Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο

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Με μοιρασμένα πρόσημα και τις αποκοπές μερισμάτων να επηρεάζουν την εικόνα του ταμπλό κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παραμένει σε φάση συσσώρευσης, αναζητώντας στις τράπεζες τον καταλύτη που θα του επιτρέψει να αποκτήσει εκ νέου ανοδική δυναμική.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,02% στις 2.635,70 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 84,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 10,8 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,01% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.769,35 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,09% στις 3.226,91 μονάδες.

Σε στενό εύρος διακύμανσης

Σε στάση αναμονής παραμένει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε ένα περιορισμένο εύρος μόλις 17 μονάδων, ακολουθώντας ουσιαστικά την εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών. Οι επενδυτές αποφεύγουν τις μεγάλες κινήσεις, περιμένοντας περισσότερη σαφήνεια τόσο για τις εξελίξεις στη Nvidia όσο και για τη φημολογούμενη συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν, που διατηρούν την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Παρά τις συνεχείς εναλλαγές προσήμου, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, καθώς οι πιέσεις απορροφώνται χωρίς να προκαλούν ουσιαστική διόρθωση. Ο Γενικός Δείκτης παραμένει κοντά στα πρόσφατα υψηλά του, με τη συσσώρευση να συνεχίζεται και τους επενδυτές να αναζητούν τον καταλύτη που θα μπορούσε να δώσει σαφέστερη κατεύθυνση στην αγορά.

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση της Fast Finance, ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται μεταξύ των 2.550 και των 2.683 μονάδων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει πραγματοποιήσει την κίνηση που θα ξεκαθαρίσει την επόμενη τάση. Σε μηνιαίο επίπεδο, το όριο διακοπής της ανοδικής τάσης (stop) έχει ανέβει στις 2.513 μονάδες, με κριτήριο το κλείσιμο του μήνα, ενώ το επόμενο ιδιαίτερα σημαντικό επίπεδο εντοπίζεται στις 2.712 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Jumbo χάνει 3,10%, με τις ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική, ΟΤΕ, Aktor, Optima Bank και ΔΑΑ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται Allwyn, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Βιοχάλκο, Motor Oil, Cenergy, ΕΛΧΑ και Κύπρου.

Στον αντίποδα, η Coca Cola σημειώνει κέρδη 3,19%, με τις Πειραιώς και Helleniq Energy να σημειώνουν κέρδη άνω του 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Eurobank, Alpha Bank, Metlen, Credia Bank, Aegean και Τιτάν.