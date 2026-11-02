 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Careers"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Career Advice"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(19) "Careers: Job Search"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι συμβαίνει μετά το «χτύπημα» – Ποιοι πληρώνονται τις υπερωρίες

Ένας στους τέσσερις συνεχίζει να εργάζεται μετά το «χτύπημα» της κάρτας - Τι έδειξε έρευνα του kariera.gr

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 02.11.2026, 13:32
Σχολιάστε
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι συμβαίνει μετά το «χτύπημα» – Ποιοι πληρώνονται τις υπερωρίες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα νέα δεδομένα από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και οι επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των εργαζομένων, έρχονται στο φως μέσα από πρόσφατη έρευνα του kariera.gr, η οποία διεξήχθη τον Σεπτέμβριο μέσω LinkedIn polls. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ανέδειξαν τις ποικίλες εμπειρίες που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι από τη χρήση της κάρτας, ενώ παράλληλα υπογράμμισαν τις προκλήσεις που προκύπτουν εντός των επιχειρήσεων.

Μετά το «χτύπημα» της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Συγκεκριμένα, το 62% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι μετά τη λήξη του ωραρίου σχολάει και αποσυνδέεται κανονικά. Ωστόσο, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις (26%) αναφέρουν ότι συνεχίζουν να εργάζονται, χωρίς να καταγράφεται ο επιπλέον χρόνος απασχόλησης. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το 7% δεν γνωρίζει αν οι έξτρα ώρες εργασίας του καταχωρούνται επιπλέον, ενώ μόλις το 3% δηλώνει ότι συνεχίζει να εργάζεται, με τις πρόσθετες ώρες να καταγράφονται κανονικά.

Τα ευρήματα αυτά αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα στους κόλπους των εργαζομένων, καθώς ορισμένοι αποχωρούν από τη δουλειά τους μόλις «χτυπήσουν» την κάρτα, ενώ άλλοι συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς να δηλώνονται οι επιπλέον ώρες απασχόλησης.

Η στάση των εργαζομένων απέναντι στην ανάγκη για εργασία πέρα από το ωράριο

Διαφορετικές αντιδράσεις καταγράφονται, μάλιστα, και στην περίπτωση που κληθούν από τον προϊστάμενό τους να ολοκληρώσουν μια εργασία, παρότι έχουν ήδη καταγράψει την αποχώρησή τους. Συγκεκριμένα, το 36% των συμμετεχόντων ζητά να δηλωθεί επισήμως ο επιπλέον χρόνος απασχόλησης, προκειμένου να παραμείνουν, ενώ το 25% ανταποκρίνεται θετικά χωρίς οι πρόσθετες ώρες να αποτυπώνονται στο ωράριό του. Παράλληλα, το 20% επιλέγει να μην αναλάβει την εργασία, καθώς έχει ήδη σχολάσει, ενώ το 19% αναφέρει ότι δεν έχει βρεθεί ποτέ σε αντίστοιχη κατάσταση.

Και σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος διαχείρισης του αιτήματος του manager για παραπάνω ώρες εργασίας διαφέρει, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι ζητούν την επίσημη αναγνώριση του πρόσθετου χρόνου απασχόλησης, ενώ άλλοι συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά χωρίς καταγραφή.

Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των συμμετεχόντων

Τι συμβαίνει, όμως, εάν ένας εργαζόμενος χρειαστεί να δουλέψει περισσότερες ώρες για ένα σημαντικό project; Σχεδόν μοιρασμένες φαίνεται να είναι οι απαντήσεις στο ζήτημα της αμοιβής των υπερωριών. Συγκεκριμένα, το 45% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι πληρώνεται κανονικά για τις έξτρα ώρες, ενώ το 42% αναφέρει ότι οι ώρες αυτές ούτε δηλώνονται ούτε αμείβονται. Παράλληλα, το 7% σημειώνει ότι οι υπερωρίες διευθετούνται με άλλον τρόπο, ενώ το 4% λαμβάνει πρόσθετη άδεια αντί χρηματικής αποζημίωσης.

Η διαφορά των μόλις τριών ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ όσων δηλώνουν ότι αμείβονται για την υπερωριακή εργασία τους και όσων αναφέρουν ότι απασχολούνται επιπλέον χωρίς αποζημίωση είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της δημοσκόπησης.

Οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν αποτελούν ένδειξη αφοσίωσης

Τέλος, ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις για το πώς αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι όταν συνεχίζουν να δουλεύουν σε συστηματική βάση μετά από το κανονικό τους ωράριο. Συγκεκριμένα, το 36% των συμμετεχόντων θεωρεί την υπερωριακή απασχόληση ένδειξη αυξημένου φόρτου εργασίας, ενώ το 34% εκτιμά ότι αποτελεί εξαίρεση σε περιόδους αιχμής. Από την άλλη πλευρά, το 21% τη θεωρεί αναμενόμενο μέρος της δουλειάς, ενώ μόλις το 10% τη συνδέει με την αφοσίωση του εργαζομένου.

Συνολικά, οι περισσότεροι συμμετέχοντες συνδέουν τις υπερωρίες με τις αυξημένες απαιτήσεις της δουλειάς ή με έκτακτες ανάγκες και όχι τόσο με τη στάση του εργαζομένου απέναντι στην εταιρεία του.

Η Ζένια Δελαγραμμάτη CHRO Optima Group & kariera.gr, δηλώνει: «Η ψηφιακή κάρτα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια, όμως η ουσιαστική αλλαγή δεν έρχεται μόνο μέσα από τη νομοθεσία και τα συστήματα. Έρχεται όταν οι επιχειρήσεις καλλιεργούν μια κουλτούρα σεβασμού στον χρόνο εργασίας και οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι μπορούν να μιλούν ανοιχτά για την καθημερινότητά τους. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να καταγράφουμε σωστά τις ώρες, αλλά να διαχειριζόμαστε καλύτερα τον χρόνο και τους ανθρώπους μας».

Καταλήγοντας, στη δημοσκόπηση του kariera.gr αποτυπώνεται μια σύνθετη εικόνα γύρω από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας και τη διαχείριση της υπερωριακής εργασίας στην πράξη. Μέσα από τις διαφορετικές εμπειρίες των συμμετεχόντων αναδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους καταγράφεται ο χρόνος εργασίας, αλλά και όσα συμβαίνουν όταν η απασχόληση συνεχίζεται μετά τη δηλωμένη ώρα αποχώρησης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Καββαδάς: Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών
AGRO

Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών
Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ναυτιλία

Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιες περιοχές διακόπτονται οι εργασίες σε εξωτερικό χώρο λόγω κακοκαιρίας
Πετρέλαιο: Απότομη υποχώρηση στις διεθνείς αγορές
Commodities

Βουτιά για το πετρέλαιο
Χρυσός: Ανέκαμψε από τα χαμηλά ενός έτους
Commodities

Ο χρυσός «ξεκόλλησε» από τα χαμηλά έτους
Ελληνική οικονομία: Τα δημοσιονομικά «αναχώματα» στη διεθνή αβεβαιότητα
Macro

Alpha Bank: Γιατί οι αγορές εμπιστεύονται περισσότερο την Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Τα 327,3 εκατ. ευρώ και οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας
World

ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή ρωσικού αερίου στην ΕΕ μέσω Ουκρανίας

Η ιδέα των ΗΠΑ αποσκοπεί στο να ανοίξει τον δρόμο για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ωστόσο συναντά αντιστάσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Γιατί δεν φοβούνται τα μεγάλα δάνεια σε λίγους πελάτες
Τράπεζες

Γιατί οι τράπεζες δεν φοβούνται τα μεγάλα δάνεια σε λίγους πελάτες

Στο 80% - 20% η αναλογία των χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες στις μεγάλες συστημικές εταιρείες – Οι εξασφαλίσεις που δεν ανησυχούν τις διοικήσεις

Αγης Μάρκου
Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025
Business

Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025

Οι οικονομικές επιπτώσεις για τη Βιολάντα και οι εκτιμήσεις για αποζημιώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance

Η Binance ενημερώνει ότι επιβραδύνεται η απόσυρση μετά την κυβερνοεπίθεση που έκλεψε 6,3 δισ. δολ. από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο

Μελίνα Ζιάγκου
Deutsche Bank: Κρατά τη θέση του στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων του 2026 το ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: Σταθερά στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων το ΧΑ

Παρά τις απώλειες του Οκτωβρίου, η σωρευτική απόδοση του ΧΑ από την αρχή του έτους, στο +23,5%, εξακολουθεί να το διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς, διαπιστώνει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος
Business

Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος

Ανθεκτικό το τρίτο τρίμηνο για της Τιτάν παρά την αδύναμη ζήτηση στις ΗΠΑ - Η γεωγραφική κατανομή των εργασιών του ομίλου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιες περιοχές διακόπτονται οι εργασίες σε εξωτερικό χώρο λόγω κακοκαιρίας

Σε ποιες περιοχές καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Δευτέρα, από 14.30 – 18.00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι συμβαίνει μετά το «χτύπημα» – Ποιοι πληρώνονται τις υπερωρίες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους δηλώνει ότι δεν πληρώνεται για τις υπερωρίες του

Ένας στους τέσσερις συνεχίζει να εργάζεται μετά το «χτύπημα» της κάρτας - Τι έδειξε έρευνα του kariera.gr

Συνταξιούχοι: Επίδομα των 400 ευρώ και αυξήσεις το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συνταξιούχοι: Επίδομα των 400 ευρώ και αυξήσεις το 2027

Ποιοι συνταξιούχοι ωφελούνται από τη διπλή ενίσχυση - Τα ποσά για Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα εισοδηματικά όρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου - Τα νέα εισοδηματικά όρια

Πώς θα πραγματοποιούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου

Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές εργαζομένων

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση - Ζητήσαμε συνάντηση με εκπρόσωπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία θα γίνει την Τρίτη», είπε η υπουργός

Μισθοί: Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα – Τι αλλάζει
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα - Τι αλλάζει

Πότε ενεργοποιείται ο έλεγχος των μισθολογικών διαφορών - Τι ισχύει για τις αγγελίες και τις προσλήψεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως 31/12
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση έως 31/12 των προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των Λογιστών-Φοροτεχνικών στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ (έκδοση 2025), οι οποίοι αποδόθηκαν αυτόματα

Latest News
Καββαδάς: Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών
AGRO

Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών

Ο υφυπουργός Θ. Καββαδάς κήρυξε την έναρξη του 17ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου στην Αθήνα

Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ναυτιλία

Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 

Στα 700 δισ. δολάρια η αξία των νέων ναυπηγήσεων - Τι δείχνει το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στη ναυτιλία

Λάμπρος Καραγεώργος
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιες περιοχές διακόπτονται οι εργασίες σε εξωτερικό χώρο λόγω κακοκαιρίας

Σε ποιες περιοχές καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Δευτέρα, από 14.30 – 18.00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο

Πετρέλαιο: Απότομη υποχώρηση στις διεθνείς αγορές
Commodities

Βουτιά για το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο υποχωρεί εν μέσω αναφορών για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Χρυσός: Ανέκαμψε από τα χαμηλά ενός έτους
Commodities

Ο χρυσός «ξεκόλλησε» από τα χαμηλά έτους

Ο χρυσός επηρεάστηκε θετικά από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

Ελληνική οικονομία: Τα δημοσιονομικά «αναχώματα» στη διεθνή αβεβαιότητα
Macro

Alpha Bank: Γιατί οι αγορές εμπιστεύονται περισσότερο την Ελλάδα

Η μείωση του χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα ενισχύουν την αντοχή για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την Alpha Bank

Καζίμιρ (ΕΚΤ): Οι αγορές υποτιμούν το τι απαιτείται όσον αφορά τα επιτόκια
World

Καζίμιρ (ΕΚΤ): Οι αγορές υποτιμούν το τι απαιτείται όσον αφορά τα επιτόκια

Ο Καζίμιρ προειδοποίησε για τους κινδύνους ανοδικής πορείας του πληθωρισμού

Δήμας: Πώς εξελίσσονται τα μεγάλα έργα υποδομών
Κατασκευές

Δήμας: Πώς εξελίσσονται τα μεγάλα έργα υποδομών

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας μίλησε για την πορεία των έργων υποδομών

ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group στηρίζουν τους μαθητές της ακριτικής Ελλάδας
Εταιρική ευθύνη

ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group στηρίζουν τους μαθητές της ακριτικής Ελλάδας

Η πρωτοβουλία των ΟΠΑ, Grant Thornton και Attica Group εντάσσεται στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς των οργανισμών

JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων, σταθερή η πρόβλεψη για το 2026
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Έσοδα υψηλότερα των εκτιμήσεων

H JP Morgan διατηρεί ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή του ΟΤΕ

CrediaBank: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings
Τράπεζες

CrediaBank: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings

Η συγχώνευση ενισχύει την παρουσία του Ομίλου της CrediaBank στις γενικές ασφαλίσεις και στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Deloitte: Επέκταση του StartUp Acceleration στην ελληνική περιφέρεια
Startups

Επέκταση του StartUp Acceleration της Deloitte στην περιφέρεια

Μετά από τρεις κύκλους στην Πάτρα, η πρωτοβουλία έρχεται στα Ιωάννινα και το Ηράκλειο, στηρίζοντας την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στα τοπικά οικοσυστήματα

Τράπεζα της Αγγλίας: Προς την πρώτη από το 2023 αύξηση των επιτοκίων
World

Προς την πρώτη από το 2023 αύξηση των επιτοκίων η BoE

Τι θα αποφασίσει η Τράπεζα της Αγγλίας σύμφωνα με την έρευνα του Bloomberg

Fabiana Piscitelli (Mastercard): «Η αξία των δεδομένων ξεκινά από τον επιχειρηματικό στόχο»
Business

Fabiana Piscitelli (Mastercard): «Η αξία των δεδομένων ξεκινά από τον επιχειρηματικό στόχο»

Συνέντευξη με την Executive Vice President, Academy and Business Intelligence της Mastercard στο πλαίσιο του Athens Mastercard Innovation Forum 2026

Γιώργος Μανέττας
Σούπερ μάρκετ: Νέα κυβερνοεπίθεση σε καταψύκτες δεκάδων καταστημάτων
Τεχνολογία

Νέα κυβερνοεπίθεση σε καταψύκτες σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο, Σουηδία

Σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο και Σουηδία «χτύπησαν» οι χάκερς - Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς

JP Morgan: Σε ευνοϊκό σημείο η Ελλάδα, με αποδόσεις ομολόγων χαμηλότερες από Γαλλία και Ιταλία
Economy

JP Morgan: Το discount 27% που κρατά ελκυστικό το ΧΑ

Κατά την JP Morgan, το ΧΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies