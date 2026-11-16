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Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Εταιρική ευθύνη 16.11.2026, 12:21
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Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
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Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis», μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση των ανθρώπων με την άσκηση και τον αθλητισμό. Με κεντρικό μήνυμα «άφησε πίσω ό,τι σε κρατάει κάτω», το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» αναδεικνύει τη σημασία της κίνησης στην καθημερινότητα και προωθεί ένα μοντέλο ενεργούς ζωής, στο οποίο η άσκηση και η κίνηση του σώματος αποτελούν δικαίωμα όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυσικής κατάστασης ή αναπηρίας.

Το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» θα αναπτυχθεί μέσα από δράσεις που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο να ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση για όλους τους ανθρώπους χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Νίκος Γκάλης τόνισε: «Η πρωτοβουλία του «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» έρχεται μέσα από την προσωπική μου διαδρομή, όπου ο αθλητισμός έχει υπάρξει συνοδοιπόρος μου σε κάθε φάση της ζωής μου, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου μέχρι τις εντονότερες δυσκολίες. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το δικαίωμα στην άθληση, στην καθημερινή άσκηση, κάτι το οποίο οφείλει να ξεκινά από μικρή ηλικία και να μη σταματά όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος. Ο αθλητισμός, σε οποιαδήποτε μορφή του, μπορεί μόνο να ωφελήσει και για αυτό, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, μέσω του «No Gravity» στοχεύουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία γύρω από την άσκηση και να προωθήσουμε ένα νέο μοντέλο ζωής με καθημερινή κίνηση για όλους, χωρίς διακρίσεις».

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με τον Νίκο Γκάλη, έναν αθλητή που έχει εμπνεύσει γενιές Ελλήνων, βασίζεται στην κοινή μας πεποίθηση ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους και να αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής. Μέσα από το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis», θέλουμε να ενθαρρύνουμε περισσότερους ανθρώπους να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους, ξεπερνώντας εμπόδια που συχνά τους κρατούν μακριά της. Πιστεύουμε ότι η άσκηση δεν συμβάλλει μόνο στη σωματική υγεία, αλλά και στην ψυχική ευεξία, στην κοινωνικοποίηση και στη σύνδεση των ανθρώπων. Για τη ΔΕΗ, η στήριξη του αθλητισμού αποτελεί σταθερή επιλογή και ουσιαστικό μέρος της σχέσης μας με την κοινωνία, με στόχο να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους».

Με αφετηρία την πεποίθηση ότι η άσκηση δεν αφορά μόνο τον πρωταθλητισμό, αλλά μπορεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας κάθε ανθρώπου, το «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» επιδιώκει να παρακινήσει όσους απέχουν από την άσκηση, λόγω έλλειψης κινήτρου, παρέας ή προσβασιμότητας, να κάνουν το πρώτο βήμα και να εντάξουν την κίνηση στη ζωή τους. Από έναν περίπατο μέχρι τη συμμετοχή σε μια ομαδική αθλητική δραστηριότητα, η πρωτοβουλία αναδεικνύει την αξία της κίνησης για τη σωματική και ψυχική ευεξία, αλλά και για την κοινωνική συμμετοχή και τη σύνδεση των ανθρώπων.

Με πρεσβευτή τον Νίκο Γκάλη, που αποτελεί σύμβολο συνέπειας, αριστείας και έμπνευσης για πολλές γενιές Ελλήνων μέσα από την πορεία του στον αθλητισμό, η έννοια της δια βίου άσκησης αποκτά έναν ισχυρό πρεσβευτή και ένα μήνυμα με ευρύτερη κοινωνική απήχηση. Η διαχρονική παρουσία και απήχησή του λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στις παλαιότερες και τις νεότερες γενιές, αναδεικνύοντας ότι η σχέση με τον αθλητισμό δεν έχει ηλικιακά όρια.

Η πρωτοβουλία «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» εντάσσεται στη διαχρονική στήριξη της ΔΕΗ στον αθλητισμό και σε δράσεις που συμβάλλουν στην ευημερία και την ποιότητα ζωής. Μέσα από χορηγίες σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων και εθνικών ομάδων, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων σε διαφορετικά αθλήματα και την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης, άσκησης και κοινωνικής ένταξης σε όλη τη χώρα, η ΔΕΗ ενθαρρύνει τη συμμετοχή στον αθλητισμό και την υιοθέτηση ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος επιδιώκει να συμβάλλει στην καλλιέργεια θετικών προτύπων ζωής, στη διεύρυνση των ευκαιριών συμμετοχής και στη βελτίωση της πρόσβασης σε αθλητικές δραστηριότητες.

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