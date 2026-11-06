BOX NOW: Μια θυρίδα κάθε 500 μέτρα – Το σχέδιο για το 2027

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Σε 650.000 θυρίδες και 100 εκατ. δέματα το 2027 συνολικά στοχεύει ο όμιλος της BOX NOW, «τρέχοντας» ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 18 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια, με περισσότερο από το μισό ποσό να κατευθύνεται στην Ελλάδα.

Ήδη αυτή την στιγμή, το δίκτυο της εταιρείας αριθμεί στην Ελλάδα περίπου 270.000 θυρίδες σε 2.500 σημεία, με στόχο τις 300.000 έως το τέλος του 2026 και τις 400.000 μέχρι το τέλος του 2027. Την ίδια στιγμή τα καταστήματα με θυρίδες BOX NOW έχουν φτάσει τα 500, ενώ η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερα από 8.000 ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα.

Θυρίδες BOX NOW παντού

Σήμερα η BOX NOW καλύπτει πληθυσμιακά το 92% και γεωγραφικά το 81% της χώρας, επιδιώκει να περιορίσει τη μέση απόσταση του καταναλωτή από το πλησιέστερο locker από 700 μέτρα σε λιγότερα από 500 μέτρα το 2027, συνεχίζοντας την επέκταση του δικτύου της ευρύτερα στην νησιωτική Ελλάδα, όπως σε Τήνο, Σύρο και Μύκονο και άλλες νησιωτικές περιοχές.

Μιλώντας σε δημοσιογραφική εκδήλωση, ο Δημήτρης Ανδριώτης, Group CEO της BOX NOW, τόνισε ότι στόχος της εταιρείας είναι να κατακτήσει ηγετική θέση στο out-of-home delivery στις χώρες παρουσίας της, προσφέροντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των e-shops όσο και στις προσδοκίες του τελικού καταναλωτή.

«Η BOX NOW ξεκίνησε με μια σαφή φιλοδοξία: να κάνει την αποστολή και την παραλαβή δεμάτων πιο εύκολη για όλους. Σήμερα, η παρουσία μας σε πέντε χώρες μάς επιτρέπει να μεταφέρουμε αυτή τη φιλοσοφία σε μια ευρύτερη αγορά και να δημιουργούμε νέες δυνατότητες για τους συνεργάτες μας. Η ανάπτυξή μας συνοδεύεται από συνεχείς επενδύσεις, αλλά και από την ευθύνη να ακούμε τους πελάτες μας και να βελτιωνόμαστε καθημερινά», ανέφερε ο κ. Ανδριώτης.

Στο πλαίσιο της επέκτασης «στόχος είναι ενώ η αναλογία του ενός locker της BOX NOW ανά 700 μέτρα να εξελιχθεί σε αναλογία ένα locker BOX NOW ανά 500 μέτρα το 2027», τόνισε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΒΟΧ NOW Ελλάδας Λευτέρης Παπαδημητρίου.

Οι επενδύσεις της Box Now

Όπως επιβεβαίωσε η διοίκηση, η εταιρεία βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης και εδραίωσης, γι’ αυτό και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης μιας σειρά επενδύσεων που θα ενισχύσουν τη θέση της, αυξάνοντας παράλληλα τα μερίδιά της στην αγορά.

Εντός του 2026 η εταιρεία προχώρησε στην επένδυση 10 εκατ. ευρώ στην επέκταση του δικτύου πανελλαδικά και στην υποστήριξη σε νέες και αναβαθμισμένες υποδομές logistics, με νέα hubs και αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα και Ιωάννινα.

Ενώ το επόμενο έτος η εταιρεία εστιάζει σε συνολικές επενδύσεις ύψους 18 εκατ. ευρώ, που θα κατευθυνθούν σε επέκταση του δικτύου lockers και αυτοματισμούς για καλύτερο και περισσότερο έλεγχο στη διαχείριση των δεμάτων.

Παράλληλα, επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιώντας AI Chatbot ως επιπλέον κανάλι επικοινωνίας για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη στην εξυπηρέτηση πελατών.

Η εξωστρέφεια

Ο όμιλος, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Κροατία, Βουλγαρία και Σλοβενία, αφήνει πίσω του τα 65 εκατ. δέματα του 2026, θέτοντας ως προτεραιότητα την ενίσχυση των υφιστάμενων αγορών, χωρίς να προβλέπεται επέκταση σε νέα χώρα το 2027.

Σημαντική πρόκληση αποτελεί η υποχώρηση κατά περίπου 50% των αποστολών από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, εξέλιξη που επηρέασε αρχικά τη δραστηριότητα της BOX NOW κατά σχεδόν 10%.

Κεντρικό σημείο της στρατηγικής του Ομίλου αποτελεί η ενιαία προσέγγιση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Μέσω μίας διασύνδεσης (integration), τα συνεργαζόμενα e-shops μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο της BOX NOW σε πέντε χώρες, ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους και διευρύνοντας τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Παράλληλα, μέσα από τη νέα υπηρεσία «Στείλε δέμα στην Ευρώπη», οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν δέματα από locker του δικτύου BOX NOW προς διευθύνσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Εκπαίδευση και ασφάλεια

Ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του δικτύου στη χώρα και στις ενέργειες που υλοποιεί η εταιρεία για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας και της εξυπηρέτησης.

Όπως σημειώθηκε, η BOX NOW έχει αυξήσει τη συχνότητα εκπαίδευσης των ανθρώπων που διαχειρίζονται δέματα από τριμηνιαία σε μηνιαία, ενώ ενισχύει τις διαδικασίες που συνδέουν τον χειρισμό κάθε αποστολής με τον οδηγό που την αναλαμβάνει. Παράλληλα, οι συσκευές PDA των μεταφορέων ενεργοποιούν κάμερα κατά το σκανάρισμα του δέματος πριν από την τοποθέτησή του στο locker.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας των σημείων της, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την εγκατάσταση καμερών στο σύνολο των BOX NOW Stores έως τον Μάρτιο του 2027, από 30% σήμερα. Επιπλέον, έχει ήδη παραγγείλει νέες ειδικές ταχυδρομικές τσάντες για την ασφαλέστερη διακίνηση των δεμάτων, ενώ προγραμματίζει τη λειτουργία νέου κέντρου διαλογής το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η εταιρεία έχει επίσης ενισχύσει τα κανάλια επικοινωνίας της, ώστε οι καταναλωτές και οι συνεργάτες να μπορούν να αναφέρουν ζητήματα που αφορούν τις αποστολές τους και να λαμβάνουν υποστήριξη για τη διερεύνησή τους.

Ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε: «Κάθε e-shop που μας εμπιστεύεται ένα δέμα, μας εμπιστεύεται και ένα μέρος της σχέσης του με τον πελάτη του. Η εμπιστοσύνη των συνεργατών και των καταναλωτών μας είναι η βάση της ανάπτυξής μας. Και είναι μια εμπιστοσύνη που οφείλουμε να κερδίζουμε καθημερινά, μέσα από την ποιότητα της υπηρεσίας και τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε δίπλα τους», πρόσθεσε.