Η πρώτη αποστολή «εξετελέσθη» για τον GSI – Στο Ηράκλειο το Abeille Marengo

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Μέσα σε «ήρεμα νερά» το γαλλικό σκάφος «Abeille Marengo» ολοκληρώνει την πρώτη αποστολή του για τις έρευνες βυθού που αφορούν στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος σε αυτές τις τέσσερις ημέρες από τότε που απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου για πρώτη φορά έχει κάνει ήδη την πρώτη διαδρομή μέχρι τα διεθνή ύδατα και νοτιοανατολικά της Καρπάθου, επιστρέφοντας πάλι ακολουθώντας δηλαδή ανάποδα την αρχική ρότα. Σε αυτές τις ημέρες εκτέλεσε τις εργασίες βυθομέτρησης αντλώντας τα πρώτα στοιχεία του βυθού για την πόντιση του καλωδίου.

Νοτιοανατολικά της Καρπάθου για τις έρευνες του GSI

Όπως προκύπτει και από το στίγμα του Abeille Marengo, σύμφωνα με το MarineTraffic, το σκάφος βρίσκεται στη διαδικασία της επιστροφής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τη Δευτέρα 17 του μηνός θα πιάσει το λιμάνι του Ηρακλείου έχοντας εκτελέσει μέχρι τότε και άλλες εργασίες ερευνών για τον GSI. Πάντως, όπως σχολιάζουν ειδικοί σε τέτοιες αποστολές που έχουν και γεωπολιτική διάσταση, το σκάφος έπλευσε σε «ήρεμα νερά» σε σχέση με τη ρητορική που είχε αναπτυχθεί πριν και την ανταλλαγή NAVTEX και αντί – NAVTEX ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Αλλαγή πληρώματος και τεχνική προετοιμασία

Το Abeille Marengo, θα βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρουν πηγές θα μείνει δεμένο για τρεις με τέσσερις ημέρες προκειμένου να αλλάξει πλήρωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία ανά 18 ημέρες προβλέπεται αυτή η διαδικασία, αλλά και για να γίνει τεχνική συντήρηση. Επιπλέον, σύμφωνα με άλλες πηγές, το επιστημονικό προσωπικό που βρίσκεται στο σκάφος θα αποστείλει και τα πρώτα στοιχεία της βυθομέτρησης στην κοινοπραξία του GSI και τη Nexans (ανάδοχος του έργου).

Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες το γαλλικό σκάφος θα αποπλεύσει ξανά για το πεδίο των υποθαλάσσιων ερευνών.

Τέσσερις μήνες οι έρευνες

Οι έρευνες βυθού θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις μήνες. Σε αυτό το διάστημα το Abeille Marengo θα πηγαίνει προς τα διεθνή ύδατα και θα επιστρέφει από εκεί προκειμένου να «σκανάρει» πλήρως τον βυθό. Στόχος των εργασιών είναι να εντοπιστεί η κατάλληλη διαδρομή που θα ακολουθήσει το καλώδιο του GSI με βάση τα γεωολογικά δεδομένα.

Σε αυτό το τετράμηνο το Abeille Marengo θα διακόπτει τις εργασίες του ανά 18 ημέρες περίπου για την αλλαγή πληρώματος και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ώστε να διασφαλίζεται το αξιόπλοο του σκάφους.