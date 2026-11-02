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Μητσοτάκης στο υπουργικό: Επιχείρησε να παρουσιάσει την Ελλάδα σαν νησίδα μέσα στη θύελλα

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα νομοθετηθεί το βασικό πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, είπε στο υπουργικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια σαφώς προεκλογική εισήγηση

Πολιτική 02.11.2026, 13:28
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Μητσοτάκης στο υπουργικό: Επιχείρησε να παρουσιάσει την Ελλάδα σαν νησίδα μέσα στη θύελλα
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Να παρουσιάσει την ελληνική οικονομία σαν νησίδα όασης μέσα στη γενικευμένη θύελλα που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία προκαλεί μαζικές αντιδράσεις από τους λαούς και θέτει υπό αμφισβήτηση τις ασκούμενες πολιτικές επιχείρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την εισηγητική ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ταυτόχρονα, όμως, ενέταξε τη χώρα στο παγκόσμιο κάδρο, στο θέμα της ακρίβειας και της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων, προκειμένου να αποποιηθεί τις ευθύνες της κυβέρνησής του, ισχυριζόμενος ότι «το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και έχουμε μπροστά μας μια τέτοια παγκόσμια αναταραχή καμία εθνική πολιτική, από μόνη της, δεν μπορεί να απαντήσει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα νομοθετηθεί το βασικό πλαίσιο των παρεμβάσεων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και ότι «ανά 15νθήμερο σχεδιάζουμε και διατηρούμε τις έκτακτες επιδοτήσεις στα καύσιμα».

Κεντρικό θέμα στη σημερινή ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου, η συζήτηση και το χρονοδιάγραμμα για τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου και των χαρτοφυλακίων των υπουργείων.

Οπως είπε ο πρωθυπουργός, σε μια άκρως προεκλογική τοποθέτηση, 90 κυβερνητικές προτεραιότητες πρόκειται να προωθηθούν τους επόμενους έξι μήνες, ξεκινώντας από τα μέτωπα της οικονομίας, της ανάπτυξης, των υποδομών, των εργασιακών, του στεγαστικού, της άμυνας.

Οπως είπε, «στην οικονομία, προφανώς είναι η εφαρμογή των φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων τις οποίες εξήγγειλα στη Θεσσαλονίκη.

»Στην ανάπτυξη, η συνεχιζόμενη έμφαση την οποία δίνουμε στη στήριξη της μεταποίησης. Στο μέτωπο των υποδομών, η περαιτέρω επιτάχυνση των έργων που γίνονται στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης και η ολοκλήρωση του Flyover στη Θεσσαλονίκη.

»Στον κόσμο της εργασίας, θα έχουμε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Θυμίζω ότι έχουμε θέσει ως στόχο ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, με περαιτέρω επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Ένα σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, αφορά την προστασία των εργαζόμενων στις ψηφιακές πλατφόρμες από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που αξιολογούν την απόδοσή τους.

»Στα ζητήματα της στέγης, τρέχει και πρέπει να επιταχυνθεί το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», η κοινωνική αντιπαροχή, η ανέγερση νέων κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό

Καλημέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η σημερινή μας συνεδρίαση είναι η πρώτη μετά την παρέμβασή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τις ελληνικές θέσεις για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο ενώπιον της παγκόσμιας κοινότητας.

Η υποδοχή των απόψεών μας πρέπει να πω, κ. Υπουργέ των Eξωτερικών, ότι ήταν εντυπωσιακά υποστηρικτική. Έγινε έτσι σαφές ότι η γεωγραφία δεν μπορεί να ξανασχεδιάζεται κατά το δοκούν, όπως και ότι οι αυθαίρετες διεκδικήσεις, οι οποίες είναι αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν έχουν καμία ισχύ, δεν παράγουν τετελεσμένα και σίγουρα δεν ανατρέπουν τους εθνικούς σχεδιασμούς.

Όπως έχω πει, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και απειλές από κανέναν.

Είχαμε μάλιστα την ευκαιρία και στο Συμβούλιο Ασφαλείας να επαναλάβουμε ότι θέλουμε μία Μεσόγειο ειρηνική, ασφαλή για τη ναυσιπλοΐα, ανοιχτή σε έργα που συμβάλλουν στην ευημερία των λαών της. Γι’ αυτό και μιλήσαμε, με αφορμή και αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα, για την ανάγκη να επανέλθει η συζήτηση σε μία παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, η οποία θα απελευθερώνει κρίσιμες εμπορικές οδούς και θα έχει και ως επίπτωση να συγκρατήσει το κόστος ζωής σε όλη την υφήλιο, τηρώντας τους διεθνείς κανόνες και προωθώντας τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των γειτονικών χωρών.

Ακρίβεια – Πληθωρισμός

Εξάλλου, ξέρουμε καλά ότι το θέμα του πληθωρισμού, ως αποτέλεσμα και της κρίσης στο Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι στην κορυφή και της ευρωπαϊκής ατζέντας. Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καθεστώς εποπτείας. Αναγκάζονται σήμερα να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας.
Αυτός είναι ένας, δυστυχώς, επώδυνος, ενίοτε εκρηκτικός, συνδυασμός, που δυστυχώς πυροδοτεί σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επεισόδια, ενίοτε και βανδαλισμούς.

Είναι εικόνες που μάλλον κάποιοι θα ήθελαν να δουν και στην πατρίδα μας, αλλά έπεσαν και πάλι έξω, καθώς η Ελλάδα ακολουθεί μία διαφορετική τροχιά.

Η χώρα μας εξακολουθεί να έχει πολύ υγιή ανάπτυξη, να παράγει πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος και ταυτόχρονα να τηρεί τη δημοσιονομική ισορροπία, κάτι τόσο σημαντικό σε μία εποχή όπου υπάρχει μεγάλη αναταραχή και στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Με άλλα λόγια, είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αυτή τη διεθνή κρίση χωρίς να καταφεύγει σε περιορισμό των κοινωνικών δαπανών. Αντίθετα, συνεχίζει, στο μέτρο του εφικτού, να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, να ελαττώνει τα φορολογικά βάρη.

Θα έχουμε την ευκαιρία να νομοθετήσουμε στις επόμενες δύο εβδομάδες το βασικό πλαίσιο των παρεμβάσεων τις οποίες είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και, όπως έχουμε πει, ανά 15νθήμερο σχεδιάζουμε και διατηρούμε τις έκτακτες επιδοτήσεις στα καύσιμα.

Από την άλλη, το έχουμε πει πολλές φορές, όταν έχουμε μπροστά μας μια τέτοια παγκόσμια αναταραχή καμία εθνική πολιτική, από μόνη της, δεν μπορεί να απαντήσει. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε θα έλεγα ότι ανακουφίζουν αλλά σίγουρα δεν θεραπεύουν. Περιορίζουν τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τις εξαλείφουν.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλά νοικοκυριά σήμερα δοκιμάζονται. Κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ευτυχώς τα αποθέματα τα οποία έχουμε από την οικονομική μας πολιτική, μας κάνουν, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, συγκρατημένα αισιόδοξους.

Οι προτεραιότητες

Καθώς, όμως, μπαίνουμε πια στον Νοέμβριο, το ενδιαφέρον μας στρέφεται στους επόμενους μήνες και στα καθήκοντα τα οποία προκύπτουν από τον προγραμματισμό μας. Όπως είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, θα αφιερώσουμε χρόνο σήμερα ώστε να παρουσιάσουμε την κωδικοποίηση και το χρονοδιάγραμμα του κυβερνητικού μας προγραμματισμού για τους επόμενους έξι μήνες. Θα μιλήσουν γι’ αυτά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Επικρατείας.

Σας είχα ζητήσει, πέραν του κυβερνητικού προγραμματισμού, να προτεραιοποιήσουμε τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής που θέλουμε να υλοποιήσουμε για το επόμενο εξάμηνο.

Έχουμε εντοπίσει 90 προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πράξη.

Σταχυολογώ ορισμένες μόνο: στην οικονομία, προφανώς είναι η εφαρμογή των φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων τις οποίες εξήγγειλα στη Θεσσαλονίκη.

Στην ανάπτυξη, η συνεχιζόμενη έμφαση την οποία δίνουμε στη στήριξη της μεταποίησης. Στο μέτωπο των υποδομών, η περαιτέρω επιτάχυνση των έργων που γίνονται στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης και η ολοκλήρωση του Flyover στη Θεσσαλονίκη.

Στον κόσμο της εργασίας, θα έχουμε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Θυμίζω ότι έχουμε θέσει ως στόχο ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, με περαιτέρω επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Ένα σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, αφορά την προστασία των εργαζόμενων στις ψηφιακές πλατφόρμες από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που αξιολογούν την απόδοσή τους.

Στα ζητήματα της στέγης, τρέχει και πρέπει να επιταχυνθεί το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», η κοινωνική αντιπαροχή, η ανέγερση νέων κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα.

Στην υγεία, όπου κλείσαμε έναν σημαντικό κύκλο παρεμβάσεων στις υποδομές, κ. Υπουργέ, με την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, εντείνουμε τις δράσεις μας στον τομέα της πρόληψης, τον Σύμβουλο Υγείας, τον ψηφιακό φάκελο, ο οποίος μάς κατατάσσει και στην καινοτομία της Ευρώπης ως προς τις ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε στους συμπολίτες μας.

Στην παιδεία, έχουμε κάνει μία πολύ σημαντική δουλειά προετοιμασίας με τον εθνικό διάλογο ως προς το Εθνικό Απολυτήριο, τον οποίο πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε. Συνεχίζουμε τον προγραμματισμό μας για νέες ανακαινίσεις σχολείων. Παραδίδουμε φοιτητικές εστίες στο Πάντειο και στην Τρίπολη.

Στο κράτος, έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση της «Διαύγειας». Έχουμε ακόμα σημαντικά βήματα να κάνουμε για το πώς η τεχνολογία θα μας βοηθήσει στη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων όσο και στους ελέγχους της δόμησης.

Στην Πολιτική Προστασία, έχουμε περαιτέρω αναβάθμιση του «112».

Αξιολογούμε -και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία-, κ. Υπουργέ της Προστασίας του Πολίτη, τα ζητήματα της επιτήρησης της κυκλοφορίας στους δρόμους.

Και βέβαια, με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να κάνω μία αναφορά στα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία τα οποία είδα χθες, σε σχέση με τα τροχαία, τους θανάτους και τους βαριά τραυματίες. Ήδη, στο 10μηνο του 2026, έχουμε περαιτέρω σημαντική μείωση σε σχέση με το 2025. Μία μεγάλη εθνική επιτυχία ότι θρηνούμε πια λιγότερους θανάτους στους δρόμους μας και, νομίζω, ένα κοινωνικό συμβόλαιο στο οποίο ανταποκρίνονται και οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά προφανώς τα αυστηρά μέτρα τα οποία έχουμε λάβει έχουν αποτελέσματα. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική.

Πολλές εκκρεμότητες, κ. Υπουργέ, στα ζητήματα της πολεοδομίας, του χωροταξικού σχεδιασμού, ολοκλήρωση των θαλάσσιων πάρκων και περαιτέρω επιτάχυνση της εμβληματικής μεταρρύθμισης για τη μεταφορά των πολεοδομιών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Έχουμε νέα γραφεία, ακόμη, τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν κατά της οικογενειακής βίας.

Και, προφανώς, στον τομέα της άμυνας είχαμε την ευκαιρία όλοι να παρακολουθήσουμε συγκινημένοι την ελληνική σημαία να υψώνεται στην πρύμνη του «Νέαρχου».

Έχουμε ακόμα πολλές δράσεις οι οποίες αφορούν και τα μη επανδρωμένα συστήματα, κάποια από τα οποία, νομίζω, είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Γίνεται μία μεγάλη αλλαγή στις Ένοπλες Δυνάμεις, στον τρόπο με τον οποίο πια ενσωματώνουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες στους επιχειρησιακούς μας βραχίονες.

Αυτές είναι ενδεικτικές αναφορές μόνο, αλλά νομίζω ότι σηματοδοτούν την επιλογή μας να φροντίσουμε να εξαντλήσουμε τη θητεία μας, χωρίς να κατεβάσουμε καθόλου τους ρυθμούς του κυβερνητικού έργου.

Αυτό θέλω να το ξαναπώ: για εμάς το έργο μας είναι η ταυτότητά μας και είναι η καλύτερη σφραγίδα στο «διαβατήριο» αξιοπιστίας μας. Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης.

Για τη φοροδιαφυγή

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο για τις τελευταίες μεγάλες υποθέσεις της φοροδιαφυγής, όσο και για την εξιχνίαση της έκρηξης στην Πλάκα.

Νομίζω ότι αποτελούν την καλύτερη απόδειξη ότι για εμάς η νομιμότητα παντού είναι μια έννοια αδιαπραγμάτευτη και τόσο η ΑΑΔΕ, η Οικονομική Αστυνομία, η νέα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος -θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να παραβρεθούμε σε μια εκδήλωση επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο ετών από τότε που δημιουργήθηκε.

Ανοίγω μία παρένθεση: θυμάστε πόσο λοιδορήθηκε τότε αυτή η προσπάθεια από την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους.
Έγκλημα υπήρχε πάντα, τώρα όμως αποκαλύπτεται. Και μιλάμε για μεγάλες υποθέσεις. Θα έλεγα ότι είναι και αυτή μια όψη της αντιπαράθεσής μας με συμπεριφορές και με στεγανά που ανέκαθεν διέτρεχαν τη δημόσια ζωή.

Κάποιες φορές μάλιστα, και δεν νομίζω ότι πέφτει κανείς από τα σύννεφα, και με την ανοχή του «βαθέως κράτους», με το οποίο είμαστε επίσης σε έναν ανοιχτό πόλεμο.
Πολλές μάχες κερδίζουμε, κάποιες μάχες τις χάνουμε, αλλά τις δίνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις μάχες. Οπότε, κάποιοι υποκριτές ας μην απορούν με την παρανομία γύρω μας.

Η είδηση δεν είναι ότι ξαφνικά ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει παρανομία στη χώρα μας, όπως υπάρχει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ή ότι εκδηλώνονται παραβατικές συμπεριφορές. Η είδηση είναι ότι, επιτέλους, αυτές οι συμπεριφορές αποκαλύπτονται και διώκονται, ιδρύοντας και ενισχύοντας δομές, όπως η ΑΑΔΕ, το «ελληνικό FBI», προωθώντας την καλύτερη και οριζόντια συνεργασία μεταξύ των διωκτικών αρχών.

Και βέβαια, κ. Υπουργέ της Δικαιοσύνης, αλλάζοντας και τους ποινικούς κώδικες, που άλλοτε φρόντιζαν κάποιοι άλλοι να πέφτουν στα μαλακά κάποιοι κατηγορούμενοι.

Είναι οι ίδιοι που ξαφνικά ανακάλυψαν σήμερα ότι δίνουν υποτίθεται τη μάχη της εντιμότητας κατά της διαφθοράς. Αυτοί οι οποίοι κράτησαν τη Βουλή ανοιχτή, θυμίζω, μια εβδομάδα για να αλλάξουν τους ποινικούς κώδικες, πριν από τις εκλογές του 2019.

Το «κυνήγι» του σταυρού

Οπότε, μία τελευταία επισήμανση πριν ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίασή μας: Το επόμενο εξάμηνο δεν είναι κρίσιμο μόνο ως τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027, αλλά είναι και, θα έλεγα, ένα σημείο αναφοράς του δικού μας χρέους να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας, για να κριθούμε τελικά από τους πολίτες για τη συνολική μας επίδοση στη διάρκεια της τετραετίας.

Συνεπώς, αναγνωρίζω απόλυτα τον πειρασμό του προεκλογικού «κυνηγιού» για τον σταυρό. Νομίζω ότι αυτό, ειδικά για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα τώρα είναι το «κυνήγι» του κυβερνητικού αποτελέσματος. Οπότε, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας.

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Δημοσίευμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το ιρανικό νησί Κεσμ έστειλαν το πετρέλαιο σε τροχιά γύρω από τα 105 δολάρια

Δεν έβαλε η Κοβέσι την Ελλάδα στο στόχαστρο της ΕΕ, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Opinion

Δεν έβαλε η Κοβέσι την Ελλάδα στο στόχαστρο της ΕΕ, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Λάουρα Κοβέσι ολοκλήρωσε τη θητεία της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα μας πήρε συγχωροχάρτι…

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
67% of Greeks Plan to Shop on Black Friday 2026
English Edition

67% of Greeks Plan to Shop on Black Friday 2026

Two-thirds of Greek consumers intend to shop during Black Friday and Cyber Monday, with most budgeting between €100 and €500. But concerns over misleading discounts remain widespread, according to a new EY survey.

Τσίπρας: Να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας
Πολιτική

Τσίπρας: Να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας

Για την προοπτική νίκης της ΕΛΑΣ στις επικείμενες εκλογές μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Καλαμάτα, τονίζοντας ότι «εμείς ερχόμαστε για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο, για να δημιουργήσουμε την παράταξη εκείνη που θα μπορέσει όποτε και αν στηθούν οι επόμενες κάλπες, να πάει και να κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλο για να τον νικήσει»

Εκλογές στις ΗΠΑ: Οι κρίσιμες μάχες και οι ώρες των αποτελεσμάτων
Κόσμος

Εκλογές στις ΗΠΑ: Οι κρίσιμες μάχες και οι ώρες των αποτελεσμάτων

Στις κάλπες για τον έλεγχο του Κογκρέσου προσέρχονται οι Αμερικανοί ψηφοφόροι

Γουίτκοφ: Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας
Κόσμος

Γουίτκοφ: Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας

Διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ανήγγειλε ο Γουίτκοφ, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Dedeman (πρώην Praktiker): Η πτώση στον τζίρο, η «στροφή» στα ακίνητα και η κεφαλαιακή «ένεση»
Business

Το νέο Praktiker, το ποντάρισμα στα ακίνητα και ο «άγνωστος χ»

Πίεση στα αποτελέσματα του 2025 κατέγραψε η πρώην Praktiker - Η στροφή στην αγορά ακινήτων, η χρηματοδότηση των 90 εκατ. και οι στρατηγικές εξαγορές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τι έδειξε το πετρέλαιο για τα midterms, το «χτύπημα» στα Διυλιστήρια, το παράδοξο των τραπεζών, η ισορροπία της Βρεττού, νέα επένδυση από Coca-Cola HBC
Inside Stories

Τι έδειξε το πετρέλαιο για τα midterms, το «χτύπημα» στα Διυλιστήρια, το παράδοξο των τραπεζών, η ισορροπία της Βρεττού, νέα επένδυση από Coca-Cola HBC

Από τη ζώνη των 2.600 μονάδων

Καλώδιο Ελλάδας – Γερμανίας: Έτοιμη η προμελέτη για την ηλεκτρική διασύνδεση των 15 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ
Ενέργεια

Ελλάδα–Γερμανία: Έτοιμη η προμελέτη για το καλώδιο των 15 δισ.

Το έργο απέχει ακόμη πολύ από την οριστική επενδυτική απόφαση, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της μελέτης καταγράφουν δυνητικά οφέλη όχι μόνο για τις δύο χώρες αλλά και για το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρισμού συνολικά

Μάχη Τράτσα
Πακέτο προγραμμάτων απασχόλησης για ομάδες που πλήττονται από την ανεργία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια πακέτα απασχόλησης έρχονται - Ποιους αφορά

Γυναίκες, νέοι, άνεργοι άνω των 55 ετών και άτομα με αναπηρία που πλήττονται από την ανεργία στο επίκεντρο των παρεμβάσεων

Κώστας Παπαδής
Η πρόγνωση του Σουμπέτερ και η θλιβερή επαλήθευσή της…
Opinion

Ο Σούμπετερ και η επαλήθευση

Ο μεγάλος Αυστριακός οικονομολόγος που είχε προβλέψει μέσω του μαρξισμού την μεγάλη επιτυχία του καπιταλισμού και την λόγω αυτής πιθανή πτώση του, ως φαίνεται επιβεβαιώνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες
Τουρισμός

Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες

Αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση των 5 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη λειψυδρία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περιοχή Natura

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγορά εργασίας: Μπαίνουν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μπαίνουν όρια στην χρήση της ΑΙ στην αγορά εργασίας

Νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης των αλγορίθμων - Διατάξεις για αλλαγές, επί τα βελτίω, και στην γονική άδεια

Κώστας Παπαδής
Βενέτης: Πόσα κέρδη «ξεφούρνισε» το 2025 – Η εξαγορά του Ηρακλή και οι στόχοι για το 2026
Business

Τι «ξεφούρνισε» το ταμείο της Βενέτης - Ο Νο1 στόχος

Τα κέρδη που διανεμήθηκαν το 2025 και το νεό μέρισμα που αποφάσισε η ΓΣ της Βενέτης - Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και η εξυγίανση της Δωδώνη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές
Markets

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα κρίνουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική
Experts

Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική

Η μεταβολή αυτή της δομής του πληθυσμού  στην  Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας σε 8,964 εκατ. άτομα (17% μείωση) μέχρι το 2050

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης

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