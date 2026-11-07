Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα

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Συνολικά 18 άτομα συνελήφθησαν για φοροδιαφυγή κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι συλληφθέντες φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και επιχειρηματίες του χώρου της διασκέδασης.

Η επιχείρηση έγινε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγεί στο ξήλωμα κυκλώματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δράσης.

Όπως μετέδωσε το MEGA οι έλεγχοι έγιναν ταυτόχρονα σε περισσότερα από 10 νυχτερινά μαγαζιά και βρέθηκαν κρυμμένα βιβλία.