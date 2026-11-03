Μητσοτάκης: Προεκλογικά πυροτεχνήματα για μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου

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Με επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνέντευξή του στο Alpha Radio, ενώ με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές ανακοίνωσε, μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13% από 1/1/2027.

Ειδικότερα, κληθείς να σχολιάσει τον χαρακτηρισμό αρχιερέας της διαφθοράς που του απέδωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Από το 2023 στη ΔΕΘ είχα μιλήσει για την ανάγκη να επιβάλλουμε τη νομιμότητα παντού. Αν δείτε το συνολικό μας απολογισμό, έχουμε να επιδείξουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Οι υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας δουλεύονται από τις αρχές χρόνια. Χρειάζεται και πολιτική βούληση. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε. Συστήσαμε το ελληνικό FBI, λοιδορήθηκε αυτή η επιλογή. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί έχουμε σημαντικά αποτελέσματα».

«Να τι γίνεται με τους μεγάλους, υποθέσεις εκατομμυρίων που αντιμετωπίστηκαν. Εμείς απαντούμε με το έργο μας (…) Φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας, δεν πιστεύει ότι πριν το 19 δεν υπήρχε παραβατικότητα. Απλά δεν είχε ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτό το θέμα» ισχυρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ο κ. Τσίπρας το πρώτο που έκανε το 2015 ήταν να ψηφίσει τον νόμο Παρασκευόπουλου που έβγαλε τον κόσμο από τις φυλακές και το τελευταίο πράγμα το οποίο έκανε ήταν να κρατήσει ανοιχτή τη Βουλή μία βδομάδα μετά τις ευρωεκλογές του ’19, για να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα», πρόσθεσε και συνέχισε: «Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν από αυτόν που με αποκαλεί εμένα αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Δεν είναι καν πρωτότυπος. Κάποια στιγμή οφείλει ο κ. Τσίπρας να απαντήσει γιατί κράτησε τη Βουλή ανοικτή, ποια γραμμάτια εξαργύρωσε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επέμεινε να εξαπολύει βέλη κατά του προέδρου της ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Τσίπρας μου επιτίθεται προσωπικά, ο ίδιος και τα φερέφωνά του, από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν του βγήκε σε πολύ καλό (…) Φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα το έβλεπε λίγο αλλιώς το θέμα. Αλλά κάποιος πρέπει να του πει ότι το rebranding δεν είναι παρθενογένεση. Είναι επανατοποθέτηση προϊόντος και δυστυχώς εδώ το προϊόν είναι πολύ φθαρμένο».

Σε ετοιμότητα για νέο πόλεμο στον Περσικό

Ερωτηθείς σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτίμησε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν θα επηρεαστούν από το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι υπάρχει ενδεχόμενο νέας πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή με συνέπεια νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα και σας διαβεβαιώνω ότι προετοιμαζόμαστε και για την πιθανότητα να υπάρξει μια νέα πολεμική ένταση στον Κόλπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν ξέρω κάτι, αλλά κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει έναν τρίτο γύρο συγκρούσεων».

Ο ίδιος σημείωσε ότι σίγουρα μία επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν δεν θα βοηθήσει στην ακρίβεια, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στον κόσμο, όπως είπε.

Για την ακρίβεια

Για την ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί ορισμένα αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια, υπεραμυνόμενος των «ανεπαρκών» -όπως έχουν χαρακτηριστεί- μέτρων. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι δεν αποτελούν πλήρη απάντηση στο πρόβλημα.

«Απέναντι σε αυτή την ακρίβεια έχουμε να ορθώσουμε κάποια αναχώματα. Είναι μια ανακούφιση. Θα δώσουμε τώρα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Αυτά μπορούμε, αυτά δίνουμε», είπε. «Κάνουμε μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού. Να θυμίσω για όσους νοικιάζουν, και αυτοί θα πάρουν πίσω στα τέλη Νοεμβρίου ένα ολόκληρο ενοίκιο. Επιλέξαμε αυτή την πολιτική για να ενθαρρύνουμε τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές να δηλώνουν όλο το ενοίκιο», συμπλήρωσε.

«Αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Πάρτε το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω». Πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά διαμερισμάτων. Μόνο έτσι μπορεί να ισορροπήσει η αγορά», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζοντας πως τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αρκετά γενναιόδωρα.

Σε ερώτηση για τα ακίνητα του δημοσίου που είναι αναξιοποίητα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την λογική της κοινωνικής αντιπαροχής».

«Αυτή τη στιγμή τα όρια της golden visa έχουν αυξηθεί και σωστά στις 800.000. Και στο air bnb βάλαμε ένα πλαίσιο και δίνουμε πολλά κίνητρα ώστε ο ιδιοκτήτης να μετατρέψει τη βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια. Σίγουρα οι περαιτέρω περιορισμοί σε περιοχές με μεγάλη πίεση είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε», ανέφερε.

Σε ερώτηση για την ηλεκτροκίνηση στα ταξί, απάντησε πως από τη στιγμή που υπάρχουν υποδομές και δημιουργούνται υποδομές η ηλεκτροκίνηση είναι συμφέρουσα για τον οδηγό ταξί.

Μείωση ΦΠΑ μόνο σε προϊόντα περιόδου

Ο πρωθυπουργός απέρριψε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε «τρύπα» στα δημόσια οικονομικά – αν και ανακοίνωσε μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%, προσθέτοντας ότι «έχω ζητήσει επίσης να εξεταστούν προγράμματα παροχής προϊόντων περιόδου σε σχολεία για κορίτσια σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Θα έχει ισχύ από 01/01/2027».

Σε ερώτηση για τον φόρο στα καύσιμα, ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε πως στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε ο φόρος και υπάρχει επιδότηση και στο ντίζελ και στη βενζίνη. «Αν μπορούσα να το κάνω δεν θα το έκανα; Δώσαμε τις ανάσες τις οποίες αντέχει ο προϋπολογισμός» είπε και συνέχισε: «Η αντιπολίτευση κοροϊδεύει ψιλό γαζί. Μου θυμίζετε τον κ. Τσίπρα που έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει δομημένο πρόγραμμα, κοστολογημένο όχι. Είναι πολύ παραπάνω των αντοχών του προϋπολογισμού».

«Από τους φόρους στα καύσιμα εισπράττει το κράτος 3-4 δισ. το χρόνο. Από πού θα τα βρούμε, αν τα κόψουμε;», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Για τις συνεργασίες

Αναφερόμενος στις εκλογές και στο ενδεχόμενο να μην προκύψει αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, ενώ υπογράμμισε ότι ένας δυνητικός εταίρος, το ΠΑΣΟΚ, αρνείται να συνεργαστεί με τη ΝΔ, με απόφαση του συνεδρίου του. «Δικιά μου υποχρέωση είναι να εξηγήσω γιατί η ΝΔ είναι αυτή που εγγυάται τη σταθερότητα», είπε, λέγοντας ωστόσο ότι ο λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Σημείωσε, δε, για την αντιπολίτευση ότι «όλη η φασαρία γίνεται για το ποιος θα είναι δεύτερος».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις προτεραιότητές του αν εκλεγεί ξανά κυβέρνηση η ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι «να συνεχίσει η οικονομία να αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από την ΕΕ, να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να έχουμε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ και εφόσον η οικονομία συνεχίζει με τους ίδιους ρυθμούς να συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους». Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα και ο εφησυχασμός, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι η ΝΔ κέρδισε δύο εκλογές χωρίς ο ίδιος να ασχοληθεί και πολύ με τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, τον κατηγόρησε ότι «ο ίδιος δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία επί πρωθυπουργίας του», τονίζοντας ότι και τότε η Τουρκία είχε την ίδια πολιτική. «Ζητάω από τους πρώην πρωθυπουργούς να έχουν αίσθηση ότι όταν βρίσκονται μακριά από την εξουσία θα θυμούνται τι έκαναν ως πρωθυπουργοί», είπε.

Πρόσθεσε δε ότι σέβεται και συνομιλεί «ενίοτε» με τον Κώστα Καραμανλή.

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, περιορίστηκε να πει ότι το έργο θα προχωρήσει και άδεια θα δώσουν οι ελληνικές αρχές, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.