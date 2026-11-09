 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κωδικός «έρευνες σε ήρεμα νερά»

Διπλωματικές διεργασίες για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - O απόπλους του ABEILLE MARENGO - Ο στόχος για τις έρευνες στα διεθνή ύδατα

Ηλεκτρισμός 09.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κωδικός «έρευνες σε ήρεμα νερά»
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Ο κύβος ερρίφθη και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector GSI) μπαίνει σε ρότα… υλοποίησης». Αυτό ανέφερε υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος μιλώντας στον ΟΤ, σημειώνοντας ότι «το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγικής σημασίας για την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακό έργο και να μην μπαίνει σε καμία αρένα γεωπολιτικής αντιπαράθεσης».

Αυτό άλλωστε, σύμφωνα με το ίδιο αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, ήταν και το σκεπτικό της ρηματικής διακοίνωσης, όπως αποκάλυψε χθες 7 Νοεμβρίου το in.gr, που απέστειλε η Γαλλία με σκοπό την ενημέρωση της Τουρκίας για τις έρευνες βυθού που αφορούν στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μετά την έκδοση της NAVTEX την περασμένη Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Η NAVTEX για τις εργασίες θαλάσσιας έρευνας του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου

Διπλωματικές διεργασίες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και τις έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διπλωματικές διεργασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου οι έρευνες του γαλλικού σκάφους ABEILLE MARENGO που έχει ναυλώσει η ανάδοχος του έργου Nexans να εκκινήσουν χωρίς καμία ένταση. Από την ελληνική πλευρά επικρατεί μία συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς την εκτέλεση των εργασιών μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Οι διπλωματικές διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να κορυφωθούν εντός του τρέχοντος 48ωρου ώστε το ABEILLE MARENGO να σηκώσει άγκυρα από το λιμάνι του Ηρακλείου και να χαράξει πορεία προς το πεδίο των ερευνών.

«Οι έρευνες για τον GSI έχουν χαρακτηριστεί με τον κωδικό: ”Ήρεμα νερά”», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΟΤ αξιωματούχος με εμπλοκή στο επιχειρησιακό σκέλος των ερευνών. Σύμφωνα με τον ίδιο ο στόχος είναι όταν θα περάσουν οι έρευνες στα διεθνή ύδατα μετά την Κάρπαθο αυτές να διατηρηθούν σε «ήρεμα νερά».

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Το ειδικό ερευνητικό σκάφος «ABEILLE MARENGO» που φέρει γαλλική σημαία θα εκτελέσει τις υποθαλάσσιες έρευνες για τον GSI

Οι θαλάσσιες έρευνες για τον GSI

Όπως όλα δείχνουν το σκάφος αναμένεται να αποπλεύσει αν όχι αύριο Τρίτη 10 Νοεμβρίου, την Τετάρτη 11 του μηνός.

Τα πρώτα ναυτικά μίλια που θα διανύσει θα αναλωθούν στο calibration (ρύθμιση, βαθμονόμηση) των οργάνων που φέρει το σκάφος για τις υποθαλάσσιες έρευνες. Στη συνέχεια και αφού το τεστ είναι θετικό το ABEILLE MARENGO θα απλώσει τα ηχοβολιστικά προκειμένου να σκανάρει τον βυθό και να επιλέξει την κατάλληλη διαδρομή για την πόντιση του καλωδίου.

Οι εργασίες βυθομέτρησης θα εκτελεστούν από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη θαλάσσια διαδρομή από την Ελλάδα έως την Κύπρο όταν και το 2024 αυτές οι εργασίες διακόπηκαν ανοιχτά της Κάσου.

Τι έπεται για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και το επόμενο ορόσημο σε επίπεδο επιχειρησιακό και ρυθμιστικό είναι η αποδέσμευση του ποσού που πρέπει να αποδώσει η Λευκωσία με βάση τη διακρατική συμφωνία που έχει κάνει με την Αθήνα. Πρόκειται για 25 εκατ. ευρώ και για τα οποία σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δεσμευτεί να καταβληθούν με την έκδοση της NAVTEX.

Η ολοκλήρωση των ερευνών βυθού από το γαλλικό σκάφος ABEILLE MARENGO θα ανοίξουν το δρόμο και για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου του GSI από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΤΕπ εξετάζει με βάση τεχνικά και οικονομικά στοιχεία τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για αυτοσυγκράτηση στο Ιράν
Commodities

Σταθεροποίηση τιμών στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν
Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο
Μεταφορές

Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο
Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις
Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;
Κοινωνία

Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;
Μάρκο Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες
Κόσμος

Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες
Κολιός: Η νέα μονάδα των 85 εκατ. ευρώ, το «άλμα» στον τζίρο και οι διεκδικήσεις της ΑΓΝΟ
Business

Κολιός: Το νέο στοίχημα των 85 εκατ. και η «μάχη» με την ΑΓΝΟ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Τράπεζες

Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν - Τι αλλάζει

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Αθανασία Ακρίβου
Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες
Business

Black Friday: Πόσα και σε τι θα διαθέσουν χρήματα οι Έλληνες

Τι αποκαλύπτει η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κρήτη: Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη του νησιού
Τουρισμός

Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Το νέο αεροδρόμιο απογειώνει τις τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Υφαντής: Η εκτίναξη στο κόστος πωλήσεων, το «ερωτηματικό» στη Νίκας και ο… αστερίσκος
Business

Η πρόκληση της Νίκας για τον Υφαντή και ο αστερίσκος

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο για τον όμιλο Υφαντής - Η πίεση στα κέρδη, η πρόκληση της «Νίκας» και το «αγκάθι» του πληθωρισμού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή
World

Under Armour: Γιατί προειδοποιεί για μεγαλύτερο πλήγμα από τη Μέση Ανατολή

Πώς έφτασε η Under Armour να μειώνει τον ετήσιο στόχο αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους - Η ανασυγκρότηση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κωδικός «έρευνες σε ήρεμα νερά»
Ηλεκτρισμός

Κωδικός για GSI: «Έρευνες σε ήρεμα νερά»

Διπλωματικές διεργασίες για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - O απόπλους του ABEILLE MARENGO - Ο στόχος για τις έρευνες στα διεθνή ύδατα

Χρήστος Κολώνας
GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας
Ενέργεια

GSI: Τι σημαίνει το «όλα καλά» του Φιντάν - Ο ρόλος της Γαλλίας

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως το Παρίσι έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για το καλώδιο - Τι εκτιμούν για τα συμφέροντα της Τουρκίας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρεύμα: Έως και τριπλάσιες οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια σε σχέση με τα μπλε
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Έως και τριπλάσιες οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια σε σχέση με τα μπλε

Με σταθερά τιμολόγια χρεώνονται το 31,63 % των οικιακών μετρητών, ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 28,57 % που ήταν τον Ιανουάριο

Ενέργεια: Έρχεται δεκαετία ισχυρής ζήτησης
World

Ανατροπή: Έρχεται 10ετία ισχυρής ζήτησης για πετρέλαιο

Την ώρα που οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα για τις τιμές του πετρελαίου δυσκολεύουν τους σχεδιασμούς των επιχειρήσεων του κλάδου της ενέργειας

Γιάννης Αγουρίδης
Gazprom: Ρεκόρ άντλησης φυσικού αερίου από τις υπόγειες αποθήκες της Ευρώπης
Φυσικό αέριο

Gazprom: Ρεκόρ άντλησης φυσικού αερίου από τις ευρωπαϊκές αποθήκες

Η ποσότητα φυσικού αερίου που αντλήθηκε από τις αποθήκες ήταν κατά 34%, ή σχεδόν κατά 100 εκατ. κυβικά μέτρα, υψηλότερη από το προηγούμενο ρεκόρ λέει η Gazprom

GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ηλεκτρισμός

Απόπλους για το γαλλικό σκάφος, restart για τις έρευνες του GSI

Άμεσα ο απόπλους του ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
ΑΔΜΗΕ – GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση
Ενέργεια

ΑΔΜΗΕ - GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας, το Abeille Marengo θα πραγματοποιήσει έρευνες βυθού κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του καλωδίου

Latest News
Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά τις δηλώσεις Τραμπ για αυτοσυγκράτηση στο Ιράν
Commodities

Σταθεροποίηση τιμών στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Η αγορά φαίνεται να αποτιμά ένα σχετικά αισιόδοξο σενάριο αποκλιμάκωσης

Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο
Μεταφορές

Πώς προχωρά το «lifting» των 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο

Σε νέα εποχή, μέσα από το πρόγραμμα ολικής ανακατασκευής, περνούν οι 14 ιστορικοί συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας

Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις

Τι συμβαίνει με τα ακίνητα; - Γιατί λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ανδρομάχη Παύλου
Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;
Κοινωνία

Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;

Η ιστορία τους για το ελληνικό κράτος ξεκινάει από το 1836 όταν έπρεπε για πρώτη φορά να καθοριστεί τι σημαίνει ιδιωτικό και τι δημόσιο

Μιχάλης Γελασάκης
Μάρκο Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες
Κόσμος

Ρούμπιο: Οι απαιτήσεις του Ιράν είναι εξωφρενικές, παράλογες έως γελοίες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έκρινε το «σχέδιο λήξης του πολέμου σε 2 μέρες», όπως το ονόμασε η Τεχεράνη ως απαράδεκτο, θεωρώντας τις απαιτήσεις του Ιράν, μαξιμαλιστικές.

Κολιός: Η νέα μονάδα των 85 εκατ. ευρώ, το «άλμα» στον τζίρο και οι διεκδικήσεις της ΑΓΝΟ
Business

Κολιός: Το νέο στοίχημα των 85 εκατ. και η «μάχη» με την ΑΓΝΟ

Οι ισχυρές επιδόσεις της γαλακτοβιομηχανίας Κολιός το 2025 και το επενδυτικό πλάνο για νέα, υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής γιαουρτιού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Οι καταθέσεις επέστρεψαν στην προ μνημονίων εποχή
Economy

Καταθέσεις: Επέστρεψαν στην προ μνημονίων εποχή - Οι λόγοι

Δυναμική καταγράφεται στις καταθέσεις – Πόσα χρήματα βρίσκονται στα γκισέ των τραπεζών

Αγης Μάρκου
Κρίσιμη εβδομάδα για το ΧΑ, οι 22 «μεσαίες»… παρουσιάζονται, οι «πλάτες» της ΔΕΗ, που στοχεύει ο Ψάλτης, μύλος στη Φρανκφούρτη, τι είδε στη Silicon Valley ο Χαρπαντίδης
Inside Stories

Αποδόσεις ανεπτυγμένης αγοράς

Αποδόσεις ανεπτυγμένης αγοράς

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κωδικός «έρευνες σε ήρεμα νερά»
Ηλεκτρισμός

Κωδικός για GSI: «Έρευνες σε ήρεμα νερά»

Διπλωματικές διεργασίες για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - O απόπλους του ABEILLE MARENGO - Ο στόχος για τις έρευνες στα διεθνή ύδατα

Χρήστος Κολώνας
Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις
Business

Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις

Ο Νικήτας Κλαδάκης, γενικός διευθυντής της Adacom, περιγράφει στον ΟΤ ένα νέο τοπίο στις κυβερνοεπιθέσεις

Γιώργος Μανέττας
Οταν αδειάζουν τα ψυγεία
Experts

Οταν αδειάζουν τα ψυγεία

Η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο υπολογιστές και δεδομένα

Μιχάλης Κρητικός
Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων

Αποκαλυπτικές τρεις έρευνες για τις υπερωρίες που δηλώνουν οι επιχειρήσεις και τις παραβάσεις με την μη καταβολή των αμοιβών

Κώστας Παπαδής
Σούπερ μάρκετ: Επανεξετάζονται τα budget – Μονόδρομος οι ανατιμήσεις
Business

O «άγνωστος Χ» που ταλανίζει τα ράφια - Τι έρχεται στα σούπερ μάρκετ 

Πώς τα σούπερ μάρκετ καταρτίζουν τους προϋπολογισμούς - Οι εκτιμήσεις για την πορεία της κατανάλωσης και η προοπτική των ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η μάχη στο Eurogroup για τα ενέργειακα μέτρα ελάφρυνσης
Economy

Η μάχη στο Eurogroup για τα ενέργειακα μέτρα ελάφρυνσης

Οι πιέσεις για επιδοτήσεις αυξάνονται, οι αγορές ομολόγων περιορίζουν τα δημοσιονομικά περιθώρια και η διαπραγμάτευση για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό αποκαλύπτει το βάθος των διαφωνιών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η ευρωζώνη μετά τη Λαγκάρντ
Experts

Η ευρωζώνη μετά τη Λαγκάρντ

Η αλλαγή ηγεσίας στη Φρανκφούρτη συμπίπτει με τη σύγκλιση τριών διαταραχών

Δημήτρης Λιάκος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies