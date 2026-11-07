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GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX

Άμεσα ο απόπλους του ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Ηλεκτρισμός 07.11.2026, 07:00
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GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Ορόσημο αποτελεί η 7η Νοεμβρίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI) καθώς εκτός απρόοπτου το σκάφος με γαλλική σημαία ABEILLE MARENGO βάζει από σήμερα σε ρότα την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου.

Το ABEILLE MARENGO, μετά την έκδοση NAVTEX, έχει προγραμματίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον απόπλου από το λιμάνι του Ηρακλείου ίσως κι εντός και της ημέρας.

Το calibration στα όργανα μέτρησης

Όπως αναφέρουν πηγές, τα πρώτα μίλια του ABEILLE MARENGO που έχει ναυλωθεί από τη Nexans θα αφορούν σε δοκιμές και ειδικές ρυθμίσεις των οργάνων βυθομέτρησης με τα οποία είναι εξοπλισμένο. Πρόκειται για το calibration, ουσιαστικά για τη βαθμονόμηση ή διακρίβωση των επιστημονικών οργάνων (σόναρ, ηχοβολιστικά κλπ).

Είναι το τελευταίο «τσεκ» που γίνεται εν πλω και σε ειδικά βάθη πριν το σκάφος ξεκινήσεις τις έρευνες για την εξεύρεση της καλύτερης υποθαλάσσιας διαδρομής του καλωδίου GSI.

Το ειδικά εξοπλισμένο σκάφος βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης από τις 27 Οκτωβρίου και σύμφωνα με τη NAVTEX οι εργασίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και τις 6 Μαρτίου του 2027.

GSI

Το ειδικό ερευνητικό σκάφος «ABEILLE MARENGO» που φέρει γαλλική σημαία θα εκτελέσει τις υποθαλάσσιες έρευνες για τον GSI

Τα ορόσημα του έργου GSI

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και το σκάφος θα συνεχίσει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Κύπρο όταν και το 2024 αυτές οι εργασίες διακόπηκαν ανοιχτά της Κάσου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και το επόμενο ορόσημο σε επίπεδο επιχειρησιακό και ρυθμιστικό είναι η αποδέσμευση του ποσού που πρέπει να αποδώσει η Λευκωσία με βάση τη διακρατική συμφωνία που έχει κάνει με την Αθήνα. Πρόκειται για 25 εκατ. ευρώ και για τα οποία σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δεσμευτεί να καταβληθούν με την έκδοση της NAVTEX.

Η ολοκλήρωση των ερευνών βυθού από το γαλλικό σκάφος ABEILLE MARENGO θα ανοίξουν το δρόμο και για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου του GSI από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΤΕπ εξετάζει με βάση τεχνικά και οικονομικά στοιχεία τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Η γαλλική στήριξη στον GSI

Ο GSI ένα έργο που μετρά 15 χρόνια από τη σύλληψη ως ιδέα μέχρι σήμερα που έχει λάβει το μορφή επενδυτικού σχεδίου, αποσκοπεί στην ενεργειακή ενοποίηση της Ε.Ε. Η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα που παραμένει ενεργειακά απομονωμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη και η ηλεκτρική διασύνδεση έρχεται να εντάξει τη χώρα στην ενιαία αγορά προσφέροντας ταυτόχρονα και μεγαλύτερη ενερργειακή ασφάλεια.

Το έργο απέκτησε μεγαλύτερη δυναμική τον περασμένο Αύγουστο όταν ανακοινώθηκε η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού Meridiam στην κοινοπραξία Great Sea Interconnector. Ο όμιλος που τοποθετείται σε υποδομές κατέχει το 66% του GSI και ο ΑΔΜΗΕ το 34%. Η επιχειρησιακή ανάμειξη των Γάλλων αναβάθμισε τη γεωπολιτική ισχύ του έργου.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει σχεδιαστεί και ωριμάζουν και οι σχετικές διαδικασίες για την επέκταση του στο Ισραήλ.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου προκαλούν δέος: Το μήκος της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στις τρεις χώρες με υποβρύχια και χερσαία καλώδια είναι 1.208 χλμ., εκ των οποίων τα 898 χλμ. αφορούν το τμήμα Κρήτης – Κύπρου. Η μεταφορική ισχύς του είναι στα 1.000 MW (Μεγαβάτ), η τάση είναι στα 500 Kv και το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων φτάνει και τα 3.000 μέτρα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι στα 1,9 δισ. ευρώ.

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