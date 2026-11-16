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Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στο μικροσκόπιο η αγορά εμβασμάτων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 13 Ιανουαρίου 2027 για να εξετάσει ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές

Business 16.11.2026, 16:15
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Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στο μικροσκόπιο η αγορά εμβασμάτων
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Στις 13 Ιανουαρίου 2027 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να εξετάσει υπόθεση ενδεχόμενων αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών στην ελληνική αγορά υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Εισηγήτριας.

Η υπόθεση αφορά στη διερεύνηση συγκεκριμένων πρακτικών των  WORLDBRIDGE – ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, WESTERN UNION NETWORK (IRELAND) LIMITED, MONEYGRAM PAYMENTSYSTEMS GREECE Α.Ε., MONEYGRAM INTERNATIONAL SA και MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC.

Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η διερεύνηση έγινε στο πλαίσιο υποβληθείσας καταγγελίας για ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, ως ισχύει, καθώς και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στον κλάδο των υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω σωρευτικών αποτελεσμάτων αποκλεισμού μέσω παράλληλων δικτύων συμφωνιών προώθησης συγκεκριμένου σήματος.

Σχετική αγορά στην υπό κρίση υπόθεση είναι η εκτέλεση εμβασμάτων μέσω φυσικών σημείων με τη χρήση μετρητών στην Ελλάδα. Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται αρκετοί διεθνείς πάροχοι, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω εγχώριων ιδρυμάτων πληρωμών και αντιπροσωπεύονται από αυτά. Οι ερευνώμενες εταιρείες δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Παράλληλα δίκτυα κάθετων συμφωνιών

Στο πλαίσιο της διενεργηθείσας έρευνας, εξετάστηκαν τα παράλληλα δίκτυα κάθετων συμφωνιών, τις οποίες έχουν συνάψει πάροχοι υπηρεσιών εκτέλεσης εμβασμάτων με αντιπροσώπους/ υποπράκτορές τους. Στις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προώθησης συγκεκριμένου σήματος δηλαδή υποχρεώσεις που επιβάλλουν ή παρακινούν τον εκάστοτε αντιπρόσωπο/υποπράκτορα να συνεργάζεται με ένα προμηθευτή.

Λαμβανομένου υπόψη του οικονομικού και νομικού πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι συμφωνίες αυτές, προκύπτει ότι οι υποχρεώσεις προώθησης συγκεκριμένου σήματος μπορούν να επηρεάσουν αισθητά τον ανταγωνισμό κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 Ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, συμβάλλοντας σημαντικά στη στεγανοποίηση της αγοράς, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών, σημειώνεται σχετικά.

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