Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάκτηση των 2.600 μονάδων με άλμα άνω του 2%

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να ανακτά μάλιστα και τις 2.600 μονάδες, αν και οι συναλλαγές συγκεντρώθηκαν κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ενώ θετικά συνέβαλαν και οι Coca Cola και Aegean με τα κέρδη τους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,20% στις 2.609,63 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.560,05 μονάδων (+0,26%) και 2.609,75 μονάδων (+2,21%). Ο τζίρος ανήλθε στα 344,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 42,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,3 εκατ. τεμάχια αξίας 43 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 2,29% στις 6.692,49 μονάδες, ενώ στο +0,58% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.084,87 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,57% στις 3.157,17 μονάδες.

Τράπεζες, Coca-Cola HBC και Allwyn στο επίκεντρο

Με τις τραπεζικές μετοχές να διατηρούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την Coca-Cola HBC να καταγράφει ισχυρή αντίδραση, το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε ανοδικά στη σημερινή συνεδρίαση, επιχειρώντας να καλύψει μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας.

Σημαντική ώθηση στην Coca-Cola HBC έδωσαν οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος ανέφερε ότι η ρωσική προεδρία δεν έχει ενημέρωση για αίτημα Ρώσου επιχειρηματία, ιδιοκτήτη της ζυθοποιίας Bochkari, σχετικά με τη μεταβίβαση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υπό την προσωρινή διαχείρισή του. Η τοποθέτηση αυτή περιόρισε τις ανησυχίες που είχαν προκαλέσει οι σχετικές πληροφορίες, προσφέροντας ανάσα στη μετοχή.

Αντίθετα, η Allwyn βρέθηκε υπό πίεση μετά την υποβάθμιση της σύστασης από την JP Morgan σε «underweight» από «neutral» και τη μείωση της τιμής-στόχου στα 9 ευρώ από 13 ευρώ. Η αμερικανική τράπεζα επικαλείται τους αυξημένους ρυθμιστικούς κινδύνους, την αβεβαιότητα γύρω από την Betano μετά την αποχώρησή της από τη Βραζιλία, αλλά και την απαιτητική αποτίμηση της μετοχής.

Η σημερινή εικόνα έρχεται σε συνέχεια μιας εβδομάδας κατά την οποία οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν σε διαφορετική κατεύθυνση. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε περίπου 2,5%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,80%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του κλάδου. Οι τραπεζικές μετοχές συγκεντρώνουν περίπου το 80% της συνολικής αξίας των συναλλαγών, αποτυπώνοντας την ισχυρή προτίμηση των επενδυτών για τον συγκεκριμένο κλάδο. Σε επίπεδο έτους, πάντως, η αγορά διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο περίπου 20% από τις αρχές του 2026.

Στο τεχνικό πεδίο, η Fast Finance εντοπίζει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ των δεικτών. Ο τραπεζικός δείκτης και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης εξακολουθούν να διατηρούν ανοδική τάση, σε αντίθεση με τον Γενικό Δείκτη και τον FTSE 25, οι οποίοι βρίσκονται σε πτωτική τροχιά. Η απόκλιση αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στη μεγάλη προηγούμενη υποχώρηση της Coca-Cola HBC, η οποία επηρέασε δυσανάλογα τη συνολική εικόνα των βασικών δεικτών.

Για τον Γενικό Δείκτη, η ζώνη των 2.535-2.540 μονάδων αποτελεί κρίσιμη στήριξη, καθώς ενδεχόμενη διάσπασή της θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για γρήγορη κίνηση προς τις 2.485 μονάδες. Στον αντίποδα, η περιοχή των 2.615 μονάδων συνιστά την κύρια αντίσταση, με την κατοχύρωσή της σε ημερήσιο κλείσιμο να αποτελεί θετική ένδειξη για τη συνέχεια.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Eurobank και Εθνική έκλεισαν με άλμα 5,40% και 5,04% έκαστη, με τη Cenergy να κλείνει στο +3,26%. Άνω του 2% ήταν η άνοδος σε Coca Cola, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aktor, ΔΕΗ, Πειριαώς, Alpha Bank και Κύπρου.

Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε ΕΥΔΑΠ, Τιτάν, Jumbo, Metlen, Optima Bank, ΕΛΧΑ, Λάμδα, Βιοχάλκο και Helleniq Energy, ενώ ο ΔΑΑ έκλεισε στο +0,84%. Στον αντίποδα, μικρές απώλειες σημείωσαν οι Credia Bank και ΟΤΕ, ενώ η Allwyn έχασε 8,32%.