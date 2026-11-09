Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνω του 1% τα κέρδη – Ξεχώρισε η Unicredit

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν τα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η άνοδος των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα. Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η UniCredit ανακοίνωσε έσοδα υψηλότερα των προσδοκιών για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 6,9 δισ. ευρώ.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 1,28%, στις 656 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 1,02%, στις 10.782 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 1,72%, στις 26.265 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,16%, στις 8.233 μονάδες.

Οι μετοχές του μεταλλευτικού κλάδου ενισχύθηκαν κατά 1,7%, καθώς οι τιμές του χρυσού και του χαλκού ανέκαμψαν από τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας.

Η UniCredit ήταν η πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης, με τη μετοχή της να καταγράφει άνοδο 4,7%. Η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 24% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται να αποκτήσει τον έλεγχο της γερμανικής Commerzbank.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές του κλάδου πολυτελών ειδών. Οι LVMH, Moncler, Hermès, Kering, Burberry, Richemont και Christian Dior κινήθηκαν όλες σε ελαφρώς αρνητικό έδαφος.

Στον κατασκευαστικό τομέα, η Hochtief υποχώρησε κατά 5,3%, μετά τη δήλωση του ισπανικού ομίλου ACS ότι δεν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής δημόσιας πρότασης για τις μετοχές της εταιρείας, η οποία αποτελεί τη γερμανική θυγατρική του. Το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι η ACS εξέταζε είτε την εξαγορά του υπόλοιπου ποσοστού της Hochtief που δεν κατέχει είτε μια πιθανή συγχώνευση των δύο εταιρειών.

Την ίδια ώρα, υποχώρησε τον Νοέμβριο η επενδυτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της Sentix. Ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 2,4 μονάδες, από 2,7 μονάδες τον Οκτώβριο.

Ο δείκτης αποτίμησης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης παρέμεινε αμετάβλητος στις -3,3 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών υποχώρησε κατά 0,5 μονάδες, στις 8,3 μονάδες. Αντίθετα, στη Γερμανία, ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε κατά 0,3 μονάδες, αν και παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος, στις -3,3 μονάδες.

Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) εκτιμάται ότι θα καταγράψει μηνιαία αύξηση 0,3% τον Οκτώβριο, προσφέροντας νέα στοιχεία για την πορεία των πληθωριστικών πιέσεων και τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Στην Ευρωζώνη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου, τα οποία αναμένεται να αποτυπώσουν την αντοχή της οικονομίας έπειτα από μια περίοδο έντονων πιέσεων στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων λόγω του ενεργειακού κόστους.

Τα στοιχεία για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με τις επικείμενες οικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ, θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση των προσδοκιών σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είχε ανέλθει στο 4% τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για αυξημένη πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.

Με άλμα άνω του 2% ανέκτησε τις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να ανακτά μάλιστα και τις 2.600 μονάδες, αν και οι συναλλαγές συγκεντρώθηκαν κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ενώ θετικά συνέβαλαν και οι Coca Cola και Aegean με τα κέρδη τους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,20% στις 2.609,63 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.560,05 μονάδων (+0,26%) και 2.609,75 μονάδων (+2,21%). Ο τζίρος ανήλθε στα 344,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 42,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,3 εκατ. τεμάχια αξίας 43 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 2,29% στις 6.692,49 μονάδες, ενώ στο +0,58% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.084,87 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,57% στις 3.157,17 μονάδες.