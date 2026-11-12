Wall Street: Πτώση για τον Nasdaq με φόντο την αποχώρηση Χουάνγκ

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Ο δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε πτώση την Πέμπτη στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αλλά και τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Ο Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι μετοχές εταιρειών τεχνολογίας, υποχώρησε κατά 0,39% κλείνοντας στις 25.366,093 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,36% κλείνοντας στις 52.297,09 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,35% στις 7.592,40 μονάδες.

Η πίεση πώλησης στην Nvidia μειώθηκε ελαφρώς, με τη μετοχή να κλείνει τελικά με πτώση 5%. Οι μετοχές είχαν σημειώσει διψήφια πτώση σε κάποιο σημείο, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε την παραίτηση του Χουάνγκ και τον διορισμό της οικονομικής διευθύντριας Κολέτ Κρες ως προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου. Αυτό συνέβη μετά από δημοσιεύματα ότι ο Χουάνγκ είχε ερωτική σχέση με μια φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο.

Οι επενδυτές στράφηκαν προς τους ανταγωνιστές της Nvidia, μεταξύ των οποίων η Advanced Micro Devices και η Broadcom. Οι μετοχές της AMD σημείωσαν άνοδο 5%, ενώ η Broadcom κέρδισε σχεδόν 5%.

«Αυτή είναι μια χρυσή ευκαιρία για την Amazon, τη Google, την AMD, τη Broadcom, την OpenAI και την Anthropic, οι οποίες προσλαμβάνουν ειδικούς στον τομέα των μικροεπεξεργαστών για να τις βοηθήσουν να σχεδιάσουν τους δικούς τους μικροεπεξεργαστές», δήλωσε στο CNBC ο Τζεντ Έλερμπροκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management.

«Η τύχη της Nvidia ως εταιρείας είναι ένα θέμα, αλλά αυτή η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό», πρόσθεσε. «Αν η Nvidia χάσει την υπεροχή της και τα τσιπ της δεν είναι πλέον τα καλύτερα, και τα τσιπ της AMD ή της Google είναι καλύτερα, τότε ο κόσμος θα στραφεί προς αυτά και θα τα αγοράσει. Η ζήτηση για τα τσιπ δεν πρόκειται να μειωθεί».

Επιδεινώνοντας περαιτέρω το κλίμα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο αφότου ο Pρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού». Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 2,55% και έκλεισαν στα 88,74 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent

σημείωσαν άνοδο 3,3% και έκλεισαν στα 95,82 δολάρια ανά βαρέλι.