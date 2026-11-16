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Καββαδάς: Προτεραιότητα η στήριξη και η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε ο Θ. Καββαδάς με εκπροσώπους του κλάδου

AGRO 16.11.2026, 16:07
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Καββαδάς: Προτεραιότητα η στήριξη και η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού
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Τη βούλησή του να στηρίξει ουσιαστικά τον αλιευτικό τουρισμό, ως μια δραστηριότητα που μπορεί να προσφέρει πρόσθετο εισόδημα στους επαγγελματίες αλιείς και να συμβάλει στην ανάπτυξη των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, εξέφρασε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του κλάδου, παρουσία του υφυπουργού Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στην καθημερινή τους δραστηριότητα και οι προοπτικές ανάπτυξης του αλιευτικού τουρισμού. Ο κ. Καββαδάς επισήμανε τη σημασία της ανάπτυξης του αλιευτικού τουρισμού, ο οποίος συνδυάζει την παραδοσιακή αλιευτική δραστηριότητα με την τουριστική εμπειρία, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη ζωή και την εργασία των ψαράδων.

Διερευνάται η δυνατότητα χορήγησης δανείων σε αλιείς αντίστοιχο με αυτόν που θα χορηγηθούν στους αγρότες

Παράλληλα, αναγνώρισε την ανάγκη αντιμετώπισης των πρακτικών και διοικητικών δυσκολιών που συναντούν οι επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες της δραστηριότητας με σαφείς κανόνες και χωρίς περιττά εμπόδια.

Λύσεις στα καθημερινά προβλήματα

Οι εκπρόσωποι του κλάδου έθεσαν σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των σκαφών αλιευτικού τουρισμού, επισημαίνοντας την ανάγκη για σαφείς και ενιαίους κανόνες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι διαφορετικές ερμηνείες των λιμενικών αρχών σχετικά με τη δυνατότητα κολύμβησης των επιβατών όπως αυτή προκύπτει από την υπ’ αριθ. Α350/2025 δικαστική απόφαση και η διάκριση των αλιευτικών τουριστικών σκαφών από τα ημερόπλοια.

Συζητήθηκε επίσης η καταγραφή των επιβατών και των ταξιδιών, με τους εκπροσώπους να τάσσονται υπέρ της αξιοποίησης σχετικής λίστας για λόγους ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην δραστηριότητα της ερασιτεχνικής αλιείας, με τους επαγγελματίες να ζητούν ουσιαστικούς ελέγχους για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δανειοδότηση των αλιέων- Εκσυγχρονισμός σκαφών

Ο κ. Καββαδάς ανέφερε, ότι διερευνάται η δυνατότητα χορήγησης δανείων σε αλιείς αντίστοιχο με αυτόν που θα χορηγηθούν στους αγρότες. Για τον σκοπό αυτό έχουν ξεκινήσει ήδη σχετικές συναντήσεις. Όπως υπογράμμισε, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί προτεραιότητα, καθώς οι επαγγελματίες χρειάζονται σύγχρονα και ασφαλή σκάφη, προκειμένου να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του αλιευτικού τουρισμού.

Στη νέα προγραμματική περίοδο στόχος είναι να εκσυγχρονιστούν τα σκάφη και να αντικατασταθούν οι κινητήρες τους μέσω προγράμματος που έχει ήδη συμφωνήσει ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών.

Καββαδάς: Συνεχής συνεργασία με τους επαγγελματίες

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν τα συστήματα παρακολούθησης VMS, τον ΦΠΑ, τις ρυθμίσεις οφειλών, το τέλος σκαφών, τα ξενικά είδη και τη θεσμική εκπροσώπηση των αλιέων.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες συλλογικής εκπροσώπησης των επαγγελματιών, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, επισημαίνοντας τη σημασία της οργανωμένης συνεργασίας για την προώθηση των αιτημάτων του κλάδου.

Ο κ. Καββαδάς επανέλαβε την πρόθεσή του να συνεχίσει τον διάλογο με τους εκπροσώπους του αλιευτικού τουρισμού, με στόχο την αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων, τη στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών και τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Ο ΥφΑΑΤ τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί και θα επιβιβαστεί σε σκάφος αλιέα, προκειμένου να γνωρίσει από κοντά την δραστηριότητα του αλιευτικού τουρισμού, θα συζητήσει για τις δυνατότητες ανάπτυξής του, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου.

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