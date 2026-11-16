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Χαλκός: Ο εμπορικός πόλεμος Ε.Ε. – Κίνας, η ElvalHalcor, η έρευνα Κομισιόν και οι δασμοί σε Κίνα

Ο χαλκός και το ντάμπινγκ σε σωλήνες που εξάγουν στην Ε.Ε. Κίνα, Μεξικό, Βιετνάμ και Ουζμπεκιστάν - Οι δασμοί από Κομισιόν - Ο ρόλος της ElvalHalcor στην έρευνα - Ανάσα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Βιομηχανία 16.11.2026, 07:00
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Χαλκός: Ο εμπορικός πόλεμος Ε.Ε. – Κίνας, η ElvalHalcor, η έρευνα Κομισιόν και οι δασμοί σε Κίνα
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Ένα ακόμη επεισόδιο γράφεται στον εμπορικό πόλεμο Ε.Ε. – Κίνας και ο χαλκός είναι το νέο μέτωπο της αντιπαράθεσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκτελεστικό κανονισμό επιβάλλει προσωρινούς δασμούς έως 51,5% στις εισαγωγές χαλκοσωλήνων σε συνεχή πηνία (κωδικός TARIC 7411 10 90 10) που προέρχονται από Κίνα, Μεξικό, Βιετνάμ και Ουζμπεκιστάν. Ο χαλκός και το ντάμπινγκ (πώληση σε αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές)  εταιρειών των χωρών αυτών στο συγκεκριμένο βιομηχανικό προϊόν (προορίζεται για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, ενδιάμεση πρώτη ύλη για μονωμένους σωλήνες, άλλες βιομηχανικές εφαρμογές) ήταν το αντικείμενο έρευνας της Κομισιόν.

Ο ρόλος της ElvalHalcor και η ισχυρή θέση της στη διεθνή αγορά

Η ElvalHalcor εκ των κορυφαίων διεθνώς παραγωγών προϊόντων χαλκού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έρευνα της Κομισιόν. Η ελληνική βιομηχανία μαζί με την με την ιταλική FEINROHREN SPA και τη γερμανική Wieland-Werke AG, συγκρότησαν το επίσημο αντιπροσωπευτικό δείγμα των ευρωπαίων παραγωγών (καλύπτοντας πάνω από το 40% της παραγωγής της ΕΕ) στη διαδικασία που κινήθηκε τον περασμένο Μάρτιο έπειτα από καταγγελία της ένωσης EU Copper Tubes Defence Committee (EUCTDC).

Η ElvalHalcor μέσω του τομέα διέλασης χαλκού (Halcor), τον μεγαλύτερο παραγωγό χαλκοσωλήνων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA) σε όρους όγκου, κατέχοντας μερίδιο αγοράς 22%. Ο κλάδος χαλκού του ομίλου κατέγραψε πωλήσεις 172 χιλιάδων τόνων το 2025, με τις εξαγωγές να ξεπερνούν το 90% της δραστηριότητας και τα προϊόντα να διατίθενται σε περισσότερες από 90 χώρες.

Ο χαλκός και το χτύπημα στην ευρωπαϊκή παραγωγή

Τα ευρήματα της Κομισιόν αποτυπώνουν με αριθμούς την ασφυκτική πίεση που δέχθηκαν τα ευρωπαϊκά εργοστάσια την περίοδο 2022–2025. Στην ΕΕ δραστηριοποιούνται συνολικά 11 παραγωγοί χαλκοσωλήνων, με ετήσια παραγωγή περίπου 110.000 τόνων.

Η εικόνα της αγοράς φανερώνει στρεβλώσεις, όπως προκύπτει από την έρευνα της Κομισιόν:

  • Πτώση της ζήτησης στην ΕΕ: Λόγω της επιβράδυνσης στον κατασκευαστικό κλάδο και στον τομέα θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού και ψύξης (HVACR), η συνολική κατανάλωση στην Ένωση μειώθηκε κατά 8% την εξεταζόμενη τετραετία, ενώ στην ελεύθερη αγορά η υποχώρηση έφτασε το 10%.
  • Έκρηξη των εισαγωγών: Την ίδια ακριβώς περίοδο, οι εισαγωγές από τις τέσσερις υπό έρευνα χώρες εκτινάχθηκαν κατά 32%, ανεβαίνοντας από τους 21.864 τόνους το 2022 στους 28.939 τόνους το 2025. Αιχμή του δόρατος αποτέλεσε το Βιετνάμ, οι εξαγωγές του οποίου αυξήθηκαν κατά 65% (στους 13.932 τόνους), ακολουθούμενο από το Μεξικό (+7%, στους 9.445 τόνους), την Κίνα (4.411 τόνοι) και το Ουζμπεκιστάν (1.152 τόνοι).
  • Απώλεια μεριδίων και περιορισμός κερδών: Ως αποτέλεσμα, οι εισαγωγές ντάμπινγκ απέσπασαν σχεδόν 8 εκατοστιαίες μονάδες μεριδίου αγοράς από τους ευρωπαίους παραγωγούς, φτάνοντας να ελέγχουν το 25% έως 28% της ελεύθερης αγοράς της ΕΕ. Η διάθεση των εισαγόμενων προϊόντων σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τα ευρωπαϊκά επίπεδα προκάλεσε υποτιμολόγηση, συμπίεσε τα περιθώρια κέρδους και έπληξε τις επενδύσεις του κλάδου.

Οι κινεζικοί όμιλοι, η κυριαρχία τους και οι δασμοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χαρτογράφηση της παγκόσμιας αγοράς από την Επιτροπή, η οποία διαπίστωσε ότι τρεις κινεζικοί πολυεθνικοί κολοσσοί (Golden Dragon, Jintian και Hailiang) κυριαρχούν στον κλάδο, ελέγχοντας εργοστάσια όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και σε ελεύθερες ζώνες εξαγωγών στο Βιετνάμ και με καθεστώς φασόν (maquila) στο Μεξικό. Για την Κίνα, η Κομισιόν τεκμηρίωσε συστημικές κρατικές στρεβλώσεις (μέσω πενταετών προγραμμάτων, κρατικής χρηματοδότησης και παρεμβάσεων στις πρώτες ύλες) και επέβαλε δασμούς στο πλήρες ύψος των περιθωρίων ντάμπινγκ. Για τις υπόλοιπες τρεις χώρες εφαρμόστηκε ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού, με τους συντελεστές να καθορίζονται στο επίπεδο εξάλειψης της ζημίας:

  • Κίνα: Επιβάλλεται δασμός 33,5% στη Ningbo Jintian Copper Tube Co., Ltd (τη μοναδική κινεζική εταιρεία που συνεργάστηκε στην έρευνα) και 51,5% σε όλες τις υπόλοιπες κινεζικές επιχειρήσεις (μεταξύ των οποίων οι όμιλοι Zhejiang Hailiang και Changzhou Enreach).
  • Μεξικό: Επιβάλλεται δασμός 18,2% στη GD Affiliates de RL de CV (GDA) –θυγατρική του κινεζικού ομίλου Golden Dragon που κάλυπτε το 100% των μεξικανικών εξαγωγών προς την ΕΕ– καθώς και σε όλες τις λοιπές εταιρείες της χώρας.
  • Βιετνάμ: Οι δασμοί διαμορφώνονται σε 13,8% για την Jintian Copper Industrial Company Limited, 12,3% για την Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd, 13,3% για τις συνεργαζόμενες εκτός δείγματος LS Metal Vilna LLC και Toan Phat Copper Tube Joint Stock Company, και 14,4% για όλες τις υπόλοιπες εταιρείες.
  • Ουζμπεκιστάν: Επιβάλλεται δασμός 11,0% στην ICG Infinity Copper Group LLC (και τη συνδεδεμένη Metal Processing Technology LLC), 6,8% στην JV Sharq Tubes LLC, 5,6% στην Angren Pipe Plant LLCκαι 11,0% σε κάθε άλλη εισαγωγή.

Ο χαλκός, τα μέτρα της Κομισιόν και τι αλλάζει στην αγορά

Τα μέτρα, που τέθηκαν ήδη σε ισχύ από τις 12 Νοεμβρίου 2026, αφορούν αποκλειστικά τους χαλκοσωλήνες σε συνεχή πηνία (λείους ή με εσωτερικές αυλακώσεις), ενώ εξαιρούνται οι ευθύγραμμοι σωλήνες, τα επίπεδα σπειροειδή πηνία (pancake coils) και οι σωλήνες με επίστρωση ή μόνωση.

Μάλιστα, η Επιτροπή σημείωσε τις ανησυχίες ευρωπαίων βιομηχάνων για ενδεχόμενη προσπάθεια καταστρατήγησης των δασμών μέσω εξαγωγής έτοιμων μονωμένων σωλήνων, προειδοποιώντας ότι παρακολουθεί στενά τις ροές και διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει ειδική έρευνα κατά της καταστρατήγησης εάν χρειαστεί.

Για την αποφυγή επιβολής του ανώτατου δασμού ανά χώρα, οι εισαγωγείς στην ΕΕ υποχρεούνται πλέον να προσκομίζουν έγκυρο εμπορικό τιμολόγιο με ρητή υπογεγραμμένη δήλωση του παραγωγού, ενώ η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων προϋποθέτει την κατάθεση εγγύησης ίσης με το ύψος του προσωρινού δασμού, εν αναμονή της οριστικοποίησης των μέτρων τους επόμενους μήνες.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και τα ανωτέρω μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα έχουν εφαρμογή μέχρι την οριστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναμένεται έως τον Μάιο του 2027.

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