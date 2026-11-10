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Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI

Μήνυμα από τους Γάλλους της Nexans για την επανεκκίνηση των ερευνών του GSI - Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ο απόπλους του Abeille Marengo

Ηλεκτρισμός 10.11.2026, 07:00
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Γαλλική υπόθεση ο απόπλους του Abeille Marengo για τον GSI
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Σαφές μήνυμα στέλνουν οι Γάλλοι αναφορικά με την επανεκκίνηση των θαλάσσιων ερευνών που αφορούν στην πόντιση του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector GSI).

Οι διαρροές των προηγούμενων ωρών ήθελαν το σκάφος, που έχει ναυλώσει η Nexans, να σαλπάρει από το λιμάνι του Ηρακλείου για το πεδίο του νοτιοανατολικού Κρητικού Πελάγους αρχικά μέσα στο Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια στις 9 ή στις 10 Νοεμβρίου.

Τελικά, όπως αναφέρουν πηγές, η απόφαση δείχνει τον απόπλου από αύριο Τετάρτη 11 Νοεμβρίου. Μία απόφαση που ελήφθη από τους Γάλλους της Nexans και της Meridiam (μέτοχος με πλειοψηφικό πακέτο στην κοινοπραξία GSI), σύμφωνα με πληροφορίες.

Το μήνυμα των Γάλλων με το Abeille Marengo

Οι Γάλλοι των επιχειρήσεων που τρέχουν τον GSI με την απόφαση αυτή, λένε καλά πληροφορημένες πηγές, δείχνουν ξεκάθαρα τη στάση τους να μείνουν μακριά από τα politics και τις διπλωματικές διεργασίες.

Στέκονται καθαρά στο τεχνικό και επιχειρησιακό τους σχέδιο για την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών με μοναδικό και κύριο στόχο την ολοκλήρωση αυτής της φάσης του μεγάλου ενεργειακού project.

Πηγές αναφέρουν, ότι η απόφαση τους για τον αυριανό, τελικά, απόπλου, στηρίχτηκε καθαρά στην τελική προετοιμασία του αξιοπλόου του σκάφους και την αποτελεσματική πρόσκτηση υποθαλάσσιων γεωλογικών δεδομένων προκειμένου να επιλεχθεί η ασφαλέστερη και αποδοτικότερη διαδρομή του καλωδίου.

Οι εργασίες του ειδικά εξοπλισμένου σκάφους θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες και συνεπώς, σημειώνουν καλά πληροφορημένες πηγές, όλα θα πρέπει να λειτουργήσουν βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Οι διπλωματικές διεργασίες

Οι Γάλλοι μένουν μακριά από τις διπλωματικές διεργασίες που εκτυλίχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και προχωρούν στην επανεκκίνηση των ερευνών απερίσπαστοι από τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν από την ελληνική πλευρά για τον άμεσο απόπλου του Abeille Marengo.

Σχετικές δηλώσεις έγιναν και χθες από κυβερνητικά στελέχη που με κάθε ευκαιρία επαναλάμβαναν πώς για τις έρευνες η αδειοδότηση ήρθε από τις ελληνικές αρχές αλλά και από την αντιπολίτευση η οποία σήκωσε τόνους αναφορικά με τη σκοπιμότητα της ρηματικής διακοίνωσης.

Οι έρευνες για τον GSI

Οι εργασίες βυθομέτρησης θα εκτελεστούν από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Κύπρο όταν και το 2024 αυτές οι εργασίες διακόπηκαν ανοιχτά της Κάσου.

Το project του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου ισχυροποιήθηκε γεωπολιτικά αλλά και επιβεβαίωσε την οικονομική του βιωσιμότητα όταν εισήλθε ο γαλλικός όμιλος Meridiam με 66% στο σχήμα που είχε εξολοκλήρου μέχρι το καλοκαίρι ο ΑΔΜΗΕ του Great Sea Interconnector.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει χαρακτηριστεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έχει λάβει χρηματοδότηση και από την Κομισιόν ύψους 680 εκατ. ευρώ. Για τον GSI έχει υποβληθεί και αίτημα προς χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

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