Κικίλιας: Επιδότηση ακτοπλοΐας με 16 λεπτά /λίτρο

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Νέα παρέμβαση ύψους 32 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων του αυξημένου κόστους καυσίμων στη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων και τη διασφάλιση της θαλάσσιας συνδεσιμότητας των νησιών, επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα του ΟΤ.

Το μέτρο, που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους της ακτοπλοΐας, αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνέχεια και των σχετικών ανακοινώσεων που είχαν προηγηθεί από τον ΠΘ Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της ακτοπλοΐας και της νησιωτικότητας.

Τι προβλέπεται

Συγκεκριμένα, το μέτρο προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου, για προμήθειες που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Αφορά τόσο τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια ελεύθερης δρομολόγησης όσο και εκείνες που εξυπηρετούν γραμμές δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές).

Για την εξειδίκευση των όρων εφαρμογής του μέτρου βρίσκεται σε εξέλιξη στενή συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, με στόχο την πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, ελέγχου και καταβολής της ενίσχυσης, μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης των σχετικών παραστατικών.

Η παρέμβαση προβλέπεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού κρατικών ενισχύσεων METSAF, υπό την προϋπόθεση της απαιτούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασής της, εφόσον συνεχιστεί η κρίση τιμών καυσίμων και παραταθεί το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το νέο μέτρο προστίθεται στην ήδη θεσμοθετημένη, για πρώτη φορά φέτος, παρέμβαση ύψους έως 60 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών λόγω των υποχρεωτικών εκπτώσεων, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του κλάδου και καταφέρνοντας, παρά την ενεργειακή κρίση, να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι.

Με τις δύο αυτές παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού έως 92 εκατ. ευρώ, ενισχύεται η προσπάθεια διατήρησης της βιωσιμότητας του ακτοπλοϊκού δικτύου και της απρόσκοπτης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών.

Δήλωση Κικίλια

Σε δήλωσή του για τη νέα παρέμβαση, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε: «Η ακτοπλοΐα είναι ζωτικής σημασίας για τα νησιά μας, τις μετακινήσεις των νησιωτών. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων δημιουργεί σημαντικές πιέσεις στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Γι’ αυτό προχωράμε σε μια νέα παρέμβαση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να περιορίσουμε τις επιβαρύνσεις για τις εταιρείες, ώστε να συμβάλουμε στη συγκράτηση του κόστους στην ακτοπλοΐα και να στηρίξουμε έμπρακτα τους νησιώτες μας».