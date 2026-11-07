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Προσβλητική η αξιολόγηση γιατρών με αστεράκια από την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ

Αγανάκτηση των ιδιωτών γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών αντί του επιστημονικού τους έργου

Υγεία 07.11.2026, 08:32
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Προσβλητική η αξιολόγηση γιατρών με αστεράκια από την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ
Ρεπορτάζ Άννα Παπαδομαρκάκη

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Σε παιχνίδι εντυπώσεων φαίνεται πως οδηγείται η αξιολόγηση που ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες μέσω της εφαρμογής MyEOPYY για γιατρούς, εργαστήρια και άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Η εφαρμογή ζητά από τους ασθενείς να αξιολογήσουν την ξενοδοχειακή υποδομή των ιατρείων και την ευγένεια του προσωπικού με … αστεράκια, αφήνοντας κατά μέρος το επιστημονικό έργο του γιατρού και την ασφάλεια των ασθενών ή τα προβλήματα που δημιουργούν οι ελλείψεις και οι οικονομικοί περιορισμοί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η διαπίστωση αυτή προκάλεσε την αγανάκτηση των ιδιωτών γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, και ειδικότερα την αντίδραση της Συνομοσπονδίας Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος (ΣΙΔΙΕ), η οποία τόνισε την έκπληξη της για το νέο σύστημα αξιολόγησης των συμβεβλημένων γιατρών και διαγνωστικών εργαστηρίων από τη νέα εφαρμογή αξιολόγησης MyEOPYY app.

«Αν οι αξιολογήσεις αυτές χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για επιβραβεύσεις ή κυρώσεις, όπως έχει αναφερθεί, ποιος θα προστατεύσει την ανεξαρτησία της ιατρικής κρίσης από την πίεση της δημοφιλίας;»

Την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας προτείνουν οι γιατροί, αντί της αξιολόγησης των χώρων αναμονής από την app του ΕΟΠΥΥ

Όπως επεσήμανε η ΣΙΔΙΕ, «στο πλαίσιο ενός προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους περίπου 39 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Πολιτεία έκρινε σκόπιμο να συμπεριλάβει και μια εφαρμογή στην οποία οι ασθενείς καλούνται να βαθμολογήσουν τους γιατρούς με αστεράκια.

Και τι ακριβώς καλούνται να αξιολογήσουν; Την άνεση των χώρων αναμονής, την ευγένεια της γραμματείας, τον χρόνο εξυπηρέτησης, ακόμη και την πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς!

Προφανώς, η επιστημονική αξία ενός γιατρού εξαρτάται πλέον από το πόσο αναπαυτικός είναι ο καναπές του ιατρείου του και από το αν περνάει συχνά το λεωφορείο απ’ έξω!».

Ο πρόεδρος της ΣΙΔΙΕ Δημήτρης Κοτζαμπασάκης διερωτήθηκε αν «οι εμπνευστές αυτού του συστήματος αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα στην αξιολόγηση της εξυπηρέτησης ενός πολίτη και στην αξιολόγηση ενός επιστήμονα που φέρει ευθύνη για την ανθρώπινη υγεία».

Διευκρινίζοντας ότι «ασφαλώς και ο ασθενής δικαιούται αξιοπρεπή εξυπηρέτηση, καθαρούς χώρους και σεβασμό», ο κ. Κοτζαμπασάκης υπογράμμισε ότι «αυτά όμως, δεν μπορούν να αποτελούν μέτρο της επιστημονικής ικανότητας ενός γιατρού».

Διερωτήθηκε μάλιστα αν ένας γιατρός που αρνείται να συνταγογραφήσει μια περιττή εξέταση ή μια αδικαιολόγητη θεραπεία θα βαθμολογείται αρνητικά επειδή δεν ικανοποίησε την επιθυμία του ασθενούς και ακόμη, αν οι αξιολογήσεις αυτές χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για επιβραβεύσεις ή κυρώσεις, όπως έχει αναφερθεί, ποιος θα προστατεύσει την ανεξαρτησία της ιατρικής κρίσης από την πίεση της δημοφιλίας.

Θέμα προτεραιότητας

Σημείωσε ότι το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό όταν αναλογιστούμε τις προτεραιότητες της Πολιτείας.

Ο πρόεδρος της ΣΙΔΙΕ υπογράμμισε ότι την ώρα που η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις και οικονομικούς περιορισμούς, διατίθενται ευρωπαϊκοί πόροι και για την ανάπτυξη ενός συστήματος που ζητά από τους ασφαλισμένους να βαθμολογούν την άνεση των καθισμάτων και την ευκολία πρόσβασης στο ιατρείο!

«Αντί να εξασφαλίζουμε καλύτερες συνθήκες άσκησης της Ιατρικής και ουσιαστική πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, επενδύουμε στην ψηφιακή καταγραφή των εντυπώσεών τους.

Και αφού ο ΕΟΠΥΥ ενδιαφέρεται τόσο για την άνεση των χώρων, τους χρόνους αναμονής και τις συνθήκες εξυπηρέτησης, μήπως θα έπρεπε να εξετάσει και κατά πόσο οι αποζημιώσεις που ο ίδιος καταβάλλει επιτρέπουν στους συμβεβλημένους γιατρούς να ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις;

Δεν μπορεί εκείνος που καθορίζει τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας να αποποιείται τη δική του ευθύνη και να μεταθέτει αποκλειστικά στους γιατρούς την ευθύνη για τις συνθήκες παροχής τους».

Καταλήγοντας, η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος θεωρεί τη συγκεκριμένη προσέγγιση προσβλητική για τον ιατρικό κόσμο και ζητά από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ να επανεξετάσουν τον σκοπό, τα κριτήρια και κυρίως τις ενδεχόμενες συνέπειες αυτής της διαδικασίας. Τονίζει μάλιστα ότι η ποιότητα της περίθαλψης δεν αποδεικνύεται από την ευχάριστη εμπειρία μιας επίσκεψης. Αποδεικνύεται από την ορθότητα των ιατρικών αποφάσεων, την ασφάλεια του ασθενούς και το αποτέλεσμα της παρεχόμενης φροντίδας.

Στη βάση αυτή, η ΣΙΔΙΕ ζήτησε να σταματήσει η αντιμετώπιση των γιατρών ως αντικείμενα βαθμολόγησης εντυπώσεων και να ασχοληθούμε επιτέλους με την πραγματική ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.

Πηγή: in.gr

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