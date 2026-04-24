Χαλκός: Απώλειες στη σκιά του πολέμου στο Ιράν

Ο χαλκός κατευθύνεται προς εβδομαδιαία πτώση, ακολουθούμενος από άλλα μέταλλα, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τις επόμενες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής συνέχισε να βαραίνει την παγκόσμια οικονομία.

Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία επ’ αόριστον νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Τα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστά από το Ιράν και τις ΗΠΑ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατευθύνονται προς την πέμπτη ημερήσια άνοδο, καθώς εντείνονται οι προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών της ενέργειας στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Εβδομαδιαία πτώση για τον χαλκό

Ο χαλκός υποχώρησε κατά 1% στα 13.222,50 δολάρια ο τόνος στις 12:18 μ.μ. ώρα Σαγκάης, και το μέταλλο κατευθύνεται πλέον προς μια άνετη εβδομαδιαία πτώση της τάξης του 0,9%. Το αλουμίνιο υποχώρησε κατά 0,6% και ο ψευδάργυρος κατά 0,3%.

Η αναταραχή στον Περσικό Κόλπο είχε ποικίλες επιπτώσεις στην αγορά των μετάλλων. Οι προμήθειες αλουμινίου από την περιοχή έχουν περιοριστεί, ενώ οι διαταραχές στις ροές θειικού οξέος και καυσίμων αποτελούν κίνδυνο για τους παραγωγούς αλλού.

«Προς το παρόν, αναμένουμε ότι οι αβέβαιες προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία θα μετριάσουν το αισιόδοξο κλίμα από την πλευρά της προσφοράς», έγραψαν σε σημείωμα αναλυτές της BMI, μιας μονάδας της Fitch Solutions.