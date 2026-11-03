Σημειωτόν η NAVTEX για τον GSI, τροχάδην οι εργασίες για τον EMC

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Ανησυχίες εκδηλώνονται αναφορικά με την έκδοση της περιβόητης NAVTEX για την εκκίνηση των ερευνητικών εργασιών του γαλλικού σκάφους «ABEILLE MARENGO» ως προς την υποθαλάσσια διαδρομή του καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

Κι ενώ το σκάφος που έχει ναυλώσει η γαλλική ανάδοχος του έργου Nexans θα ακολουθήσει σχεδόν την ίδια θαλάσσια διαδρομή που κάνει από τις 23 Οκτωβρίου το σκάφος «KOBI RUEGG» για τις βυθομετρήσεις του καλωδίου οπτικών ινών EMC, εντούτοις το χρονοδιάγραμμα των αδειοδοτικών διαδικασιών για τις εργασίες του GSI αργούν…

Τροχάδην οι έρευνες για τον EMC

Πηγές μιλώντας στον ΟΤ, εκδηλώνουν τις απορίες τους για δύο καλώδια που διασχίζουν την ίδια επίμαχη θαλάσσια περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου κι εντούτοις για το ένα από τα δύο οι αδειοδοτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης NAVTEX κινήθηκαν ταχύτατα με αποτέλεσμα οι εργασίες του σκάφους «KOBI RUEGG», που ξεκίνησαν από τις 23 Οκτωβρίου να κοντεύουν να ολοκληρωθούν κιόλας. Το «KOBI RUEGG» όχι μόνο ακολούθησε τη διαδρομή Ηρακλείου Κρήτης – Κύπρου αλλά επιστρέφει κιόλας…

Στον παρακάτω χάρτη του MarineTraffic φαίνεται η προηγούμενη διαδρομή του σκάφους και το σημείο που βρισκόταν χθες 2 Νοεμβρίου στις 21:45.

Όπως προκύπτει από το MarineTraffic το σκάφος, που εκτελεί τις βυθομετρήσεις για το καλώδιο μεταφοράς οπτικών ινών από την Ασία στην Ευρώπη, πλέει στην επίμαχη περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου χωρίς καμία παρενόχληση και παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί τουρκική αντί-NAVTEX. Το σκάφος ξεκίνησε τις εργασίες του όπως προαναφέρθηκε στις 23 Οκτωβρίου, ενώ οι NAVTEX εκδόθηκαν στις 15 Οκτωβρίου από Κύπρο και στη συνέχεια από Ελλάδα στις 21 του ίδιου μήνα ως απάντηση στην αντί – NAVTEX της Τουρκίας στις 20 Οκτωβρίου.

Στο περίμενε… για τη NAVTEX των ερευνών του GSI

Κι ενώ οι έρευνες για τον EMC βρίσκονται στην πρίζα… εντούτοις για τον GSI συμβαίνει το αντίθετο…

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Nexans υπέβαλε το αίτημα στην Ε.Χ.Α.Ε.Θ. (Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης) στις 8 Οκτωβρίου μόλις χθες 2 Νοεμβριου, δηλαδή 25 ημέρες μετά, κοινοποιήθηκε το αίτημα στα μέλη της Επιτροπής. Με ανεπίσημες εκτιμήσεις η NAVTEX λόγω άλλων διαδικασιών αδειοδοτήσεων που μεσολαβούν, αναμένεται σε περίπου 15 ημέρες.

Την ίδια στιγμή, το κόστος των βυθομετρήσεων ανεβαίνει. Κι αυτό καθώς σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς το ημερήσιο κόστος για ένα ερευνητικό σκάφος στα πρότυπα του «ABEILLE MARENGO» ανέρχεται στις 200.000 ευρώ. Επιπλέον κόστος το οποίο μετακυλίεται στους καταναλωτές της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το σκάφος με γαλλική σημαία σάλπαρε από τη Νάπολη στις 23 Οκτωβρίου και έπιασε «Ηράκλειο» στις 27 του μηνός. Από τότε μέχρι σήμερα παραμένει δεμένο στο λιμάνι.

Οι ανησυχίες στελεχών της αγοράς, που ειδικεύονται στις εργασίες τέτοιας έκτασης, βασίζονται στο ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι έρευνες τόσο είναι πιθανές νέες γεωπολιτικές αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο ματαίωσης των όποιων επενδυτικών σχεδίων. Συνεπώς, όπως εξηγούν στον ΟΤ, οι αδειοδοτικές διαδικασίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αβεβαιότητες που κυριαρχούν στο γεωπολιτικό πεδίο και να επισπεύδονται. Δείχνουν δε, την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι αντίστοιχες διαδικασίες για το καλώδιο EMC.