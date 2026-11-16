Euronext Athens: Τι στάση θα κρατήσουν οι ξένοι στο τέλος της χρονιάς

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Καθώς βαδίζουμε στην τελική ευθεία της φετινής χρονιά, ένα ερώτημα αιωρείται πάνω από το Euronext Athens: τι στάση θα κρατήσουν εγχώρια και ξένα χαρτοφυλάκια. Εάν δηλαδή επιλέξουν να κατοχυρώσουν μέρος των αποδόσεων ή θα αναπροσαρμόσουν τις θέσεις τους. Η αγορά έχει διανύσει σημαντική απόσταση και έχει κερδίσει περίπου 20% από την αρχή του έτους.

Το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον, παρά την αβεβαιότητα

Δυο παράγοντες που μπαίνουν στην εξίσωση είναι η IPO της ΜΕΤΚΑ και το rebalancing του MSCI στις 30 Νοεμβρίου. Το IPO της ΜΕΤΚΑ είναι ένας από τους βασικούς σταθμούς. Η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει έως 300 εκατ. ευρώ, με την συνολική αποτίμηση να ξεπερνά το 1 δισ. Ευρώ, με τον ενδιαφέρον πλέον να μετατοπίζεται στο βαθμό κάλυψης.

Το rebalancing και το Euronext Athens

Στις 30 Νοεμβρίου ακολουθεί το rebalancing των δεικτών MSCI. Οι σχετικές αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων μπορούν να επηρεάσουν τη συναλλακτική δραστηριότητα στις μετοχές που αφορά η διαδικασία. Η ημερομηνία συμπίπτει με το τέλος του μήνα, όταν οι ξένοι διαχειριστές αξιολογούν τις θέσεις τους για το κλείσιμο της χρονιάς.

Τα αποτελέσματα των εισηγμένων που αναμένονται δεν θα φέρουν μεγάλες εκπλήξεις, θετικές ή αρνητικές

Η αίσθηση πάντως που κυριαρχεί μεταξύ έμπειρων χρηματιστηριακών αναλυτών είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει έντονη μεταβλητότητα μέχρι τέλος του έτους. Το ενδιαφέρον για τους ελληνικούς τίτλους εξακολουθεί να υπάρχει και να είναι έντονο. Πιλότος θεωρείται η μέχρι τώρα συμπεριφορά των ξένων. Τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν εισροές, όπως αναμενόταν λόγω του rebalancing.

Τον Οκτώβριο, όμως, οι αγορές τους αποτέλεσαν έκπληξη για παράγοντες της αγοράς ενώ την ώρα που οι Έλληνες επενδυτές πωλούσαν, οι ξένοι αγόραζαν. «Πουλούσαν οι Έλληνες, αγόραζαν οι ξένοι», τονίζουν με έμφαση παράγοντες της αγοράς.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για το Euronext Athens

Η στάση αυτή θεωρείται ένδειξη ότι το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον, παρά την αβεβαιότητα. Για τους ξένους επενδυτές, το ΧΑ φαίνεται να αποτελεί εναλλακτική τοποθέτηση σε ένα περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δυσκολεύουν την ανάληψη νέων θέσεων.

Χρηματιστηριακοί αναλυτές σημειώνουν ότι παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις που κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, κράτησε το εύρος διακύμανσης, αν και με βοήθειες από τις πρωταγωνίστριες τράπεζες. Οι υπόλοιπες κινήσεις συνδέονται με εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις, όπως στην Coca-Cola και στην Allwyn. Για αυτό και εκτιμούν ότι η αγορά θα κινηθεί με περιορισμένη μεταβλητότητα έως το τέλος του έτους, εκτός αν προκύψει μια απρόβλεπτη εξέλιξη.

Η υποχώρηση του πετρελαίου λειτουργεί υποστηρικτικά, καθώς δημιουργεί προοπτική περιορισμού του κόστους στη βιομηχανία και τις μεταφορές

Επισημαίνουν μάλιστα ότι τα αποτελέσματα των εισηγμένων που αναμένονται δεν θα φέρουν μεγάλες εκπλήξεις, θετικές ή αρνητικές. Στο διεθνές περιβάλλον, οι επενδυτές παρακολουθούν τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και το IPO της Anthropic, αλλά και το ενδεχόμενο απότομης κλιμάκωσης στο Ιράν.

Η υποχώρηση του πετρελαίου λειτουργεί υποστηρικτικά, καθώς δημιουργεί προοπτική περιορισμού του κόστους στη βιομηχανία και τις μεταφορές. Από τον Δεκέμβριο, στο επίκεντρο θα βρεθούν η Fed και η ΕΚΤ, με τα μηνύματά τους για τα επιτόκια, την οικονομία και την ενέργεια.

Τα ομόλογα ως βαρόμετρο

Οι ομολογιακές εκδόσεις προσφέρουν ένα ακόμη σήμα για τη διάθεση των επενδυτών. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και οι εκδόσεις απορροφώνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αν το επενδυτικό χρήμα ανησυχούσε περισσότερο, λένε, οι εκδόσεις θα περιορίζονταν ή θα απαιτούνταν υψηλότερες αποδόσεις. Προς το παρόν δεν καταγράφεται τέτοια μεταβολή, κάτι που δείχνει ότι τα πιο επιλεκτικά κεφάλαια εξακολουθούν να τοποθετούνται.