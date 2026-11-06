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ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο

Οι ισχυρές προσλήψεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες τον Οκτώβριο, με 165.000 νέες θέσεις εργασίας

World 06.11.2026, 16:17
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ΗΠΑ: Απροσδόκητη αύξηση των προσλήψεων τον Οκτώβριο
Τζούλη Καλημέρη

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Περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα τον Οκτώβριο ενώ μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας, σηματοδοτώντας ότι η αγορά εργασίας παρέμεινε ανθεκτική και δίνει στην Federal Reserve μεγαλύτερο περιθώριο να επικεντρωθεί στον πληθωρισμό που προκύπτει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics), οι προσλήψεις εκτός του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 165.000 (σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση) κατά τη διάρκεια του μήνα.

Εκτός από τη σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο, τα στοιχεία των προηγούμενων μηνών αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα πάνω: ο αριθμός για τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στις 186.000 —μια ανοδική αναθεώρηση κατά 53.000— ενώ ο αριθμός για τον Σεπτέμβριο ανήλθε στις 60.000, κατόπιν ανοδικής αναθεώρησης κατά 31.000.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν κατά 65.000, μετά από μια προηγουμένως αναφερόμενη αύξηση 29.000 θέσεων τον Σεπτέμβριο.

Το ποσοστό ανεργίας

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα, στο 4,1%, έναντι πρόβλεψης για 4,2%.

Επειδή ο συνδυασμός της γήρανσης του πληθυσμού και των περιορισμών στη μετανάστευση έχει μειώσει την προσφορά εργαζομένων, δεν είναι σαφές πόσες ακριβώς θέσεις εργασίας χρειάζεται η αγορά εργασίας για να παραμείνει σταθερή.

Ως εκ τούτου το ποσοστό ανεργίας μπορεί να είναι το καλύτερο μέτρο για το αν η αγορά εργασίας υποχωρεί ή θερμαίνεται

Μισθοί

Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό πιθανότατα σηματοδότησε τον έβδομο συνεχόμενο μήνα που η αύξηση των κερδών υπολειπόταν του πληθωρισμού.

Τι σημαίνει  ο μηνιαίος αριθμός θέσεων εργασίας

Οι οικονομολόγοι και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο ποσοστό ανεργίας παρά στον μηνιαίο απολογισμό του αριθμού των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν. Ένας λόγος είναι ότι τα μηνιαία στοιχεία για τις θέσεις εργασίας μπορεί να είναι ασταθή. Πρόκειται για μια τάση που μπορεί να έχει επιδεινωθεί από μια μεθοδολογική αλλαγή που έκανε το Υπουργείο Εργασίας νωρίτερα φέτος στον τρόπο με τον οποίο καταμετρά τις επιχειρήσεις.

Η μετατόπιση, ενώ στοχεύει στην απόσβεση των μεγάλων ετήσιων αναθεωρήσεων, μπορεί να έχει εντείνει τις μηνιαίες διακυμάνσεις. Επιπλέον, επειδή το επίπεδο αύξησης των θέσεων εργασίας ήταν χαμηλότερο από ό,τι στο παρελθόν, η αστάθεια της αύξησης των θέσεων εργασίας είναι πιο εντυπωσιακή. Μια μετάβαση από μια αύξηση 25.000 θέσεων εργασίας τον ένα μήνα σε 100.000 τον επόμενο, για παράδειγμα, φαίνεται μεγαλύτερη υπόθεση από τη μετάβαση από 150.000 θέσεις εργασίας σε 225.000.

Τι σημαίνει αυτό για την Fed

Η έκθεση της Παρασκευής πιθανότατα δεν θα αλλάξει την πορεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας όσον αφορά τα επιτόκια. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed επικεντρώνονται περισσότερο στον πληθωρισμό, ο οποίος έχει παραμείνει σταθερά πάνω από τον στόχο του 2%. Πιθανότατα θα χρειαζόταν μια απότομη επιδείνωση της αγοράς εργασίας για να τους αποτρέψει από το να αυξήσουν τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή τους τον Δεκέμβριο.

Αυξάνεται η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν μετά τα στοιχεία για την απασχόληση που ενίσχυσαν την εκτίμηση για μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων φέτος.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε κατά περισσότερο από 4 μονάδες βάσης στο 4,88%. Το μακροπρόθεσμο 30ετές ομολόγο αυξήθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης στο 5,277%. Εν τω μεταξύ, η απόδοση του 2ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,537%. Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

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