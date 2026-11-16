Γουόρεν Μπάφετ: Δωρίζει 5,5 δισ. δολάρια – Η καλοσύνη «λειτουργεί με ανατοκισμό»

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Ο δισεκατομμυριούχος Γουόρεν Μπάφετ δώρισε μετοχές της Berkshire Hathaway, αξίας περίπου 5,5 δισ. δολαρίων, σε τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύματα, αυξάνοντας το ποσό της ετήσιας φιλανθρωπικής του προσφοράς σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο 96χρονος Μπάφετ μετέτρεψε 6.150 μετοχές κατηγορίας Α της Berkshire σε 9.225.000 μετοχές κατηγορίας Β (Class B). Από αυτές, διέθεσε 3.690.000 μετοχές στο «The Susan Thompson Buffet Foundation», καθώς και 1.845.000 μετοχές σε καθένα από τα ιδρύματα «The Sherwood Foundation», «The Howard G. Buffet Foundation» και «NoVo Foundation» — ιδρύματα τα οποία διοικούνται από τα τρία παιδιά του: τη Σούζι, Χάουαρντ και Πίτερ Μπάφετ, σύμφωνα με το CNBC.

Μετά τις δωρεές αυτές, ο επίτιμος πρόεδρος της Berkshire εξακολουθεί να κατέχει 182.140 μετοχές κατηγορίας Α, αξίας περίπου 162 δισ. δολαρίων.

«Την περσινή Ημέρα των Ευχαριστιών έγραψα ότι η καλοσύνη δεν κοστίζει τίποτα, αλλά είναι ταυτόχρονα ανεκτίμητη. Έναν χρόνο αργότερα, θα πρόσθετα μόνο ότι λειτουργεί με ανατοκισμό — και μάλιστα με καλύτερη απόδοση από οτιδήποτε άλλο αγοράσαμε ποτέ εγώ και ο Τσάρλι», έγραψε ο Μπάφετ —τον οποίο διαδέχθηκε στη θέση του προέδρου τον Σεπτέμβριο ο γιος του, Χάουαρντ— στο ετήσιο μήνυμά του για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο Μπάφετ συνεχίζει να εστιάζει στην φιλανθρωπία

Η επιστολή ήταν πολύ πιο σύντομη από το μήνυμα που είχε στείλει την αντίστοιχη περσινή ημέρα. Ο Τσάρλι Μάνγκερ, πρώην αντιπρόεδρος της Berkshire, απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2023.

Οι μετοχές της Berkshire σημειώνουν πρόσφατα εντυπωσιακή άνοδο, καταγράφοντας κέρδη άνω του 19% από την έναρξη του τέταρτου τριμήνου, ενώ έκλεισαν την περασμένη εβδομάδα σημειώνοντας ιστορικά υψηλά για τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις. Συγκριτικά, ο δείκτης S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 1,2% μέχρι στιγμής στο τέταρτο τρίμηνο. Η Berkshire θεωρείται «ασφαλές καταφύγιο» σε μια περίοδο που οι επενδυτές ανησυχούν για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τις εταιρικές αναταράξεις και τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Σε ετήσια βάση, οι μετοχές της Berkshire υπεραποδίδουν έναντι του S&P 500 κατά περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην επιστολή του, ο Μπάφετ επανέλαβε ότι το σύνολο των μετοχών του στην Berkshire θα δωρηθεί τελικά στα τέσσερα ιδρύματα, με στόχο την ετήσια αύξηση του ύψους των χορηγήσεων.

Εμπιστοσύνη στην Berkshire

Ο Μπάφετ έγραψε ότι οι δωρεές αποτελούσαν ένδειξη της εμπιστοσύνης του όχι μόνο στα τρία παιδιά του, αλλά και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Berkshire, Γκρεγκ Έιμπελ: «Τα παιδιά μου προσφέρουν εδώ και δεκαετίες, με περίσκεψη, σε αξιόλογους σκοπούς, και εμπιστεύομαι απόλυτα τόσο τις ικανότητές τους όσο και την αφοσίωσή τους… Τον Σεπτέμβριο σάς μίλησα εκτενώς για την εμπιστοσύνη που τρέφω προς την Berkshire. Αυτή η εμπιστοσύνη παραμένει ακλόνητη», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον Μάνγκερ και τον εαυτό του, ο Μπάφετ πρόσθεσε: «Και οι δύο λάβαμε —σε βαθμό που δεν μπορεί να μετρηθεί— ανεκτίμητα οφέλη από ορισμένους δασκάλους, όπως ο Μπεν Γκράχαμ, ο Τζο Ρόζενφιλντ και ο Τομ Μέρφι. Χάρη σε αυτό, όχι μόνο ευημερήσαμε σημαντικά, αλλά μπορέσαμε επίσης να μεταδώσουμε σε άλλους πολλά από τα οφέλη που εμείς οι ίδιοι λάβαμε».

«Ο Γουόρεν συνεχίζει να μοιράζεται τη σοφία του με όλους μας κατά τη διάρκεια αυτής της εορταστικής περιόδου. Το παράδειγμά του αντικατοπτρίζει την καλοσύνη που ενθαρρύνει σε όλους μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γκρέγκ Έιμπελ, σχολιάζοντας την επιστολή.

Ο Μπάφετ κλείνει το μήνυμά του με την εξής συμβουλή: «Αυτή την Ημέρα των Ευχαριστιών, εκφράστε την ευγνωμοσύνη σας σε έναν από τους ανιδιοτελείς ανθρώπους στη ζωή σας. Ή ακόμα καλύτερα, γίνετε εσείς ευεργέτες για κάποιον άλλον».