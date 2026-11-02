Ryanair: Ο CEO προειδοποιεί ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα αυξηθούν έως και 20% το 2027

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Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν «σημαντικά», φτάνοντας έως και το 20% το επόμενο έτος, επανέλαβε για μια ακόμα φορά ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο΄Λίρι μιλώντας στο CNBC, καθώς όπως είπε λήγουν οι συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου για τα καύσιμα.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι αεροπορικές εταιρείες είναι η μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου, η έλλειψη αντιστάθμισης κινδύνου και τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά κόστη

Τα κέρδη της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους μειώθηκαν κατά 15% στα 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους, καθώς η τιμή του 20% των καυσίμων αεροσκαφών που δεν ήταν καλυμμένα με συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου διπλασιάστηκε.

«Έτσι, το 2027 θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ υψηλότερες τιμές πετρελαίου… Πιστεύω ότι αυτό θα μετακυλιστεί σε σημαντικά υψηλότερες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων», δήλωσε ο Ο΄Λίρι στο CNBC.

«Οι πελάτες της αγοράς έχουν προστατευτεί τους τελευταίους 12 μήνες… αλλά αυτές οι συμβάσεις αντιστάθμισης λήγουν. Δεν υπάρχει ακόμα λύση στη Μέση Ανατολή. Το καύσιμο αεροσκαφών σήμερα κοστίζει 170 δολάρια το βαρέλι. «Εννοώ, πρόκειται για μια πολύ σημαντική απότομη αύξηση του κόστους που όλοι θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο έτος. Πιστεύω ότι θα δούμε τα αεροπορικά εισιτήρια να αυξάνονται το επόμενο έτος σε όλη την Ευρώπη κατά 10%, ίσως ακόμη και 20%», πρόσθεσε ο Ο΄Λίρι.

Η Ryanair δήλωσε ότι δεν αναμένει η αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων μικρών αποστάσεων να αντισταθμίσει πλήρως την εκτιμώμενη αύξηση των χρεώσεων καυσίμων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος. Ως εκ τούτου, προχωρά σε αναθεώρηση του κόστους, η οποία θα περιλαμβάνει τη μείωση των μερίδων διατροφής του πληρώματος, έναν ενδεχόμενο προσωρινό πάγωμα των μισθών και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επίτευξη περαιτέρω εξοικονόμησης πόρων.

H μετοχ;h της Ryanair, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας, σημείωσε αρχικά μικρή άνοδο στις συναλλαγές της Δευτέρας, πριν περιορίσει τα κέρδη της και διαπραγματευτεί κάτω από το επίπεδο της σταθερότητας. Η μετοχή έχει υποχωρήσει πάνω από 22% φέτος.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα μειώσει τον ετήσιο στόχο της για την επιβατική κίνηση από 216 εκατομμύρια επιβάτες σε 214 εκατομμύρια επιβάτες, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την έκθεσή της σε καύσιμα χωρίς αντιστάθμιση κινδύνου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πλέον, αναμένει ότι η χειμερινή επιβατική κίνηση, από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Νομίζω ότι παρατηρείτε ότι ακόμη και αυτόν τον χειμώνα, όλες οι αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και η Ryanair, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μειώσαμε τη χειμερινή μας χωρητικότητα», δήλωσε ο O’Leary. «Αυτός ο χειμώνας θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, διότι δεν έχει νόημα για εμάς να αυξάνουμε τη χωρητικότητα, αν αγοράζουμε πετρέλαιο χωρίς αντιστάθμιση κινδύνου στα 170 δολάρια το βαρέλι».

Η Ryanair αντιστάθμισε το 80% των τιμών του καυσίμου αεροσκαφών της στα 67 δολάρια ανά βαρέλι για το έτος, κάτι που, όπως ανέφερε, της έδωσε πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, καθώς τα κέρδη της παρέμειναν προστατευμένα από τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Η αεροπορική εταιρεία πρόσθεσε ότι έχει αντισταθμίσει τουλάχιστον το 25% των τιμών καυσίμου αεροσκαφών της για το 2028 στα 95 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα κέρδη παραμένουν «όμηροι» των τιμών του πετρελαίου

Η αντίδραση της τιμής της μετοχής τη Δευτέρα λέει περισσότερα για τις προσδοκίες των επενδυτών από ό,τι οι αριθμοί από μόνοι τους, σύμφωνα με τον Άνταμ Βετέσε, αναλυτή αγοράς στην eToro.

«Οι επενδυτές φαίνεται να έχουν ήδη προεξοφλήσει το πλήγμα από τα μη αντισταθμισμένα καύσιμα και τις χαμηλότερες τιμές των καλοκαιρινών εισιτηρίων, αφήνοντας περιθώριο ανακούφισης που το τρίμηνο κατέληξε ακριβώς εκεί που είχε προβλέψει η συναίνεση», δήλωσε ο Βετέσε.

«Τα βραχυπρόθεσμα κέρδη εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις τιμές του πετρελαίου και τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά η άμεση ανάκαμψη της αγοράς υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να δώσουν στη Ryanair το πλεονέκτημα της αμφιβολίας, ότι δηλαδή το κόστος-πλεονέκτημά της θα υπερισχύσει της απότομης αύξησης των τιμών των καυσίμων, μόλις η κατάσταση ηρεμήσει», πρόσθεσε.

Η Ryanair σημείωσε επίσης στην ανακοίνωση της Δευτέρας ότι διέθετε ταμειακά διαθέσιμα 2,6 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου, ακόμη και μετά την αποπληρωμή χρέους ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Ξέρετε ότι έχουμε εξοφλήσει όλο το χρέος μας φέτος, οπότε ουσιαστικά δεν έχουμε καθόλου χρέος. Έχουμε 650 αεροσκάφη στον ισολογισμό μας. Έχουμε σημαντικά θετικό ταμειακό υπόλοιπο», δήλωσε ο Ο΄Λίρι στο CNBC, προσθέτοντας ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι αεροπορικές εταιρείες είναι η μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου, η έλλειψη αντιστάθμισης κινδύνου και τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά κόστη.

«Βλέπετε, λοιπόν, ορισμένοι από τους ανταγωνιστές μας προβαίνουν σε πωλήσεις και επαναγορές (sale and leasebacks) για να δημιουργήσουν ρευστότητα. Απλώς υποθηκεύουν το μέλλον τους· πρόκειται για πυραμιδικά συστήματα».