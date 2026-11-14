Τσίπρας για υπόθεση Τσαβδαρίδη: Για τα δικά τους παιδιά πάντα θα υπάρχει μία θέση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καυστικά σχολίασε την υπόθεση Τσαβδαρίδη -ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης μετά τον σάλο που προκλήθηκε- ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Αναρτώντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνοντας για αυτήν την εβδομάδα τη γνωστή ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον Νίκο Καλογερόπουλο και τον Κώστα Τσάκωνα, επισημαίνει πως «η ταινία της εβδομάδας έχει διάβασμα, πολύ διάβασμα, αλλά από ό,τι φαίνεται το διάβασμα δεν είναι αρκετό… Η υπόθεση Τσαβδαρίδη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σκανδάλων που το ένα μετά το άλλο προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και τη νοημοσύνη των πολιτών και αποδεικνύουν τον αμοραλισμό αυτής της κυβέρνησης».

Δείτε το βίντεο:

View this post on Instagram A post shared by Αλέξης Τσίπρας (@alexistsipras)

«Για τα δικά τους παιδιά πάντα θα υπάρχει μια θέση»

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, «ακόμη και το τελευταίο επιχείρημα για τη υπεράσπιση του θεσμού των πανελλαδικών εξετάσεων, το αδιάβλητο, κατάφεραν να το καταρρίψουν. Μια με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ, την άλλη με τα ψεύτικα μόρια στο χάντμπολ. Η αριστεία τους είναι τελικά στην απάτη και τη διαφθορά».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει με έμφαση ότι «το μήνυμα για τους νέους ανθρώπους είναι ότι η προσπάθεια δεν αρκεί για να πετύχεις, το κρίσιμο είναι τα κονέ, οι διασυνδέσεις, η οικονομική δύναμη», ενώ καταλήγει υπογραμμίζοντας πως «για τα δικά τους παιδιά πάντα θα υπάρχει μια θέση…».

Σημειώνεται ότι στο βίντεο ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει με νόημα «αναρωτιούνται γιατί τον είπα αρχιερέα» σχετικά με τον κ. Μητσοτάκη, ενώ εύχεται «καλή θέαση» στον κόσμο.