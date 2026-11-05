Αεροπορικές εταιρείες: Τα φθηνά εισιτήρια και οι χαμηλού κόστους πτήσεις ανήκουν περνούν στην ιστορία

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Για λιγότερες πτήσεις και υψηλότερες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να περιορίσουν την επιβάρυνση που υφίστανται οι ισολογισμοί τους από τις επίμονα υψηλές τιμές των καυσίμων. Αν και πολλές εταιρείες κάνουν λόγο για περικοπές κόστους, είναι αναπόφευκτο το βάρος να το επωμιστούν και οι επιβάτες.

Πλήγμα για μικρούς και μεγάλους αερομεταφορείς

Η εκτόξευση του κόστους αεροπορικών καυσίμων δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.

Η Lufthansa, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ενσωμάτωσης της ιταλικής αεροπορικής εταιρείας ITA, ενώ παράλληλα αποκτά σημαντική μειοψηφική συμμετοχή στην πορτογαλική TAP, μείωσε την Τρίτη το ανώτατο όριο της πρόβλεψής της για τα ετήσια κέρδη. Το κόστος καυσίμων της έχει αυξηθεί κατά 20%, ακόμη και έχοντας χρηματοοικονομικές αντισταθμίσεις κινδύνου.

Εκτός από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν και τη μείωση της δυναμικότητας των διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή, επιπλέον εκείνης που έχει ήδη χαθεί λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Τα καύσιμα αεροσκαφών στην περιοχή διαμορφώνονται στα χρηματιστήρια πάνω από τα 1.200 δολάρια ανά τόνο τους τελευταίους τρεις μήνες, έναντι περίπου 800 δολαρίων πριν από την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

Αυτό καθιστά ιδιαίτερα δαπανηρή την αντιστάθμιση του κινδύνου για τις ανάγκες της επόμενης χρονιάς, αλλά και επικίνδυνη, σε περίπτωση που οι τιμές υποχωρήσουν.

Μεγαλύτερη η πίεση στους μικρούς αερομεταφορείς

Η πίεση στα περιθώρια κέρδους θα είναι μεγαλύτερη για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, οι οποίες εξαρχής έχουν λιγότερα περιθώρια για περικοπές.

Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση, όπως σημειώνουν οι FT. Η Ryanair, πρωταθλήτρια στον τομέα των οικονομικών αεροπορικών μεταφορών, παρουσίασε τη Δευτέρα πιθανές περικοπές με τις οποίες επιδιώκει να μετριάσει τις επιπτώσεις από την αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ του λογαριασμού καυσίμων της κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

Σύμφωνα με αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Visible Alpha, τα καύσιμα θα απορροφούν το 44% των εσόδων της Ryanair την επόμενη χρονιά, από 37% φέτος.

Αντίθετα, για την IAG, ιδιοκτήτρια της British Airways, και τη Lufthansa, το κόστος καυσίμων αναμένεται να αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ του 20% και του 25% των εσόδων, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με φέτος.

Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους δεν μπορούν επίσης να βασίζονται στους πιο εύπορους επιβάτες των premium θέσεων, οι οποίοι φαίνεται να ανέχονται με εντυπωσιακή ευκολία τις αυξήσεις τιμών. Οι υπηρεσίες υψηλής κατηγορίας της Lufthansa συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων της κατά 8%.

Η μείωση της προσφερόμενης χωρητικότητας, δηλαδή των διαθέσιμων θέσεων και πτήσεων, αποτελεί μια προφανή επιλογή για τον περιορισμό των ζημιών. Ωστόσο, εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν περίπου στα σημερινά επίπεδα, η Ryanair θα χρειαστεί αύξηση των εσόδων της κατά 16% την επόμενη χρονιά για να αντισταθμίσει πλήρως το πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Barclays.

Πρόκειται για μια επώδυνη αύξηση για τους πελάτες της, δεδομένου ότι ο μέσος ναύλος απλής μετάβασης της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 56 ευρώ.

Οι τιμές στην κατηγορία των οικονομικών αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί πρόσφατα κατά «μεσαία μονοψήφια ποσοστά» (δηλαδή περίπου 4%-6%), σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, ο οποίος αναμένει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις καθώς ο κλάδος οδεύει προς τον χειμώνα, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά.