ΑΑΔΕ: Επέκταση λειτουργιών της Ψηφιακής παρακολούθησης της Διακίνησης Αποθεμάτων

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Νέες λειτουργικότητες για την υλοποίηση της Β’ Φάσης της ψηφιακής παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της διακίνησης αποθεμάτων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1233/2026), και σε συνέχεια της στενής συνεργασίας της αρχής με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Για την ομαλή προσαρμογή της αγοράς, η Β΄ Φάση θα εφαρμοστεί τμηματικά σε δύο διακριτά στάδια, ως εξής:

· Φάση Β1 από 1/1/2027: Ενεργοποιούνται οι ψηφιακές διαδικασίες που αφορούν στη φόρτωση, τη μεταφόρτωση, την παράδοση και παραλαβή, καθώς και στη διαβίβαση των δεδομένων ποσοτικού ελέγχου.

· Φάση Β2 από 1/1/2028: Τίθεται σε εφαρμογή η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών, σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (TARIC).

Ειδικότερα, για τη διευκόλυνση των υπόχρεων επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της ιχνηλασιμότητας σε όλο τον κύκλο διακίνησης των αποθεμάτων, από την εκκίνηση έως την τελική παράδοση και παραλαβή, εισάγονται οι παρακάτω βελτιώσεις:

· Επικαιροποιούνται τα πεδία του μορφότυπου της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης.

· Απλουστεύεται η διαδικασία της προσωρινής μεταφόρτωσης αποθεμάτων.

· Για όσους αγρότες δεν έχουν δυνατότητα ζύγισης των διακινούμενων αποθεμάτων κατά την έναρξη της διακίνησης, η ενημέρωση της πλατφόρμας myDATA για τη διακινούμενη ποσότητα διενεργείται από τον έμπορο που παραλαμβάνει τα αποθέματα.

· Εισάγονται απλούστερες διαδικασίες ψηφιακής παρακολούθησης για διακινήσεις που διενεργούνται μέσω μεταφορικών επιχειρήσεων ή ταχυδρομικών και ταχυμεταφορών υπηρεσιών, εφόσον τα απαιτούμενα στοιχεία προκύπτουν από το εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των διακινούμενων αποθεμάτων.

· Δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης του Πίνακα Ειδών Συσκευασίας από τους μεταφορείς.

· Προβλέπεται απλοποιημένη ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης για τις περιπτώσεις παράδοσης αποθεμάτων στις εγκαταστάσεις του πωλητή, όταν έχει εκδοθεί παραστατικό αξίας με ένδειξη «διακίνησης» και η διακίνηση γίνεται χωρίς μεταφορικό μέσο ή με ΙΧ επιβατηγό όχημα.

· Παρέχονται νέες λειτουργικότητες, υποβοηθητικές κατά τη φόρτωση, τη μεταφόρτωση, την παράδοση και την παραλαβή των αποθεμάτων, καθώς και για τον χειρισμό έκτακτων συμβάντων κατά τη διάρκεια της διακίνησης.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων (αποστολέων, μεταφορέων και παραληπτών), έχουν ήδη αναβαθμιστεί οι δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp:

· timologio: Εμπλουτίστηκε με νέες ενδείξεις, ελέγχους και δυνατότητες διαχείρισης των παραστατικών διακίνησης.

· myDATAapp: Διαθέτει πλέον δυνατότητα σάρωσης QR Codes και νέες λειτουργίες για την ψηφιακή διαχείριση επιμέρους ενεργειών και την παρακολούθηση της πορείας διακίνησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA