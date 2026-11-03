Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτωτικά, στο επίκεντρο οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

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Με απώλειες έκλεισαν σήμερα οι περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον στράφηκε στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν και την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,40%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi Composite κατέγραψε σημαντικές απώλειες 3,59%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,34%.

Αντίθετα, στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite υποχώρησε κατά 0,82% και ο Shenzhen Composite σημείωσε πτώση 1,33%.

Οι αγορές της Ιαπωνίας παρέμειναν κλειστές λόγω εθνικής αργίας.

Νότια Κορέα

Την ίδια ώρα, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Νότια Κορέα διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δεδομένων και Στατιστικής της χώρας. Η επίδοση ήταν οριακά χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,2%, έναντι ανόδου 0,3% τον προηγούμενο μήνα.

Η Τράπεζα της Κορέας εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στο υψηλότερο εύρος του 2% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Όπως δήλωσε ο υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας, Lee Ji-ho, η επιβράδυνση των τιμών τον Οκτώβριο συνδέθηκε με τη βελτίωση της προσφοράς αγροτικών προϊόντων. Ωστόσο, οι τιμές των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα και των διαρκών αγαθών εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και η συνεχιζόμενη ανοδική τάση του δομικού πληθωρισμού αναμένεται να διατηρήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Επιτόκια Αυστραλίας

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) ανακοίνωσε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,85% από 4,60%. Πρόκειται για την πέμπτη αύξηση επιτοκίων από την αρχή του έτους.

Η RBA επισήμανε ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, με τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και των εμπορευμάτων, υπό την επίδραση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, να ενισχύουν τις πιέσεις στο κόστος.

Παράλληλα, αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την πορεία του πληθωρισμού, προβλέποντας πλέον ότι αυτός θα επιστρέψει στο ανώτερο όριο του στόχου 2%-3% στα τέλη του 2027, αργότερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Αποθεματικά τραπεζών στην Κίνα

Στην Κίνα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) ανακοίνωσε ότι από τις 15 Νοεμβρίου θα αυξήσει κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες τον δείκτη υποχρεωτικών αποθεματικών για τις καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης θα διαμορφωθεί στο 6% από 4% προηγουμένως. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, η απόφαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαχείρισης της ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως μετέδωσε η South China Morning Post.