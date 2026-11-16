Sobi: Αλλαγή σκυτάλης στη διοικητική ηγεσία της Sobi σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

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Η νέα επικεφαλής φέρνει πολυετή διοικητική εμπειρία, στρατηγική γνώση του φαρμακευτικού κλάδου και σταθερή προσήλωση στην πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία.

Μετά από επτά χρόνια επιτυχημένης πορείας ως Country Manager της Sobi για τις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, ο Άρης Παπαδάκος αναλαμβάνει νέο διευρυμένο ρόλο ως Commercial Director CEERJ (Central Eastern Europe, Russia and Japan), με αυξημένες γεωγραφικές και επιχειρησιακές αρμοδιότητες. Ο Άρης Παπαδάκος είναι πτυχιούχος Φαρμακευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School.

Τη διοίκηση της Sobi στις τρείς αγορές αναλαμβάνει από τις 16 Νοεμβρίου 2026, η Ελισάβετ Προδρόμου, στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη φαρμακευτική βιομηχανία και μακρά θητεία σε θέσεις ανώτατης διοικητικής ευθύνης.