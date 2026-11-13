Πετρέλαιο: Πτωτικά για δεύτερη εβδομάδα οι τιμές

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Διακυμάνσεις παρουσίασαν την Παρασκευή στις ασιατικές αγορές το πετρέλαιο, οδεύοντας ωστόσο προς τη δεύτερη εβδομάδα απωλειών, καθώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό του Ιράν, περιορίζοντας τις πιθανότητες αναζωπύρωσης μεγάλης κλίμακας πολεμικών συγκρούσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Ομως, οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας εξακολουθούν να αποτελούν απειλή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, υποχωρώντας κατά 1 σεντ, στα 95,41 δολάρια το βαρέλι, στις 04:42 ώρα Ελλάδος. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 20 σεντς ή 0,25%, στα 88,52 δολάρια το βαρέλι.

Οι απώλειες της Παρασκευής ανέτρεψαν την άνοδο των δύο προηγούμενων ημερών, στο πλαίσιο μιας εβδομάδας έντονων διακυμάνσεων.

Οι αρχικές προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν ανατράπηκαν από τις επιθέσεις των Χούθι σε υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο.

Παρά τις διακυμάνσεις των τιμών λόγω του πολέμου, το Brent οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση 2,4%, μετά τη βουτιά κατά 16% την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίστοιχα, το WTI αναμένεται να καταγράψει πτώση 2,5%, έπειτα από υποχώρηση 13% την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι τιμές τελικά κράτησαν το αρνητικό πρόσημο την Παρασκευή, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, στο Truth Social, ότι δεν είναι απαραίτητη μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μία δήλωση που ερμηνεύεται ως πρόθεση να διατηρήσει τον αποκλεισμό των αποστολών πετρελαίου και του εμπορίου, καθώς και τις οικονομικές κυρώσεις.

Οι τιμές ενσωματώνουν όλα τα δεδομένα

Η συνολική υποχώρηση των τιμών τις τελευταίες δύο εβδομάδες αντανακλά μια ορθολογική αποτίμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η αγορά, δήλωσε ο Chris Brankin, παγκόσμιος σύμβουλος της χρηματιστηριακής εταιρείας MiTrade, με έδρα τη Μελβούρνη.

«Πιστεύω ότι η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε ένα σημείο όπου οι τιμές έχουν ενσωματώσει σχεδόν τέλεια όλους τους παράγοντες», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι τιμές έχουν ανακάμψει κάπως, χωρίς ωστόσο οι traders να δείχνουν ιδιαίτερη βεβαιότητα, γεγονός που αποδεικνύει ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παρά την αποκλιμάκωση των τιμών, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Την Πέμπτη, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι τέσσερα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια επλήγησαν από εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις.

Την ίδια ημέρα, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ενός αντλιοστασίου του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, μιας πετρελαϊκής εγκατάστασης στην πόλη Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και ενός κτιρίου της Aramco στην πρωτεύουσα Ριάντ.

Πρόσθετη πτωτική πίεση στις τιμές άσκησε η αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), η αύξηση αυτή οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση για διυλισμένα προϊόντα και στην απότομη άνοδο των εισαγωγών πετρελαίου.