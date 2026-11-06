Pizza Fan: Ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία των καταστημάτων

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Με μια ζωτικής σημασίας διάταξη του ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ανοίγει το δρόμο για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan.

Η κίνηση αυτή με πρόσημο τη ευαισθησία αλλά και την ταχύτητα της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών έχει άμεσο αντίκτυπο πρωτίστως στους περισσότερους από δύο χιλιάδες εργαζόμενους της αλυσίδας που μένουν απλήρωτοι μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και της προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αλλά και σε όλο τον κύκλο εργασιών δίνοντας ανάσα ζωής σε όλους εκείνους που ανέμεναν τις θετικές εξελίξεις για να μην κλείσουν τα καταστήματα.

Συγκεκριμένα με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος Χαρ. Βουρλιώτη αποδεσμεύονται δύο λογαριασμοί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και άλλων απαιτήσεων που είχαν δημιουργηθεί από τον προφυλακισμένο ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Με τη διάταξη του κ. Βουρλιώτη εκτός από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας που είχαν μείνει από την πρώτη στιγμή εκτός του πλέγματος της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, αποδεσμεύονται λογαριασμοί προκειμένου να πληρωθούν πάσης φύσεως υποχρεώσεις σε προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια, υποχρεώσεις προς το Δημόσιο κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά την ποινική διαδικασία για την υπόθεση αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: in.gr