Τεχνητή νοημοσύνη: Μισθοί-μαμούθ, μπόνους και πολυτελή ταξίδια στη μάχη των εταιρειών για ταλέντα ΑΙ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τεχνολογική βιομηχανία στις ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παράδοξη κατάσταση στην αγορά εργασίας. Από τη μία πλευρά, οι μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας έχουν αναγκάσει χιλιάδες εργαζομένους να αναζητήσουν νέα απασχόληση. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ανταγωνίζονται με ολοένα υψηλότερες αποδοχές, μπόνους και πρόσθετες παροχές για να εξασφαλίσουν τα πιο περιζήτητα ταλέντα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο αναφέρεται η Wall Street Journal αποτελεί η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Serval. Όταν επιχείρησε να καλύψει 100 θέσεις μηχανικών το φθινόπωρο, διαπίστωσε ότι η απλή δημοσίευση αγγελιών και η εξέταση χιλιάδων βιογραφικών δεν αρκούσαν. Έτσι, προσέφερε μπόνους πρόσληψης 30.000 δολαρίων, επιπλέον 30.000 δολάρια σε εργαζομένους που θα συστήσουν υποψηφίους οι οποίοι τελικά θα προσληφθούν, καθώς και ένα ταξίδι διακοπών αξίας 10.000 δολαρίων.

«Χρειαζόμαστε μηχανικούς λογισμικού και ειδικούς στην ανάπτυξη και εφαρμογή των προϊόντων μας», δήλωσε στην Journal ο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Serval, Κάρλος Λεζάμα, επισημαίνοντας ότι εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI απορροφούν μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εξειδικευμένου προσωπικού.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζει τις αποδοχές

Η πίεση δεν αφορά αποκλειστικά όσους αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και οι μηχανικοί λογισμικού με ισχυρές βασικές δεξιότητες, οι οποίοι γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα εργαλεία AI, μπορούν πλέον να διεκδικήσουν σημαντικά υψηλότερες αποδοχές.

Σύμφωνα με την εταιρεία μισθολογικών δεδομένων Payscale, ο τεχνολογικός κλάδος κατέγραψε τη μεγαλύτερη διάμεση αύξηση μισθών το τρίτο τρίμηνο, κατά 6,4%. Ακολουθούν η δημόσια διοίκηση με 4,6%, οι υπηρεσίες αρχιτεκτονικής και μηχανικής με 4,3%, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές εταιρείες με 4,1% και η μεταποίηση με 4%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι ορισμένες αυξήσεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι μηχανικοί DevOps πρώτου επιπέδου εμφάνισαν μισθολογική αύξηση 16,5%, ενώ οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης πελατών δεύτερου επιπέδου 9,5%. Στους αρχιτέκτονες ασφάλειας πληροφοριών, στους προγραμματιστές λογισμικού και στους μηχανικούς εφαρμογών οι αντίστοιχες αυξήσεις έφτασαν περίπου το 5%.

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί, ωστόσο, και μια σημαντική ανισορροπία. Έρευνα της Payscale διαπίστωσε ότι το 56% των εργαζομένων θεωρεί πως πρέπει να αμείβεται περισσότερο επειδή αναπτύσσει δεξιότητες AI, αλλά μόλις το 16% δήλωσε ότι έχει πράγματι λάβει σχετική μισθολογική αύξηση.

Οι αλλαγές εργασίας αποδίδουν περισσότερο

Η διαφορά ανάμεσα σε όσους παραμένουν στην ίδια θέση και σε εκείνους που αλλάζουν εργοδότη διευρύνεται. Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα, οι εργαζόμενοι που μετακινούνται σε νέα θέση απολαμβάνουν υψηλότερη μισθολογική αύξηση από όσους παραμένουν στην ίδια επιχείρηση.

Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στον τεχνολογικό κλάδο. Ανάλυση της Levels.fyi, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία για τις αμοιβές σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις, δείχνει ότι οι νέες προσφορές εργασίας προσφέρουν διάμεσο βασικό μισθό κατά 4% υψηλότερο από εκείνον των ήδη εργαζομένων στο αρχικό επίπεδο. Στις ανώτερες βαθμίδες η διαφορά φτάνει το 17%.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Βαλεντίνο Στολ, μηχανικού λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης στο Νιου Τζέρσεϊ. Αποχώρησε τον Ιούλιο από θέση με ετήσιες αποδοχές περίπου 260.000 δολαρίων και μετακινήθηκε σε μικρότερη νεοφυή επιχείρηση, όπου εξασφάλισε ακόμη υψηλότερο μισθό. Μέσα σε λίγους μήνες προήχθη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη ζήτηση για στελέχη με πρακτική εμπειρία στην ενσωμάτωση της AI σε προϊόντα.

Η άνθηση των data centers ωφελεί και τεχνικά επαγγέλματα

Η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης δεν ανεβάζει μόνο τις αμοιβές των προγραμματιστών. Η κατασκευή κέντρων δεδομένων και εγκαταστάσεων παραγωγής ημιαγωγών δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για εργαζομένους στη μεταποίηση, στις κατασκευές και στα τεχνικά επαγγέλματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της ADP, όσοι αλλάζουν εργασία στους κλάδους των κατασκευών και της μεταποίησης εξασφαλίζουν μισθολογικό πλεονέκτημα σχεδόν 11% και 5,5% αντίστοιχα.

Στη Βόρεια Βιρτζίνια, περιοχή με έντονη συγκέντρωση κέντρων δεδομένων, οι έμπειροι ηλεκτρολόγοι λαμβάνουν περίπου 70 δολάρια την ώρα σε σχετικά έργα, έναντι βασικής συνδικαλιστικής αμοιβής 62 δολαρίων. Στις αποδοχές προστίθενται ασφαλιστικές παροχές, υπερωρίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διπλή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.

Το μήνυμα της αγοράς είναι σαφές: οι επιχειρήσεις δεν θέλουν να περιμένουν μέχρι να εκπαιδεύσουν νέους εργαζομένους. Αναζητούν ανθρώπους που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα τις νέες τεχνολογίες και είναι διατεθειμένες να πληρώσουν περισσότερο για να τους αποκτήσουν.

Έτσι, ενώ οι απολύσεις συνεχίζονται σε τμήματα της τεχνολογικής βιομηχανίας, η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια παράλληλη αγορά εργασίας, στην οποία οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι αποκτούν ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Για όσους διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες, η αλλαγή εργοδότη μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά προσοδοφόρα.