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Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: Νέες φυλακές, βιομηχανικό πάρκο και επένδυση υδροπονίας 130 εκατ.

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη μεταλιγνιτική εποχή - Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για το σωφρονιστικό κατάστημα των 40 εκατ. ευρώ, με δυναμικότητα έως 600 κρατουμένων

Πολιτική 05.11.2026, 22:28
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Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: Νέες φυλακές, βιομηχανικό πάρκο και επένδυση υδροπονίας 130 εκατ.
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Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σωφρονιστικού καταστήματος, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, και την ανακοίνωση για τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει ώθηση στον παραγωγικό μετασχηματισμό της Μεγαλόπολης. Παρών στην εκδήλωση ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδεσε τις παρεμβάσεις με την ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας και προσέλκυσης επενδύσεων στην περιοχή μετά την απολιγνιτοποίηση.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, διότι η Μεγαλόπολη δεν ακούει άλλη μια υπόσχεση. Βλέπει συγκεκριμένες υπογραφές», ανέφερε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το νέο σωφρονιστικό κατάστημα ως έργο με διπλό στόχο: την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των φυλακών και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σχεδιαζόμενη επένδυση υδροπονίας στη Μεγαλόπολη, ύψους άνω των 130 εκατ. ευρώ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα λάβει καθεστώς ενίσχυσης έως το τέλος του έτους. Το βιομηχανικό πάρκο, τα επενδυτικά κίνητρα και οι υποδομές παραγωγής τροφίμων εντάσσονται, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, στην προσπάθεια διαμόρφωσης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στις πρώην λιγνιτικές περιοχές.

Σωφρονιστικό κατάστημα σε έκταση 124 στρεμμάτων

Το νέο σωφρονιστικό κατάστημα θα κατασκευαστεί σε έκταση 124 στρεμμάτων εντός της ζώνης απολιγνιτοποίησης, με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Η δυναμικότητά του προβλέπεται να φθάνει έως τους 600 κρατουμένους, με διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας.

Ο σχεδιασμός συνδυάζει, σε ενιαία έκταση, σωφρονιστικό κατάστημα γενικού τύπου με δομή ειδικού, βιοτεχνικού και αγροτικού τύπου. Στόχος είναι η εργασία, η εκπαίδευση και οι παραγωγικές δραστηριότητες να υποστηρίζουν την επανένταξη των κρατουμένων.

Στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται πτέρυγες κράτησης, παραγωγικά τμήματα, επισκεπτήρια, ιατρείο, χώροι ψυχολογικής υποστήριξης, αίθουσες εκπαίδευσης και κατάρτισης, βιβλιοθήκη και αίθουσα πληροφορικής. Προβλέπονται επίσης διοικητικά κτίρια, μαγειρείο, ναός και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι το έργο μπορεί να είναι έτοιμο σε τρία χρόνια, επικαλούμενος την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και την εμπειρία των εμπλεκόμενων φορέων στην ωρίμανση και υλοποίηση σύνθετων έργων. Η υπογραφή αφορά την προγραμματική συμφωνία για τη δρομολόγηση του έργου, με επόμενα βήματα τη μελετητική ωρίμανση και τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Πάνος Σταμπουλίδης και ο διευθύνων σύμβουλος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Θανάσης Γιάνναρης.

Βιομηχανικό πάρκο για την προσέλκυση επενδύσεων

Το δεύτερο σκέλος των ανακοινώσεων αφορά τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στη Μεγαλόπολη, με στόχο την υποδοχή νέων παραγωγικών επενδύσεων σε οργανωμένο χώρο.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η βιομηχανία και η μεταποίηση αναζητούν διαθέσιμους χώρους για την ανάπτυξη νέων μονάδων, ενώ συνέδεσε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό και το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία.

«Το βιομηχανικό πάρκο, που είναι η δεύτερη σημαντική ανακοίνωση την οποία κάνουμε σήμερα, θα έχει τόσο μεγάλη σημασία», ανέφερε, εκτιμώντας ότι ο συνδυασμός οργανωμένων υποδομών και επενδυτικών κινήτρων μπορεί να προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον.

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε την Τρίπολη και τις επενδύσεις της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχη παραγωγική δυναμική μπορεί να αναπτυχθεί και στη Μεγαλόπολη. Στο ενημερωτικό υλικό δεν προσδιορίζονται ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του βιομηχανικού πάρκου.

Επένδυση υδροπονίας άνω των 130 εκατ. ευρώ

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην προοπτική μεγάλης επένδυσης υδροπονίας στη Μεγαλόπολη, με προϋπολογισμό που, όπως είπε, θα ξεπεράσει τα 130 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εκτίμηση που διατύπωσε, η επένδυση αναμένεται να λάβει καθεστώς ενίσχυσης μέχρι το τέλος του έτους.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα, την αύξηση της παραγωγικότητας και την υποκατάσταση εισαγωγών σε προϊόντα στα οποία η χώρα παραμένει ελλειμματική.

«Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι εκεί που βγάζαμε κάποτε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα, ντομάτα, μπορεί και άλλα λαχανικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για επενδύσεις σε υδροπονικά και αεροπονικά θερμοκήπια στη Μεγαλόπολη και στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα 80 εκατ. ευρώ, από τα οποία 24 εκατ. ευρώ αφορούν τη Μεγαλόπολη.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε αντίστοιχη επένδυση στη Δυτική Μακεδονία, η οποία, σύμφωνα με όσα παρουσίασε, θα δημιουργήσει σχεδόν 500 θέσεις εργασίας. Η συγκεκριμένη εκτίμηση για την απασχόληση αφορά το έργο της Δυτικής Μακεδονίας και όχι την επένδυση που σχεδιάζεται στη Μεγαλόπολη.

Στο 92% οι εντάξεις στο πρόγραμμα μετάβασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι εντάξεις στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 του ΕΣΠΑ, για το Εδαφικό Σχέδιο Μεγαλόπολης συνολικού προϋπολογισμού 385,9 εκατ. ευρώ, ανέρχονται στο 92%.

Έχουν ενταχθεί 122 επενδυτικά σχέδια με επιχορήγηση 213 εκατ. ευρώ, τα οποία προβλέπεται να συμβάλουν στη δημιουργία 1.284 νέων θέσεων εργασίας. Τα μεγέθη αφορούν ενταγμένα σχέδια και την αναμενόμενη συμβολή τους στην απασχόληση, όχι κατ’ ανάγκη ολοκληρωμένες επενδύσεις ή ήδη δημιουργημένες θέσεις.

Παράλληλα, μέσω του ειδικού προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης δρομολογούνται επτά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ, στους Δήμους Μεγαλόπολης και Τρίπολης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κολυμβητήριο Μεγαλόπολης, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, οδικά έργα και υποδομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Επιπλέον, από τον Πυλώνα ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης έχουν εγκριθεί έργα περίπου 64 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από τα οποία 47,84 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο περιφερειακός δρόμος Τρίπολης, η παράκαμψη Δημητσάνας, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού, καθώς και γεωργική σχολή.

Το στοίχημα της μεταλιγνιτικής περιόδου

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε την αβεβαιότητα που προκάλεσε στην περιοχή η απολιγνιτοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή στη δομή της ενεργειακής αγοράς κατέστησε αναγκαία τη μετάβαση. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι που εξασφαλίστηκαν πρέπει να στηρίξουν νέες επενδύσεις, θέσεις εργασίας και κοινωνικές υποδομές.

«Κάποιοι είχαν προβλέψει ότι η Μεγαλόπολη θα σβήσει όταν σταματήσει να παράγει ρεύμα από λιγνίτη», ανέφερε, θέτοντας ως κοινή ευθύνη κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων να αποδείξουν ότι η πόλη μπορεί να κάνει «μία καινούργια αρχή».

Το επόμενο στάδιο για την περιοχή είναι η μετατροπή των προγραμματικών συμφωνιών, των ενταγμένων σχεδίων και του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε λειτουργικές υποδομές και σταθερές θέσεις εργασίας. Εκεί θα κριθεί και η δυνατότητα του σχεδίου μετάβασης να διαμορφώσει μια νέα παραγωγική βάση πέρα από τον λιγνίτη.

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