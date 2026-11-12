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Μαύρη Θάλασσα: Η πιο θανατηφόρα θαλάσσια ζώνη – Πάνω από 300 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Οι επιθέσεις σε πλοία που μεταφέρουν ουκρανικά αγροτικά προϊόντα και οι ουκρανικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων έχουν μετατρέψει τη Μαύρη Θάλασσα σε επικίνδυνο πεδίο ναυτικών συγκρούσεων.

Ναυτιλία 12.11.2026, 22:01
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Μαύρη Θάλασσα: Η πιο θανατηφόρα θαλάσσια ζώνη – Πάνω από 300 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Στην πιο θανατηφόρα θαλάσσια περιοχή των πολεμικών συγκρούσεων του 2026 έχει εξελιχθεί η Μαύρη Θάλασσα, ξεπερνώντας ακόμη και τα Στενά του Ορμούζ ως προς τις ανθρώπινες απώλειες από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Η κλιμάκωση των επιθέσεων από ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα, ενώ πλέον δημιουργεί πρόσθετη πίεση στις σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey, περισσότερες από 300 επιθέσεις έχουν καταγραφεί στη Μαύρη Θάλασσα από την αρχή του 2026. Οι επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 30 ναυτικούς, ενώ πάνω από 20 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με την Τουρκική Ένωση Πλοιοκτητών, στοιχεία της MarineTraffic και τοπικές αρχές.

Η σύγκριση με τα Στενά του Ορμούζ είναι ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης. Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί περίπου 130 επιθέσεις στα Στενά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με 25 νεκρούς ναυτικούς, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα φτάνουν στα σύνορα του ΝΑΤΟ

Η μεγαλύτερη ανησυχία προκαλείται από την επέκταση των περιστατικών προς τις θαλάσσιες περιοχές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, δύο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ. Τον Οκτώβριο, σχεδόν οι μισές από τις επιθέσεις που καταγράφηκαν σε περίπου δώδεκα πλοία κοντά στις δύο χώρες είχαν ως αποτέλεσμα νεκρούς, αγνοούμενους ή τραυματίες ναυτικούς.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συνδέσει τα περιστατικά με τη Ρωσία, η οποία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Οι επιθέσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον αυξανόμενων παραβιάσεων εναέριου χώρου, κυβερνοεπιθέσεων και ενεργειών δολιοφθοράς κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της Συμμαχίας, τις οποίες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποδίδουν στη Μόσχα.

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς οι στρατιωτικές δυνατότητες και οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας τους συγκαταλέγονται στους λιγότερο ανεπτυγμένους στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ έχει ήδη κινητοποιήσει πόρους για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδια για την επιτάχυνση της δημιουργίας ενός κέντρου θαλάσσιας ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα. Η πρωτοβουλία έρχεται ως απάντηση στην πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων, χωρίς ωστόσο η Επιτροπή να κατονομάσει τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τα περιστατικά.

Στο στόχαστρο τα εμπορικά πλοία και οι εξαγωγές σιτηρών

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα πλήξει εμπορικά πλοία που μεταφέρουν τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα από την Ουκρανία προς τις διεθνείς αγορές. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να επιτεθεί σε ρωσικά πλοία και ναυτιλιακούς στόχους στην απέναντι πλευρά της Μαύρης Θάλασσας.

Η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Η Ουκρανία αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα σιτηρών και άλλων αγροτικών προϊόντων, από τα οποία εξαρτώνται χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Η διακοπή ή ο περιορισμός των εξαγωγών της μπορεί να επηρεάσει την προσφορά τροφίμων και τις διεθνείς τιμές.

Μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, η Μαύρη Θάλασσα είχε μετατραπεί σε επίκεντρο ναυτικών επιχειρήσεων και επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων. Σταδιακά, όμως, η ένταση είχε περιοριστεί. Τα ρωσικά πολεμικά πλοία αποσύρθηκαν σε μεγάλο βαθμό στα λιμάνια τους και, υπό τη διεθνή πίεση, η Μόσχα σταμάτησε να στοχεύει συστηματικά εμπορικά πλοία που μετέφεραν ουκρανικά τρόφιμα.

Η σχετική αποκλιμάκωση δεν διατηρήθηκε. Το φετινό καλοκαίρι, ουκρανικές επιθέσεις με drones ανάγκασαν τη Ρωσία να περιορίσει σημαντικά τις θαλάσσιες αποστολές της για αρκετούς μήνες. Τις τελευταίες εβδομάδες, πλοία που κινούνται μεταξύ Ουκρανίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας και Γεωργίας επιλέγουν να ακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ακτογραμμές, αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια.

Κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοΐας

Η αύξηση της βίας έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην εμπορική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική και ερευνητική οργάνωση Global Fishing Watch, ο αριθμός των πλοίων που εισήλθαν στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου τον Οκτώβριο μειώθηκε κατά 41% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Οι διελεύσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις υποχώρησαν συνολικά κατά 38%.

Πριν από τη ρωσική εισβολή του 2022, η Μαύρη Θάλασσα αποτελούσε έναν πολυσύχναστο εμπορικό διάδρομο, συνδέοντας την Ευρώπη με την Ασία και διευκολύνοντας τη μεταφορά ενέργειας, σιτηρών και βιομηχανικών προϊόντων. Σήμερα, η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών έχει γίνει πολύ πιο αβέβαιη.

Η σημασία της περιοχής είναι στρατηγική: έξι χώρες –Βουλγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία– βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα. Η επέκταση των επιθέσεων κοντά σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μετατρέπει, επομένως, ένα πρόβλημα εμπορικής ναυσιπλοΐας σε ευρύτερη πρόκληση ασφαλείας για την Ευρώπη.

Ζητούμενο είναι να καταφέρει η διεθνής παρουσία και τα νέα μέτρα προστασίας να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση. Μέχρι τότε, η Μαύρη Θάλασσα παραμένει ένας από τους πιο επικίνδυνους θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο, με το κόστος να το πληρώνουν όχι μόνο οι εμπόλεμες πλευρές αλλά και οι ναυτικοί και το διεθνές εμπόριο.

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