεπίθεση που έκλεψε 6,3 δισ. δολ. από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο

Μελίνα Ζιάγκου
Deutsche Bank: Κρατά τη θέση του στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων του 2026 το ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: Σταθερά στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων το ΧΑ

Παρά τις απώλειες του Οκτωβρίου, η σωρευτική απόδοση του ΧΑ από την αρχή του έτους, στο +23,5%, εξακολουθεί να το διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς, διαπιστώνει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος
Business

Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος

Ανθεκτικό το τρίτο τρίμηνο για της Τιτάν παρά την αδύναμη ζήτηση στις ΗΠΑ - Η γεωγραφική κατανομή των εργασιών του ομίλου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Τουρισμός
ΞΕΕ: Από τη Μάνη ξεκίνησε το Boutique Hotel Road Trip Series
Τουρισμός

ΞΕΕ: Από τη Μάνη ξεκίνησε το Boutique Hotel Road Trip Series

Δράση «Drive. Stay. Experience.» για το Πρόγραμμα Boutique Hotel

Τουρισμός: Αναπόφευκτο το νέο ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων το 2026
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ στον τουρισμό - Οι πρωταγωνιστές

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα στα 190,4 εκατ. ευρώ και νέα εταιρική δομή με τη δημιουργία της ĒNSOFI
Τουρισμός

Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα και νέα εταιρική δομή

Η δημιουργία της ĒNSOFI, με μετοχικό κεφάλαιο 1,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτεί τον διαχωρισμό των επενδύσεων στη Μεσσηνία από το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις
Τουρισμός

Hotel Brain: Η Κύπρος και ο στόχος για 30 ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Η Hotel Brain παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών - Η ανάπτυξη στην Κύπρο και η νέα ετιαρεία για 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια
Τουρισμός

Επένδυση στην Κριεζώτου για τον Ομιλο Λάμψα

Η σύμβαση μίσθωσης ειναι διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Τουρισμός

Tα διεθνή brands ψηφίζουν Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας ενόψει της EXPO 2027 Belgrade
Τουρισμός

Ευκαιρίες συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας στον Τουρισμό

EXPO 2027 Belgrade: Εκδήλωση για τις επιχειρηματικες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας

Latest News
Βέλγιο: Παραίτηση Μπαρτ Ντε Βέβερ μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για τον προϋπολογισμό
Κόσμος

Ο προϋπολογισμός «έφαγε» τον Βέλγο πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου υπέβαλε την παραίτησή του στο παλάτι, μετά την ασυμφωνία της πεντακομματικής κυβέρνησης για τον νέο προϋπολογισμό

Καββαδάς: Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών
AGRO

Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών

Ο υφυπουργός Θ. Καββαδάς κήρυξε την έναρξη του 17ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου στην Αθήνα

Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ναυτιλία

Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 

Στα 700 δισ. δολάρια η αξία των νέων ναυπηγήσεων - Τι δείχνει το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στη ναυτιλία

Λάμπρος Καραγεώργος
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιες περιοχές διακόπτονται οι εργασίες σε εξωτερικό χώρο λόγω κακοκαιρίας

Σε ποιες περιοχές καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Δευτέρα, από 14.30 – 18.00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο

Πετρέλαιο: Απότομη υποχώρηση στις διεθνείς αγορές
Commodities

Βουτιά για το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο υποχωρεί εν μέσω αναφορών για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Χρυσός: Ανέκαμψε από τα χαμηλά ενός έτους
Commodities

Ο χρυσός «ξεκόλλησε» από τα χαμηλά έτους

Ο χρυσός επηρεάστηκε θετικά από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

Ελληνική οικονομία: Τα δημοσιονομικά «αναχώματα» στη διεθνή αβεβαιότητα
Macro

Alpha Bank: Γιατί οι αγορές εμπιστεύονται περισσότερο την Ελλάδα

Η μείωση του χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα ενισχύουν την αντοχή για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την Alpha Bank

Καζίμιρ (ΕΚΤ): Οι αγορές υποτιμούν το τι απαιτείται όσον αφορά τα επιτόκια
World

Καζίμιρ (ΕΚΤ): Οι αγορές υποτιμούν το τι απαιτείται όσον αφορά τα επιτόκια

Ο Καζίμιρ προειδοποίησε για τους κινδύνους ανοδικής πορείας του πληθωρισμού

Δήμας: Πώς εξελίσσονται τα μεγάλα έργα υποδομών
Κατασκευές

Δήμας: Πώς εξελίσσονται τα μεγάλα έργα υποδομών

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μίλησε για την πορεία των έργων υποδομών

ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group στηρίζουν τους μαθητές της ακριτικής Ελλάδας
Εταιρική ευθύνη

ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group στηρίζουν τους μαθητές της ακριτικής Ελλάδας

Η πρωτοβουλία των ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group εντάσσεται στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς των οργανισμών

JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων, σταθερή η πρόβλεψη για το 2026
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων

H JP Morgan διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή του ΟΤΕ

CrediaBank: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings
Τράπεζες

CrediaBank: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings

Η συγχώνευση ενισχύει την παρουσία του Ομίλου της CrediaBank στις γενικές ασφαλίσεις και στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Deloitte: Επέκταση του StartUp Acceleration στην ελληνική περιφέρεια
Startups

Επέκταση του StartUp Acceleration της Deloitte στην περιφέρεια

Μετά από τρεις κύκλους στην Πάτρα, η πρωτοβουλία έρχεται στα Ιωάννινα και το Ηράκλειο, στηρίζοντας την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στα τοπικά οικοσυστήματα

Τράπεζα της Αγγλίας: Προς την πρώτη από το 2023 αύξηση των επιτοκίων
World

Προς την πρώτη από το 2023 αύξηση των επιτοκίων η BoE

Τι θα αποφασίσει η Τράπεζα της Αγγλίας σύμφωνα με την έρευνα του Bloomberg

Fabiana Piscitelli (Mastercard): «Η αξία των δεδομένων ξεκινά από τον επιχειρηματικό στόχο»
Business

Fabiana Piscitelli (Mastercard): «Η αξία των δεδομένων ξεκινά από τον επιχειρηματικό στόχο»

Συνέντευξη με την Executive Vice President, Academy and Business Intelligence της Mastercard στο πλαίσιο του Athens Mastercard Innovation Forum 2026

Γιώργος Μανέττας
Σούπερ μάρκετ: Νέα κυβερνοεπίθεση σε καταψύκτες δεκάδων καταστημάτων
Τεχνολογία

Νέα κυβερνοεπίθεση σε καταψύκτες σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο, Σουηδία

Σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο και Σουηδία «χτύπησαν» οι χάκερς - Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies